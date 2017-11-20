Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал творческую интеллигенцию "не сбивать людей с толку", чтобы в России не повторились революционные события, пишет "Интерфакс".

"Сегодня грех не просто очевиден. Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр. И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь", — сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

Он уточнил, что имеет в виду не все искусство, а то, которое в последние годы заявляет о "некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку".

Патриарх посетовал, что в диалоге Церкви с теми, кто это делает, "очень многая часть нашей интеллигенции повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели — революционных событий, столетие которых мы в этом году вспоминаем".

По убеждению патриарха, "сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей — сегодня время сплочения всех здоровых сил, и Церковь, и искусство, и культура, наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации".

"Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", — сказал патриарх.

При этом он напомнил, что, согласно христианскому вероучению, приближение и удаление конца света зависит от нас самих, и призвал каждого, особенно публичных людей, осознать ответственность за Россию и весь род человеческий и "затормозить наше сползание в бездну окончания истории".

В понедельник, 20 ноября, патриарху Кириллу исполняется 71 год.