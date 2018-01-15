До конца 2018 года в Алтайском крае продлен региональный материнский капитал, который дают семьям, родившим или усыновившим третьего ребенка. А программа по предоставлению средств материнского капитала из федерального бюджета — за второго малыша — работает до 2020-го. Несмотря на то, что этой системе уже 10 лет, она до сих пор вызывает много споров и вопросов, связанных с реализацией денег, выделяемых государством. На помощь тем, кто хочет направить деньги на что-то стоящее и при этом не нарушить закон, приходят специалисты. В Барнауле одним из экспертов в этом вопросе по праву можно считать ООО "Финанс Гарант". Наш корреспондент пообщался с директором компании Евгенией Кобельковой.

Корреспондент: Евгения, прежде чем мы с Вами перейдем к обсуждению вопросов, связанных с целевыми займами под материнский капитал, хотелось бы узнать немного о Вас. Расскажите, как Вы нашли свою нишу?

Евгения Кобелькова: На самом деле, я всегда знала, что буду работать с недвижимостью, косвенно или напрямую. Когда я поступала в университет, мой выбор стоял между экономическим факультетом и юридическим. Я выбрала эконом. Когда начала работать ипотечным брокером, поняла, что хоть полученные в университете знания были очень кстати, мне хотелось чего-то большего. Чтобы расширить круг своих компетенций, я прошла обучение по Президентской программе и после этого уже с головой ушла в недвижимость. Здесь пригодились и навыки, полученные в университете, и личные качества, и особенно живой интерес к тому, чем я занимаюсь. В ходе работы неизбежно погружаешься в проблемы клиентов, помогаешь им в решении вопросов с недвижимостью. В какой-то момент я поняла, что нужно двигаться дальше в этом направлении, помогать людям, заниматься любимым делом. Так появилось ООО "Финанс Гарант" — компания по выдаче целевых займов на приобретение недвижимости и на строительство.

Корр: Почему Вы решили остановиться именно на займах под материнский капитал?

Е.К.: Во-первых, с тех пор, как в России была запущена программа материнского капитала со всеми её условиями, проблема получить деньги, не дожидаясь положенного, достаточно длительного срока, была и остается очень актуальной. Во-вторых, процесс этот достаточно долгий и несколько муторный для потребителя. Почему не облегчить жизнь мамочкам и отцам семейства, безопасно и качественно оказывая услуги по выдаче целевых займов? В целом, это два основополагающих аргумента, причин много.

Корр: Скажите, часто ли Вы сталкиваетесь в своей практике с потенциальными клиентами, которые опасаются, законно ли это?

Е.К.: В современном обществе, несомненно, есть такие стереотипы, возникшие из-за того, что некоторые организации в своей деятельности стали обходить закон и поступать недобросовестно. Но думаю, со временем недоверие к компаниям, выдающим целевые займы под маткапитал, будет ликвидировано, потому что оказание услуг такого рода ценно и актуально, а также все более четко контролируется государством. Опасаться нечего, особенно если выбирать надежную организацию. Важно понимать, что мы не обналичиваем материнский капитал, а выдаем целевые займы. ООО "Финанс Гарант" работает в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" . Так что все оказываемые нами услуги абсолютно легальны!

Корр.: Расскажите подробнее, какую недвижимость можно приобрести, используя займы под материнский капитал?

Е.К.: По закону возможна покупка недвижимости у родителей, родственников и сторонних людей. Можно приобрести долю в объекте недвижимости, которая соответствует отдельной изолированной комнате, квартиру или дом, дачные домики, пригодные для круглогодичного проживания. Кроме того, заем в ООО "Финанс Гарант" под маткапитал можно направить на участие в долевом строительстве или возведение нового жилого дома. Обязательное условие – чтобы земельный участок находился в собственности матери или отца семейства.

Корр.: Как реализуется на практике осуществление займа? Какова последовательность этого процесса?

Е.К.: Когда в компанию обращается клиент, он подает нам пакет документов на себя, как на покупателя, на продавца и на объект недвижимости, который планирует приобрести. Мы в течение суток готовим договор займа и купли-продажи, после чего человек уже спокойно выходит на сделку в МФЦ для государственной регистрации сделки "купли-продажи". Спустя неделю, когда документы о регистрации готовы, покупателю зачисляются денежные средства, после чего он рассчитывается с компанией, продавцом и сдает документы в Пенсионный фонд на распоряжение средствами маткапитала. Затем заявление рассматривают в ПФР, после чего фонд закрывает задолженность по займу, а ООО "Финанс Гарант" снимает залог с объекта недвижимости.

Нужно также учитывать, что, если вы не наделили детей долями при сделке, это обязательно нужно сделать в дальнейшем и выделить доли мужу и чадам в этом жилье соразмерно сумме маткапитала.

Корр.: Евгения, а что скажете по поводу индексации материнского капитала в ближайшее время? Этот вопрос интересует многих.

Е.К.: Я ничего не стану добавлять от себя, буду опираться на официальные источники. 19 декабря 2016 года были подписаны и официально опубликованы два основных федеральных закона, которыми определяется размер сертификата на материнский капитал на 2017, 2018 и 2019 годы. Согласно Федеральному закону о федеральном бюджете на 2017 год сумма маткапитала установлена в размере 453 026 рублей, а Федеральный закон № 444 постановляет, что сумма сертификата в указанном размере заморожена до 1 января 2020 года, а значит, не подлежит индексации. Иными словами, размер маткапитала не будет увеличен в рамках, указанных ФЗ.

Корр.: Специфика ваших услуг в том, что клиенты не могут стать постоянными. Как люди узнают о вас и почему обращаются именно к вам?

Е.К.: Как правило, к нам приходят по рекомендации. У нас отлажен процесс взаимодействия с ПФР, Росреестром, Управлением социальной защиты населения по Алтайскому краю, нотариусами города и края. Для оформления займа нам не требуются справки о доходах, что важно для мамочек, уже находящихся в декрете по уходу за ребенком. Немаловажно, что мы не только предоставляем заем, но и подготавливаем документы для разных этапов сделки, оказываем юридическое сопровождение, бесплатно консультируем по разным вопросам. Все быстро, четко, законно и безопасно.