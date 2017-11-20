Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Lexus, которого подозревают в стрельбе на шоссе Ленточный бор в ходе дорожного конфликта. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, инцидент произошел еще в пятницу, 17 ноября. Известно, что грузовик "ГАЗ-53" якобы подрезал люксовую иномарку подозреваемого. После этого иномарка обогнала грузовик и заблокировала проезд. Из автомобиля вышел мужчина и начал агрессивно угрожать своим "обидчикам" вплоть до убийства.

Перейдя от слов к действию, подозреваемый достал из машины травматический пистолет. Водитель и пассажир "ГАЗа" выскочили из машины и попытались скрыться в лесу, но вооруженный мужчина начал стрелять по ним. Одному из них он попал в нижнюю часть туловища.

Пуля повредила куртку, брюки и нижнее белье потерпевшего. Госпитализация не потребовалась. Мужчина получил гематому.