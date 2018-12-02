Фото из открытых источников
Великолепная голливудская актриса Люси Лью празднует 2 декабря свое 50-летие. Впрочем, глядя на эту прекрасную женщину, трудно представить, что она перешагнула свой полувековой юбилей.
Так что, как знать, может статься, что голливудская артистка, получившая большую популярность после съемок в фильме "Ангелы Чарли", на самом деле не так уж и далека от того, чтобы считаться почти небесным созданием.
Ко дню рождения этой восхитительной актрисы портал Amic.ru подготовил специальную фотоподборку.
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