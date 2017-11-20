Сестра и мать полковника МВД Дмитрия Захарченко переехали жить за границу из-за обысков и "других обстоятельств", связанных с этим делом. Об этом пишет РИА "Новости".
Издание уточняет, что женщины проходят по уголовному делу как свидетели. У следствия не было оснований не выпускать их.
Ранее сообщалось, что в квартире матери полковника Захарченко обнаружен новый склад с деньгами (около 20 млн рублей, 600 тысяч долларов и 20 тысяч евро).
Кроме этого, стало известно, что во время своих заграничных поездок полковник тратил очень крупные суммы денег. Например, в Дубае он вместе с женой потратил 19 тысяч долларов, а в США — 340 тысяч долларов. Таких поездок у полковника было множество, как и крупных трат.
Напомним, в сентябре прошлого года был задержан полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его обвиняют в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. В его квартире во время обыска нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.
Комментарии
Хорошо что так счастливо всё закончилось.
Общак ЦРУ в России, накрылся медным тазом, а сколько надежд было...............
Сестра и мать полковника МВД Дмитрия Захарченко переехали жить за границу из-за обысков и "других обстоятельств", связанных с этим делом.
Ну и верно, надо освоить, в Европе, США и ОАЭ, честно заработанные полковником борьбой с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе бабки.
видимо, не все склады с деньгами обнаружили!(или кто-то важный был временно ослеплён блеском взятки)
на рідний Київ такую-то мать с донькой сбросить без парашюта, шоб там все разворовали.
Статус "свидетель" меняется на "подозревамый" в течении пяти минут, тем более достаточное основание было...
Но деньги в очередной раз перевесили следственную необходимость и здравый смысл.
И будут эти ссучки жить -поживать. И те твари, что за взятку выпустили их. Большая взятка, видимо, была.
И те твари, что за взятку выпустили их. Большая взятка, видимо, была.
Хорошо когда смысл написанного не понимаешь?
Издание уточняет, что женщины проходят по уголовному делу как свидетели. У следствия не было оснований не выпускать их.
А говорят, что тцарь Вова не заботится о простых людях...
А оказывается, простые люди просто зарабатывают миллиарды, а их простые родственники, просто могут позволить жить за границей...