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"Время — плохой союзник": лучшие афоризмы великого Уинстона Черчилля

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru вспоминает мудрые изречения одного из главных политиков XX века

Фото: livejournal.com

Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль, сыгравший одну из ключевых ролей в мировой истории XX века, завершил свою политическую карьеру 63 года назад — 5 апреля 1955 года. В этот день он подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. 

Напомним, Черчилль дважды был премьер-министром. Именно он обеспечил своей стране попадание в число победителей Второй мировой войны и стал одним из главных лиц, выступающих за противостояние Запада с СССР.

В день рождения выдающегося исторического деятеля портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку его афоризмов:

  • Генералы всегда готовятся к прошлой войне;
  • Затеяв спор настоящего с прошлым, мы обнаружим, что потеряли будущее;
  • Больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости;
  • Алкоголь дал мне больше, чем родители;
  • В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо себя чувствовать;
  • Дипломат — это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать;
  • Время — плохой союзник;
  • Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей;
  • Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим;
  • Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, когда меня учат;
  • Большевики сами создают себе трудности, которые успешно преодолевают;
  • Небывалая толщина этого отчета защищала его от опасности быть прочитанным;
  • Копить деньги — вещь полезная, особенно если это уже сделали ваши родители;
  • Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем;
  • Поддеть красивую женщину — дело не из простых, ведь она от ваших слов не подурнеет;
  • Лучший способ оставаться последовательным — это меняться вместе с обстоятельствами;
  • Сильный, молчаливый мужчина слишком часто лишь потому молчалив, что ему нечего сказать;
  • Британцы — единственный народ на свете, который любит, когда им говорят, что дела обстоят хуже некуда;
  • Русских всегда недооценивали, а между тем они умеют хранить секреты не только от врагов, но и от друзей;
  • По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.11.2017 12:55
Добавлю еще

"Своим долголетием я обязан исключительно спорту, я им никогда не занимался"

0  0
30.11.2017 13:45
Игорь

Разговор Черчиля с Бэсси БреддокБэсси Бреддок: «Уинстон, да вы пьяны!»
Черчиль: «Все верно. А вы уродина. Завтра утром я протрезвею. А вы так и останетесь уродиной.»

0  0
30.11.2017 13:52
Элвис

этот гражданин- первый вражина нашей Страны,- если что (г.т..лер "нервно курит".

1  0
30.11.2017 14:01
Пузырек

Он не вражина СССР. Он патриот своей страны, а все остальное вытекает из этого.

0  0
30.11.2017 14:17
-гость-

да, англичане в 1940 году дали по носу немцам, битву за Британию они проиграли, операция Морской лев была сорвана, а уже в конце 1940 британские коммандос уже проводили вылазки на оккупированные немцами Норвегию и Францию

0  0
30.11.2017 14:34
Элвис - Пузырьку

Ну и г...л...ер тогда- "патриот своей страны"... Человеку, которого хотят убить не важны позывы убийцы. Англии в 1945 году уже не угрожало уничтожение- к слову.

1  0
30.11.2017 14:57
Элвису

А там любой лидер вражина нашей страны хоть РИ, хоть СССР, да и нынешней РФ тоже. Как-то так исторически сложилось.

1  0
30.11.2017 15:01
Элвис

Согласен. но в осуществлении ЕГО!!! до крайности людоедского и убл...очного плана- "немыслимое" все же большинство отказалось (хотя холодным разумом если рассуждать...)!!!

1  0
30.11.2017 15:03
Элвису

Полностью согласен. Да и "Железная занавеска" тоже его рук дело.

1  0
30.11.2017 15:28
- гость -

Прожил почти 100 лет. Каждый день (ну не с детства конечно) выпивал по бутылке коньяку, любил армянский.

0  0
30.11.2017 16:28
Пузырек - Элвису

Никаких теплых чувств не питал СССР к Великобритании, США и т.д. Боролся за свое существование и еще и про мировую революцию подумывали порой.

1  0
30.11.2017 16:43
Элвис

Вам про Фому- вы про Ерему. какие чувства еще??? Вы о чем??! Чувства отдельно - преступления - отдельно!!! Были военные до мозга костей (в т.ч. амеровские) - откровенные враги нам, но- Люди!!! которые посчитали его планы - мерзостью! У СССР были реальные планы ПРИВЕНТИВНО уничтожить десятки миллионов человек?

0  0
30.11.2017 20:39
Элвис

Ваши посты похожи на передачу "Военная тайна" только американского образца. тот же набор обрывочных данных кое как слепленных. Про проект предложенный Сахаровым конечно же известно. Глава СССР - Н.С. Хрущев его напрочь отверг по приведенным мною выше аргументам. "план СССР" - никуда дальше ватмана на столе Генсека не пощел ничего по его реализации СССР не предпринял!!! В отличие от лидера англии который предпринял ВСЕ! все возможное чтобы реализовать свою идею. Чувствуете разницу?
==
/
про 18/40 - "Россия", " "похоже", "секретный план" и прочий бабушкалавочкинизм - без комментариев.

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1.12.2017 18:10
- гость -

30.11.2017 20:39 а что план немыслимое? он лишь предполагал вытеснение друга гитлера сталина из захапанных им стран
танками и авиацией в 1945. а вот торпеду Сахарова(которая убивает 400млн невинных гражданских) якобы случайно показали
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