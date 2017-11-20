Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила против раннего сексуального образования, так как, по ее мнению, это ведет только к развращению детей, сообщает РИА Новости.

"Я против, честно вам скажу, вот этого внедренного по европейским стандартам раннего сексуального образования. Это ничего, кроме развращения и непонимания, у ребенка не вызывает, для познания есть определенные возрастные критерии", — заявила Яровая, выступая в рамках Всероссийского молодежного форума Госдумы.

По ее словам, одна из проблем современного мира в том, "что ребенку не даются критерии истины, распознания, что есть плохо, а что хорошо, но дается огромный, неперевариваемый объем информации, не соотносимой с его возрастом, культурой и представлением о жизни".