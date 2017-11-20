Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста после визита президента России Владимира Путина в Крым, говорится в сообщении на официальном сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Нота протеста передана в российский МИД в связи с "грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Отмечается, что Киев не признает итоги организованного в Крыму в 2014 году референдума о присоединении к России.

18 ноября Путин прибыл в Ялту, где принял участие в торжественной церемонии открытия памятника императору Александру III, отметив вклад государственного деятеля в развитие страны.