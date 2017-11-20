Сотрудников ДПС могут оштрафовать за попытку задушить пешехода

Полиция проверяет видео с нападением сотрудников ДПС на пешехода, сообщается на YouTube-канале "Первый по срочным".

Инспекторы едва не задушили мужчину на оживленной улице. Дмитрий Бахурин утверждает, что борцы за общественную безопасность так отреагировали на замечание. Служебный автомобиль стоял в неположенном месте.

Мужчина решил снять нарушение на видео. Из-за этого завязалась перепалка. Когда мужчина стал звать на помощь мимо проходящих людей, стражи порядка, как утверждает пострадавший, начали его душить, чтобы невозможно было закричать.

Мужчина зафиксировал травмы в больнице. Сотрудников ГИБДД могут привлечь к административной ответственности.