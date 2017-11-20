Сестра и мать полковника МВД Дмитрия Захарченко переехали жить за границу из-за обысков и "других обстоятельств", связанных с этим делом. Об этом пишет РИА "Новости".

Издание уточняет, что женщины проходят по уголовному делу как свидетели. У следствия не было оснований не выпускать их.

Ранее сообщалось, что в квартире матери полковника Захарченко обнаружен новый склад с деньгами (около 20 млн рублей, 600 тысяч долларов и 20 тысяч евро).

Кроме этого, стало известно, что во время своих заграничных поездок полковник тратил очень крупные суммы денег. Например, в Дубае он вместе с женой потратил 19 тысяч долларов, а в США — 340 тысяч долларов. Таких поездок у полковника было множество, как и крупных трат.

Напомним, в сентябре прошлого года был задержан полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его обвиняют в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. В его квартире во время обыска нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.