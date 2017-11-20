Пенсионный фонд предупредил о новом виде мошенничества

Пенсионный фонд России предупреждает о новом виде интернет-мошенничества. В Сети появились сайты, на которых гражданам предлагают проверить "наличие денежных выплат", используя номер СНИЛС или паспортные данные.

"На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей", — говорится в сообщении на сайте ПФР.

После этого предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховых компаний. За это злоумышленники обещают моментально перевести средства на счет клиента.

В ПФР предположили, что существует третий этап мошенничества, однако в ведомстве "так далеко не заходили".

Пенсионный фонд призвал граждан игнорировать сайты с подобными предложениями и быть внимательными.