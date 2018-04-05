Фото: livejournal.com
Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль, сыгравший одну из ключевых ролей в мировой истории XX века, завершил свою политическую карьеру 63 года назад — 5 апреля 1955 года. В этот день он подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании.
Напомним, Черчилль дважды был премьер-министром. Именно он обеспечил своей стране попадание в число победителей Второй мировой войны и стал одним из главных лиц, выступающих за противостояние Запада с СССР.
В день рождения выдающегося исторического деятеля портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку его афоризмов:
- Генералы всегда готовятся к прошлой войне;
- Затеяв спор настоящего с прошлым, мы обнаружим, что потеряли будущее;
- Больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости;
- Алкоголь дал мне больше, чем родители;
- В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо себя чувствовать;
- Дипломат — это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать;
- Время — плохой союзник;
- Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей;
- Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим;
- Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, когда меня учат;
- Большевики сами создают себе трудности, которые успешно преодолевают;
- Небывалая толщина этого отчета защищала его от опасности быть прочитанным;
- Копить деньги — вещь полезная, особенно если это уже сделали ваши родители;
- Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем;
- Поддеть красивую женщину — дело не из простых, ведь она от ваших слов не подурнеет;
- Лучший способ оставаться последовательным — это меняться вместе с обстоятельствами;
- Сильный, молчаливый мужчина слишком часто лишь потому молчалив, что ему нечего сказать;
- Британцы — единственный народ на свете, который любит, когда им говорят, что дела обстоят хуже некуда;
- Русских всегда недооценивали, а между тем они умеют хранить секреты не только от врагов, но и от друзей;
- По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
Комментарии
"Своим долголетием я обязан исключительно спорту, я им никогда не занимался"
Разговор Черчиля с Бэсси БреддокБэсси Бреддок: «Уинстон, да вы пьяны!»
Черчиль: «Все верно. А вы уродина. Завтра утром я протрезвею. А вы так и останетесь уродиной.»
этот гражданин- первый вражина нашей Страны,- если что (г.т..лер "нервно курит".
Он не вражина СССР. Он патриот своей страны, а все остальное вытекает из этого.
да, англичане в 1940 году дали по носу немцам, битву за Британию они проиграли, операция Морской лев была сорвана, а уже в конце 1940 британские коммандос уже проводили вылазки на оккупированные немцами Норвегию и Францию
Ну и г...л...ер тогда- "патриот своей страны"... Человеку, которого хотят убить не важны позывы убийцы. Англии в 1945 году уже не угрожало уничтожение- к слову.
А там любой лидер вражина нашей страны хоть РИ, хоть СССР, да и нынешней РФ тоже. Как-то так исторически сложилось.
Согласен. но в осуществлении ЕГО!!! до крайности людоедского и убл...очного плана- "немыслимое" все же большинство отказалось (хотя холодным разумом если рассуждать...)!!!
Полностью согласен. Да и "Железная занавеска" тоже его рук дело.
Прожил почти 100 лет. Каждый день (ну не с детства конечно) выпивал по бутылке коньяку, любил армянский.
Никаких теплых чувств не питал СССР к Великобритании, США и т.д. Боролся за свое существование и еще и про мировую революцию подумывали порой.
Вам про Фому- вы про Ерему. какие чувства еще??? Вы о чем??! Чувства отдельно - преступления - отдельно!!! Были военные до мозга костей (в т.ч. амеровские) - откровенные враги нам, но- Люди!!! которые посчитали его планы - мерзостью! У СССР были реальные планы ПРИВЕНТИВНО уничтожить десятки миллионов человек?
Ваши посты похожи на передачу "Военная тайна" только американского образца. тот же набор обрывочных данных кое как слепленных. Про проект предложенный Сахаровым конечно же известно. Глава СССР - Н.С. Хрущев его напрочь отверг по приведенным мною выше аргументам. "план СССР" - никуда дальше ватмана на столе Генсека не пощел ничего по его реализации СССР не предпринял!!! В отличие от лидера англии который предпринял ВСЕ! все возможное чтобы реализовать свою идею. Чувствуете разницу?
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про 18/40 - "Россия", " "похоже", "секретный план" и прочий бабушкалавочкинизм - без комментариев.
30.11.2017 20:39 а что план немыслимое? он лишь предполагал вытеснение друга гитлера сталина из захапанных им стран
танками и авиацией в 1945. а вот торпеду Сахарова(которая убивает 400млн невинных гражданских) якобы случайно показали
Любопытный кадр из телерепортажа телеканала "НТВ" о прошедшем под председательством Президента России В.В. Путина
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