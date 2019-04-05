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Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль, сыгравший одну из ключевых ролей в мировой истории XX века, ровно 64 года назад – 5 апреля 1955-го – завершил свою политическую карьеру.

Напомним, Черчилль дважды был премьер-министром Великобритании. Именно он обеспечил своей стране попадание в число победителей Второй мировой войны и стал одним из главных лиц, выступающих за противостояние Запада с СССР.

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