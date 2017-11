Чешская теннисистка Яна Новотна, которая считается одной из самых успешных спортсменок в этом виде спорта среди женщин, скончалась дома в окружении своих близких, сообщает WTA.

Новотна является победительницей 24 одиночных титулов WTA и 76 турниров в парном разряде. Она 12 раз выигрывала турниры Большого шлема. В 1998 году одержала победу на Уимблдоне. Яна дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (1988 и 1996) в парном разряде. Как одиночка завоевала бронзу Игр-1996.

Последние годы жизни спортсменка боролась с тяжелой болезнью.

It is with deep sadness that the WTA announces the passing on Sunday, November 19, of Jana Novotna, aged 49. https://t.co/lNeCs3xLcQ pic.twitter.com/nE9uV3sgs5