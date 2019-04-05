Пятница, 5 Апрель, 07:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,33
€ 73,42
Обь
139см +32

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

"Время – плохой союзник": лучшие афоризмы великого Уинстона Черчилля

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru вспоминает мудрые изречения одного из главных политиков XX века

Фото: livejournal.com

Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль, сыгравший одну из ключевых ролей в мировой истории XX века, ровно 64 года назад – 5 апреля 1955-го – завершил свою политическую карьеру. 

Напомним, Черчилль дважды был премьер-министром Великобритании. Именно он обеспечил своей стране попадание в число победителей Второй мировой войны и стал одним из главных лиц, выступающих за противостояние Запада с СССР.

Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку его афоризмов:

  • Генералы всегда готовятся к прошлой войне;
  • Затеяв спор настоящего с прошлым, мы обнаружим, что потеряли будущее;
  • Больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости;
  • Алкоголь дал мне больше, чем родители;
  • В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо себя чувствовать;
  • Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать;
  • Время – плохой союзник;
  • Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей;
  • Умный человек не делает сам все ошибки – он дает шанс и другим;
  • Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, когда меня учат;
  • Большевики сами создают себе трудности, которые успешно преодолевают;
  • Небывалая толщина этого отчета защищала его от опасности быть прочитанным;
  • Копить деньги – вещь полезная, особенно если это уже сделали ваши родители;
  • Лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем;
  • Поддеть красивую женщину – дело не из простых, ведь она от ваших слов не подурнеет;
  • Лучший способ оставаться последовательным – это меняться вместе с обстоятельствами;
  • Сильный, молчаливый мужчина слишком часто лишь потому молчалив, что ему нечего сказать;
  • Британцы – единственный народ на свете, который любит, когда им говорят, что дела обстоят хуже некуда;
  • Русских всегда недооценивали, а между тем они умеют хранить секреты не только от врагов, но и от друзей;
  • По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них – чистая правда.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

30.11.2017 12:55
Добавлю еще

"Своим долголетием я обязан исключительно спорту, я им никогда не занимался"

0  0
30.11.2017 13:45
Игорь

Разговор Черчиля с Бэсси БреддокБэсси Бреддок: «Уинстон, да вы пьяны!»
Черчиль: «Все верно. А вы уродина. Завтра утром я протрезвею. А вы так и останетесь уродиной.»

1  0
30.11.2017 13:52
Элвис

этот гражданин- первый вражина нашей Страны,- если что (г.т..лер "нервно курит".

1  1
30.11.2017 14:01
Пузырек

Он не вражина СССР. Он патриот своей страны, а все остальное вытекает из этого.

1  0
30.11.2017 14:17
-гость-

да, англичане в 1940 году дали по носу немцам, битву за Британию они проиграли, операция Морской лев была сорвана, а уже в конце 1940 британские коммандос уже проводили вылазки на оккупированные немцами Норвегию и Францию

0  0
30.11.2017 14:34
Элвис - Пузырьку

Ну и г...л...ер тогда- "патриот своей страны"... Человеку, которого хотят убить не важны позывы убийцы. Англии в 1945 году уже не угрожало уничтожение- к слову.

1  1
30.11.2017 14:57
Элвису

А там любой лидер вражина нашей страны хоть РИ, хоть СССР, да и нынешней РФ тоже. Как-то так исторически сложилось.

1  1
30.11.2017 15:01
Элвис

Согласен. но в осуществлении ЕГО!!! до крайности людоедского и убл...очного плана- "немыслимое" все же большинство отказалось (хотя холодным разумом если рассуждать...)!!!

1  1
30.11.2017 15:03
Элвису

Полностью согласен. Да и "Железная занавеска" тоже его рук дело.

1  1
30.11.2017 15:28
- гость -

Прожил почти 100 лет. Каждый день (ну не с детства конечно) выпивал по бутылке коньяку, любил армянский.

0  0
30.11.2017 16:28
Пузырек - Элвису

Никаких теплых чувств не питал СССР к Великобритании, США и т.д. Боролся за свое существование и еще и про мировую революцию подумывали порой.

2  0
30.11.2017 16:43
Элвис

Вам про Фому- вы про Ерему. какие чувства еще??? Вы о чем??! Чувства отдельно - преступления - отдельно!!! Были военные до мозга костей (в т.ч. амеровские) - откровенные враги нам, но- Люди!!! которые посчитали его планы - мерзостью! У СССР были реальные планы ПРИВЕНТИВНО уничтожить десятки миллионов человек?

0  0
30.11.2017 20:39
Элвис

Ваши посты похожи на передачу "Военная тайна" только американского образца. тот же набор обрывочных данных кое как слепленных. Про проект предложенный Сахаровым конечно же известно. Глава СССР - Н.С. Хрущев его напрочь отверг по приведенным мною выше аргументам. "план СССР" - никуда дальше ватмана на столе Генсека не пощел ничего по его реализации СССР не предпринял!!! В отличие от лидера англии который предпринял ВСЕ! все возможное чтобы реализовать свою идею. Чувствуете разницу?
==
/
про 18/40 - "Россия", " "похоже", "секретный план" и прочий бабушкалавочкинизм - без комментариев.

0  1
1.12.2017 18:10
- гость -

30.11.2017 20:39 а что план немыслимое? он лишь предполагал вытеснение друга гитлера сталина из захапанных им стран
танками и авиацией в 1945. а вот торпеду Сахарова(которая убивает 400млн невинных гражданских) якобы случайно показали
Любопытный кадр из телерепортажа телеканала "НТВ" о прошедшем под председательством Президента России В.В. Путина
9 ноября 2015 года совещании по вопросам развития ОПК.Океанская многоцелевая система "Статус-6"Разработчик - ОАО
"ЦКБ МТ "Рубин".Назначение - "Поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течении длительного времени"В качестве предполагаемых носителей вверху слева изображена строящаяся атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" проекта 09852, справа - строящаяся атомная подводная лодка специального назначения "Хабаровск" проекта 09851.

0  0
5.04.2018 09:05
- гость -

Затеяв спор настоящего с прошлым, мы обнаружим, что потеряли будущее.----Злободневно для россиян.
Британцы — единственный народ на свете, который любит, когда им говорят, что дела обстоят хуже некуда.-------Совсем даже не единственный.

0  0
5.04.2018 09:13
- гость -

Полный бред. Если бы это сказал кто другой - никто бы и не задумался..

0  1
5.04.2018 09:48
Грантштейн

Еще неизвестна роль Черчилля в том, что Гитлер подписал план Барбаросса, и развернулся от Англии в сторону нападения на Советский Союз.
Именно Черчилль был главным интересантом того, чтобы Германия напала на СССР.

0  1
5.04.2018 09:51
- гость -

Путинисты сами создают себе трудности, которые, не всегда, успешно преодолевают.

1  0
5.04.2018 10:03
- гость -

5.04.2018 09:51
- гость -
Держи ириску, юморист)
Очень смешно ты придумал)
Сам смог или кто-то подсказал?

0  1
5.04.2018 13:48
- гость -

свинья, фашистская.

0  0
30.11.2018 08:39
- гость -

это все придумал черчилль в 18 году

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
07:34
"Лучше быть угрюмым мечтателем": дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна 36
07:21
Комфортная городская среда: как в Барнауле перезимовали общественные территории 1
07:13
Тихое место: интервью со смотрителем барнаульского кладбища 0
07:03
Стильную квартиру продают в монолитной высотке в центре Барнаула за 12 млн руб. 3
06:48
Как пройдет праздник "Цветение маральника" в 2019 году и когда он будет 1
06:32
"Время – плохой союзник": лучшие афоризмы великого Уинстона Черчилля 21
06:17
Дожди, ветер и тепло под +20: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 апреля 0
06:01
Политтехнолог прогнозирует изменение системы выборов в Алтайском крае 0
05:25
Алтайская таможня вернула 90 тонн игрушек в Казахстан 1
04:04
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко 0
03:41
Появились снимки с 71-летним Шварценеггером из нового "Терминатора" 0
02:12
В смартфонах Xiaomi выявили опасную уязвимость 0
01:44
Кошки откликаются на имена только когда им это выгодно 0
00:40
Госдума отменила налог на угнанные автомобили 0
23:59
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов 0
23:40
Зафиксировано рекордное снижение ставок по вкладам в России 0
23:16
"Чем не Нью-Йорк": власти объяснили снос домов в селе Кадырова 0
22:51
МИД России ответил на сравнение Сталина с Гитлером в НАТО 0
22:29
Взрывом уничтожен цех по производству взрывчатки в Дзержинске 0
22:09
Кувшинникова будет вести рубрику о ЗОЖ в "Просвещении" 0
21:46
Международные резервы России выросли на $2,4 млрд за неделю 0
21:22
Пользователи сообщают о сбое сервисов "Яндекса" 0
21:07
Порошенко перед дебатами сдаст анализы на наркотики и алкоголь 0
20:47
Односельчанам Кадырова сказали разбирать дома и переезжать 3
20:25
Освобождение "узников китовой тюрьмы" обойдется в 200-300 млн рублей 1
20:05
Умер режиссер Георгий Данелия 0
19:41
Экс-мэр Таллина предложил отменить антироссийские санкции 1
19:24
Опрос: 20% россиян мечтают уехать из страны 2
19:08
Коротко о главном: судьба "Изумрудного", планетарий и вопросы для губернатора
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 апреля
18:42
КПРФ утвердила кандидата на пост главы Республики Алтай 0
18:27
На мандат умершего Гукова в АКЗС претендует студентка 4
18:05
1339 машин барнаульцев забрали на штрафстоянку из-за парковки 26
17:49
Троих подростков из Рубцовска задержали за попытку сбыта наркотиков 4
17:32
Креативный фильм-приглашение на Ночь музеев сняли в Алтайском крае 1
17:21
Названы перспективные для трудоустройства сферы деятельности 0
17:13
Полеты по субсидируемому рейсу Барнаул – Красноярск начнутся с 27 апреля 1
17:04
Дольф Лундгрен все-таки снимется в российском фильме о ВОВ 4
16:48
Стоп-кадр. Весенний лед тронулся на Алтае 0
16:34
Ревнивый житель Алтайского края зарезал соперника и едва не убил возлюбленную 0
16:24
Весна пришла: улицы Барнаула начали очищать от пыли 9
16:16
Мать бросила младенца на четыре дня в Якутии 0
16:04
Малышева ответила на обвинение в оскорблении остеопатов 0
15:51
МЧС предупреждает об угрозе схода лавин в горах Алтая 0
15:35
Самолет-памятник на улице Взлетной в Барнауле будет отреставрирован 7
15:23
Конституционный суд рассмотрел жалобу на повышение пенсионного возраста 19
15:19
Восстановление разрушенного паводком моста в Онгудае будет ускорено 0
15:04
Опрос: 47% должников по кредитам не платят из-за отсутствия денег 11
14:49
Житель Алтайского края убил своего отца из-за просьбы прекратить застолье 0
14:32
В Алтайском крае отреставрировали малоизвестные этюды Чорос-Гуркина 0
14:23
Проблемный закон о декларациях для муниципальных депутатов могут смягчить 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.