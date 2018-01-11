Певица, чье творчество называют "грубой женской романтикой", Слава выступит на барнаульской сцене с новыми песнями и полюбившимися хитами.

"Зрители ценят ее за прямоту и открытость, с которой она общается с ними, как с близкими друзьями. Она ничего не скрывает как в текстах своих песен, так и в диалоге с публикой на своих концертах. Славу любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер", — рассказывают организаторы мероприятия.

Слава за 15 лет творческой деятельности стала неоднократным обладателем премии "Золотой граммофон", лауреатом фестиваля "Песня года", награждена премией "Шансон года 2015", многократно получала призы от музыкальных каналов "МУЗ-ТВ", RU.TV, MTVRussia и RUSIANMUSICBOX, а также выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.

Материал впервые опубликован 25 ноября 2017 года