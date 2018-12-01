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Вашингтон-град: интересные факты о столице Соединенных Штатов

, ИА "Амител"
218 лет назад американская столица получила свой нынешний статус

Фото: americancities.ru

Город Вашингтон 218 лет назад, 1 декабря 1800 года, получил статус столицы Соединенных Штатов Америки. За эти два с лишним столетия США превратились из взбунтовавшейся против Великобритании страны в мирового гегемона, а сам Вашингтон стал мировым политическим центром.

В очередную годовщину обретения Вашингтоном статуса американской столицы портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов об этом городе.

  • У столицы США довольно длинное официальное название — Вашингтон, округ Колумбия (англ. District of Columbia, сокращённо D.C., "Ди-Си"). Чтобы не путать город с одноимённым штатом на северо-западе страны, американцы в разговорной речи обычно называют город "Ди-Си" или "Вашингтон, Ди-Си";
  • Постоянное население города составляет свыше 600 тысяч человек, но из-за приезда жителей пригородной зоны во время рабочей недели оно увеличивается до одного миллиона. Население же Вашингтонской агломерации, частью которой является город, составляет 5,4 миллиона человек. По данному показателю агломерация занимает восьмое место в стране;
  • Вашингтоном управляет муниципальный совет из 13 человек во главе с мэром, однако Конгресс США имеет верховную власть над городом и может отменять законы, принятые советом. В итоге получается, что жители города имеют меньше прав в самоуправлении, чем жители штатов;
  • Девизом города является латинское выражение Justitia Omnibus (англ. Justice for All, рус. Правосудие для всех);
  • По соглашению 1850 года работорговля (но не рабство) в городе запрещалась. К 1860 году негритянское население города приблизительно на 80 % состояло из свободных чернокожих жителей;
  • 1,2% жителей Вашингтона – православные христиане;
  • В начале 1990-х годов Вашингтон считался "столицей преступности" по числу убийств наряду с Новым Орлеаном;
  • Долгое время в Вашингтоне была ограничена высотная застройка. Изменения в нормативную базу были внесены в 1910 году. В итоге высота застройки должна быть не выше ширины соседней улицы плюс 20 футов (6,1 м). В то же время, несмотря на широко распространённое мнение, никакой конкретный закон никогда не ограничивал в Вашингтоне здания высотой Капитолия или монумента Вашингтона. Из-за закона о высоте зданий в городе нет небоскребов, но за границей округа (через реку Потомак в Виргинии) есть немало высоких зданий;
  • У Вашингтона имеется четырнадцать официальных городов-побратимов и городов-партнёров. При этом ни один из этих городов не является российским – Бангкок, Дакар, Пекин, Брюссель, Париж, Афины, Претория, Сандерленд, Аккра, Сеул, Анкара, Рим, Бразилиа, Аддис-Абеба;
  • Приблизительно 20% площади Вашингтона составляют парковые насаждения.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.12.2017 10:08
- гость -

Звонкие и глухие буквы в русском языке взаимозаменяемы. В—>Ф

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1.12.2017 14:49
- гость -

1.12.2017 10:08
- гость -
Это смешнее, чем Moss-cow на английском?

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