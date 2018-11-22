Ровно 58 лет назад в СССР с конвейера Запорожского завода "Коммунар" сошла первая промышленная партия автомобилей "Запорожец" (ЗАЗ-965). Это случилось в далеком 1960 году.

Образцом для отечественного "народного автомобиля" послужил итальянский Fiat 600. Первый "Запорожец" на год своего появления стоил 16 000 дореформенных советских рублей. После денежной реформы 1961 года ЗАЗ-965 стал стоить 1600 рублей. Кстати, "Запорожец" был известен не только в СССР, но и за границей, где продавался, в частности, под брендом Yalta.

"Горбатый" выпускался в первоначальном виде вплоть до 1962 года, а дальше эта машина была модифицирована в другие модельные ряды. 19 сентября 2008 года Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 "Славута" – последнего потомка ЗАЗ-965. Прекратить производство вынудили экологические требования Евросоюза, в который стремилась попасть Украина.

В СССР автомобиль "Запорожец" пользовался популярностью в значительной степени за счёт относительной дешевизны (на середину 1970-х — около 3-3,5 тысяч советских рублей; в то же время "Москвичи" и разные модели "Жигулей" стоили от 5 до 7,5 тыс. рублей), свободной продажи без очередей и наличия целого ряда модификаций с измененными механизмами управления для инвалидов с отсутствующими конечностями.

Кроме того, "Запорожцы" отличались хорошей проходимостью за счёт большого дорожного просвета, гладкого, ровного днища, повышенной нагрузки на ведущую ось, малой массы, а также простотой в обслуживании и ремонте, что делало их в большой степени пригодными для эксплуатации в сельской местности и отдалённых районах страны.



Необычная по советским меркам конструкция машины нередко вызывала неодобрительное отношение автолюбителей и послужила поводом для появления многочисленных шуток и анекдотов.



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