Имя для сына телеведущего Андрея Малахова выберут зрители на телешоу. На данный момент идет голосование. Как отметил сам Малахов, рассматриваются два имени: либо Николай, либо Александр.

Также, как вариант, рассматривается Дмитрий, отметила супруга телеведущего Наталья Шкулева. Впрочем, она хотела бы назвать сына Андреем.

"Сегодня в "Прямом эфире": счастливые семьи, которые стали родителями в 2017-м. Мамочки, которые начали свой бизнес в декрете, а также я приглашаю всех зрителей телеканала обсудить, как мне назвать сына! "Прямой эфир", сегодня", — сообщил сам Малахов.

Популярный телеведущий впервые стал отцом 16 ноября. Вес малыша — 4,020 килограмма, рост — 54 сантиметра.