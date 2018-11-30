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Бегущий по лезвию кино: великому режиссеру Ридли Скотту исполнилось 81 год

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Гид по главным фильмам американского постановщика

Живому классику мирового кино, английскому режиссеру и продюсеру сэру Ридли Скотту исполняется 81 год. Несмотря на свой солидный возраст, он до сих пор старается выпускать в год по фильму.

Родился 30 ноября 1937 года в Южном Шилдсе, Великобритания. Учился в колледже искусств в Хартлпуле и в Королевском колледже искусств в Лондоне. Работал декоратором на телестудии BBC, затем – постановщиком телесериалов и рекламных роликов.

Первый же полнометражный кинофильм Скотта "Дуэлянты" 1977 года по роману Джозефа Ф.Конрада был показан на кинофестивале в Каннах и получил приз за лучший дебют. Историческая драма, действие которой происходило во время Наполеоновских войн, по богатству визуального ряда выдерживает сравнение с "Барри Линдоном" Стенли Кубрика. При этом Ридли Скотт начал снимать довольно поздно, уже когда ему было за 40. Отличался работоспособностью. Именно он снял, возможно, самый знаменитый ролик для компании Apple, которым так гордился ее основатель Стив Джобс.

В 1979 году Ридли Скотт снял свой великий шедевр "Чужой", который является классикой в жанре фантастического кино. Сюжет фильма разворачивается в 21 веке на космическом корабле, совершающем посадку на далекой планете. Там астронавты обнаруживают заброшенный корабль пришельцев и целую кладку огромных яиц. В результате на борт попадает эмбрион неизвестного существа, который уничтожает весь экипаж. Ридли Скотт снял настоящий фильм ужасов, который спустя почти 40 лет выглядит невероятно страшным.

Затем режиссер снял еще один великий шедевр — "Бегущий по лезвию" с Харрисоном Фордом, который многие синефилы называют лучшим научно-фантастическим фильмом в истории кино. В дальнейшем Ридли Скотт работал в разных жанрах – исторический блокбастер, боевик, комедия, криминальная драма, фэнтези. Среди самых лучших его работ можно выделить фильмы "Легенда", "Тельма и Луиза", "Гладиатор", "Ганнибал", "Падение Черного ястреба", "Царство небесное", "Марсианин", "Прометей", "Тот, кто меня бережет", "Гангстер" и другие.

Кроме того, Ридли Скотт снял свыше 2000 рекламных роликов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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