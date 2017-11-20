Граждане России высоко оценили работу президента Владимира Путина. 63% опрошенных поставили ему самые высокие оценки за эту работу (от 7 до 10 баллов по десятибалльной шкале). Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Левада-Центр".

Самые низкие оценки (от 1 до 3 баллов) ему поставили 11%, среднюю оценку деятельности Путина на посту главы государства (от 4 до 6 баллов) дали 26% участников опроса.

Между тем респондентов попросили назвать качества, за которые они уважают главу государства. В ответах прозвучали следующие характеристики: "решительный, мужественный, волевой, сильный, спокойный, смелый, уверенный в себе, настоящий мужик". Другие считают, Владимир Путин "компетентный, опытный политик, руководитель, сильный лидер, профессионал" (16%), он "умный, образованный, интеллигентный, культурный" (15%), "обаятельный, хорошо говорит, чувство юмора" (9%).

Назвали опрошенные и те качества президента, которые им не нравятся. Среди них: "не заботится о людях, забыл о простых людях" (15%), "слишком "мягкий" к министрам, находится под властью своего окружения" (10%), "не борется с коррупцией" (7%), "много говорит, мало делает, одни слова, не выполняет обещания" (5%). Кроме того, 6% россиян назвали в этом перечне "бедность, низкие зарплаты".

Опрос был проведен с 20 по 24 октября. В нем приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.