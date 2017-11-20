Ученик гимназии из Нового Уренгоя Николай Д. выступил перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии (Volkstrauertag), сообщает LIFE. Соответствующая видеозапись появилась сегодня в Сети.

Отдельную часть своего выступления школьник посвятил судьбе солдата вермахта Георга Иоганна Рау из Сигмарингена, который оказался в "сталинградском котле", попал в плен и скончался в марте 1943 года в советском военном лагере Бекетовка под Сталинградом от "тяжелых условий плена".

"История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи Копейска. Это огорчило меня. Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно, не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка", — заявил школьник.

Запись выступления школьника вызвала широкое обсуждение в соцсетях. Зрители призывают привлечь к ответственности педагогов, которые курировали выступление и согласовывали текст речи гимназиста.

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина уже направила депутатский запрос в департамент образования ЯНАО, гимназию и прокуратуру с просьбой провести проверку по факту выступления гимназистов из Нового Уренгоя в бундестаге.

Как отмечается, компания "Газпром" является спонсором новоуренгойского лицея, откуда вышла эта делегация русских детишек, кающихся за то, что советские солдаты убивали и брали в плен немецких захватчиков.

Тюменский писатель Сергей Козлов написал на своей страничке в Facebook: "19 ноября 1942 г. началась Сталинградская наступательная операция. 75 лет назад... Два моих дяди там начали войну. Обоим было по 17 лет... А ныне в Бундестаге какой-то российский юнец извиняется...".