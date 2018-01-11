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Певица Слава выступит в Барнауле с новыми песнями и известными хитами

, ИА "Амител"
Исполнительница приедет в краевую столицу с программой "Откровенно"

Певица, чье творчество называют "грубой женской романтикой", Слава выступит на барнаульской сцене с новыми песнями и полюбившимися хитами.

"Зрители ценят ее за прямоту и открытость, с которой она общается с ними, как с близкими друзьями. Она ничего не скрывает как в текстах своих песен, так и в диалоге с публикой на своих концертах. Славу любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер", — рассказывают организаторы мероприятия.

Слава за 15 лет творческой деятельности стала неоднократным обладателем премии "Золотой граммофон", лауреатом фестиваля "Песня года", награждена премией "Шансон года 2015", многократно получала призы от музыкальных каналов "МУЗ-ТВ", RU.TV, MTVRussia и RUSIANMUSICBOX, а также выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.

Материал впервые опубликован 25 ноября 2017 года

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.11.2017 11:52
- гость -

Анастасия Сланевская везде желанная гостья и исполнительница!

0  0
25.11.2017 12:08
Vanadiy2014

Кто на неё пойдёт? Старпёры за 35 ?

0  0
25.11.2017 12:27
- гость -

А ты вагинадий на Шуру ходишь?

0  0
25.11.2017 12:35
- гость -

Кто помнит эту песню и кто её исполнял?

"Все напоминает о тебе
А ты нигде
Остался мир
Который вместе видел нас
В последний раз

Комната с балконом и окно
Светла сейчас ,
Чиста как день, который вместе
Видел нас
В последний раз"

0  0
25.11.2017 14:06
- гость -

А гугла чё грит?

0  0
25.11.2017 14:50
- гость -

Певица Слава трансгендер?

0  0
25.11.2017 15:35
- гость -

какой некрасивый мальчик

0  0
25.11.2017 16:09
iOne

Как зажигательно она смеётся

0  0
25.11.2017 17:39
гость

А почему "Слава", а не "Спиридон"?

0  0
26.11.2017 10:41
для 12-35

в вашем исполнении это Людмила Барыкина (Веселые ребята 1979), а оригинал
Jeanette - Porque te vas

0  0
27.11.2017 11:07
- гость -

12:27, он на Тиму Милана ходит....

0  0
11.01.2018 08:00
- гость -

Анастасия Сланевская везде желанная гостья и исполнительница!

0  0
11.01.2018 08:34
Митенька ржевский

УГ

0  0
11.01.2018 08:46
- гость -

25.11.2017 12:08
Vanadiy2014


Кто на неё пойдёт? Старпёры за 35 ?

0 0
25.11.2017 12:27
- гость -
А ты вагинадий на Шуру ходишь?

0 0
Ребят ну ни о чём...., КАЖДОМУ СВОЁ!!!

0  0
11.01.2018 08:57
- гость -

КАЖДОМУ СВОЁ!!! ага но каждый норовит обгадить другого

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