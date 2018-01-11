Певица, чье творчество называют "грубой женской романтикой", Слава выступит на барнаульской сцене с новыми песнями и полюбившимися хитами.
"Зрители ценят ее за прямоту и открытость, с которой она общается с ними, как с близкими друзьями. Она ничего не скрывает как в текстах своих песен, так и в диалоге с публикой на своих концертах. Славу любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер", — рассказывают организаторы мероприятия.
Слава за 15 лет творческой деятельности стала неоднократным обладателем премии "Золотой граммофон", лауреатом фестиваля "Песня года", награждена премией "Шансон года 2015", многократно получала призы от музыкальных каналов "МУЗ-ТВ", RU.TV, MTVRussia и RUSIANMUSICBOX, а также выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.
Материал впервые опубликован 25 ноября 2017 года
Комментарии
Анастасия Сланевская везде желанная гостья и исполнительница!
Кто на неё пойдёт? Старпёры за 35 ?
А ты вагинадий на Шуру ходишь?
Кто помнит эту песню и кто её исполнял?
"Все напоминает о тебе
А ты нигде
Остался мир
Который вместе видел нас
В последний раз
Комната с балконом и окно
Светла сейчас ,
Чиста как день, который вместе
Видел нас
В последний раз"
А гугла чё грит?
Певица Слава трансгендер?
какой некрасивый мальчик
Как зажигательно она смеётся
А почему "Слава", а не "Спиридон"?
в вашем исполнении это Людмила Барыкина (Веселые ребята 1979), а оригинал
Jeanette - Porque te vas
12:27, он на Тиму Милана ходит....
Анастасия Сланевская везде желанная гостья и исполнительница!
УГ
25.11.2017 12:08
Vanadiy2014
Кто на неё пойдёт? Старпёры за 35 ?
0 0
25.11.2017 12:27
- гость -
А ты вагинадий на Шуру ходишь?
0 0
Ребят ну ни о чём...., КАЖДОМУ СВОЁ!!!
КАЖДОМУ СВОЁ!!! ага но каждый норовит обгадить другого