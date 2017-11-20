Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что региональным властям следует учитывать дополнительные расходы на обеспечение мест в детских садах, сообщает РИА Новости.

Медведев напомнил, что по состоянию на 1 ноября 99% детей в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в детских садах. Вместе с тем, по его словам, проблемы с нехваткой мест в детсадах по-прежнему сохраняются в семи регионах, среди которых Ингушетия и Дагестан, где уровень доступности мест в дошкольных учреждениях колеблется в пределах от 64 до 80%.

Премьер призвал власти субъектов Федерации продолжать контролировать ситуацию с выделением средств и темпами строительства дошкольных учреждений.

"Действительно, у субъектов дополнительные деньги на эти вопросы должны появляться. Они должны необходимые расходы учитывать. Потому что эту программу, даже несмотря на то, что она выполнена на 99% по всей стране, нужно довести до конца по всем территориям, чтобы она выполнена была на 100% и чтобы такого разрыва не было", — подчеркнул Медведев.