Глава фракции "Единая Россия", вице-спикер палаты Сергей Неверов рассказал, что его коллеги по фракции возьмут на стажировку молодых ребят, которые впоследствии получат возможность стать помощниками парламентариев на общественных началах в регионах, сообщает РИА Новости.

Неверов отметил, что в течение второго полугодия этого года "Молодая гвардия" провела большую работу по приему 20 тысяч заявлений по вопросу взаимодействия партии с молодежью в регионах, после чего были отобраны 150 заявлений ребят, которые могут получить возможность стажировки.

"Мы предложили нашим коллегам на региональной неделе, которая у нас пройдет с 27 ноября по 3 декабря, у себя в регионах посмотреть этих ребят, пригласить их к себе на стажировку. В рамках такой стажировки мы рекомендовали нашим коллегам отобрать себе молодых ребят помощниками на общественных началах у себя в регионах для того, чтобы совместно работать по молодежной тематике, по молодежным проектам", — подчеркнул Неверов.

Он обратил внимание, что работа с молодежью и восприятие ее идей очень важны не только для его фракции, но и для федерального парламента в целом.

"Сегодня в Малом манеже стартовал Всероссийский молодежный форум Государственной Думы. И я уверен, что молодые люди, которые принимают там участие, будут востребованы в дальнейшем", — заключил Неверов.