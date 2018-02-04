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Один из первых маршалов СССР Климент Ворошилов, построивший великолепную карьеру, родился ровно 137 лет назад — 4 февраля 1881 года — в селе Верхнее Екатеринославской губернии (ныне Луганская область на Украине).

После Февральской революции 1917 года Ворошилов вступил в Петроградский совет, а через год он стал председателем ЧК по охране Петрограда. В Гражданскую войну занимался формированием частей Красной Армии, а также участвовал в обороне Царицына, где познакомился и близко работал с Иосифом Сталиным.

За время боевых действий Ворошилов не проявил никаких военных талантов, но всегда отличался "чистотой" партийных взглядов. С 1919 года он был назначен наркомом внутренних дел Украины, где организовал карательные операции по ликвидации украинских национальных отрядов. Вместе с Семеном Буденным был одним из создателей 1-й Конной армии. Получил три ордена Красного Знамени. В 1920-х годах Ворошилов продолжил активную военную карьеру – участвовал в подавлении Кронштадтского антисоветского восстания, командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, где руководил уничтожением повстанцев.

После смерти Михаила Фрунзе Ворошилов, как сторонник Сталина, был назначен председателем Реввоенсовета СССР. Ворошилов стал самым прославляемым полководцем Гражданской войны. В честь него слагали песни, называли колхозы, заводы, корабли. Советская пропаганда превозносила его военные заслуги. Лучшие стрелки получали почетные значки "Ворошиловский стрелок". Тяжелый советский танк "KB" был назван в его честь.

Известно, что Ворошилов в 1930-е годы давал санкции на аресты и расстрелы военнослужащих и подписывал большую часть проскрипционных списков вместе со Сталиным. В 1935 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР с присвоением звания маршала Советского Союза. Но за серьезные просчеты в подготовке к советско-финской войне он был смещен с этого поста. Во время Великой Отечественной войны Ворошилов также показал свою неспособность к командованию. Личная храбрость маршала, проявившаяся во время боевых действий, не могла компенсировать его некомпетентность стратега.

После смерти Сталина Ворошилова назначили председателем Президиума Верховного Совета СССР. В 1960 году его с почетом освободили от обязанностей "по состоянию здоровья", наградив звездой Героя Социалистического Труда. Позднее Леонид Брежнев вернул Ворошилова в политику в качестве "живой легенды" советской истории. Вновь избранный членом ЦК, Ворошилов был во второй раз удостоен звания Героя Советского Союза незадолго до своей смерти.

Климент Ворошилов скончался 2 декабря 1969 года в Москве и был похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Его похоронам придали беспрецедентный государственный размах — впервые за 20 лет после похорон Жданова была вырыта могила за мавзолеем Ленина.

Ворошилову принадлежит рекорд по продолжительности пребывания в Политбюро ЦК ВКП (б) - 34,5 года.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 2 декабря 2018 года