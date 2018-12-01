источник: tatler.ru
1 декабря 1953 года свет увидел первый выпуск знаменитого журнала Playboy. Тираж составил всего 70 тысяч экземпляров.
Основатель журнала Хью Хефнер даже сомневался в выпуске второго номера, однако две трети первого тиража разошлись за неделю. К концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров.
На сегодняшний день Playboy – самый продаваемый в мире журнал для мужчин.
Предлагаем вам ознакомиться с самыми знаменитыми обложками этого издания.
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