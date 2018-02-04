Фото: ru.wikipedia.org
Один из первых маршалов СССР Климент Ворошилов, построивший великолепную карьеру, родился ровно 137 лет назад — 4 февраля 1881 года — в селе Верхнее Екатеринославской губернии (ныне Луганская область на Украине).
После Февральской революции 1917 года Ворошилов вступил в Петроградский совет, а через год он стал председателем ЧК по охране Петрограда. В Гражданскую войну занимался формированием частей Красной Армии, а также участвовал в обороне Царицына, где познакомился и близко работал с Иосифом Сталиным.
За время боевых действий Ворошилов не проявил никаких военных талантов, но всегда отличался "чистотой" партийных взглядов. С 1919 года он был назначен наркомом внутренних дел Украины, где организовал карательные операции по ликвидации украинских национальных отрядов. Вместе с Семеном Буденным был одним из создателей 1-й Конной армии. Получил три ордена Красного Знамени. В 1920-х годах Ворошилов продолжил активную военную карьеру – участвовал в подавлении Кронштадтского антисоветского восстания, командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, где руководил уничтожением повстанцев.
После смерти Михаила Фрунзе Ворошилов, как сторонник Сталина, был назначен председателем Реввоенсовета СССР. Ворошилов стал самым прославляемым полководцем Гражданской войны. В честь него слагали песни, называли колхозы, заводы, корабли. Советская пропаганда превозносила его военные заслуги. Лучшие стрелки получали почетные значки "Ворошиловский стрелок". Тяжелый советский танк "KB" был назван в его честь.
Известно, что Ворошилов в 1930-е годы давал санкции на аресты и расстрелы военнослужащих и подписывал большую часть проскрипционных списков вместе со Сталиным. В 1935 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР с присвоением звания маршала Советского Союза. Но за серьезные просчеты в подготовке к советско-финской войне он был смещен с этого поста. Во время Великой Отечественной войны Ворошилов также показал свою неспособность к командованию. Личная храбрость маршала, проявившаяся во время боевых действий, не могла компенсировать его некомпетентность стратега.
После смерти Сталина Ворошилова назначили председателем Президиума Верховного Совета СССР. В 1960 году его с почетом освободили от обязанностей "по состоянию здоровья", наградив звездой Героя Социалистического Труда. Позднее Леонид Брежнев вернул Ворошилова в политику в качестве "живой легенды" советской истории. Вновь избранный членом ЦК, Ворошилов был во второй раз удостоен звания Героя Советского Союза незадолго до своей смерти.
Климент Ворошилов скончался 2 декабря 1969 года в Москве и был похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Его похоронам придали беспрецедентный государственный размах — впервые за 20 лет после похорон Жданова была вырыта могила за мавзолеем Ленина.
Ворошилову принадлежит рекорд по продолжительности пребывания в Политбюро ЦК ВКП (б) - 34,5 года.
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 2 декабря 2018 года
Комментарии
Жуткое было время
что за хохляцкие статейки, это кто Петлюра был повстанцем или Скоропадский? "Нас бросала молодость на Крандшдатский лед" отличная войсковая операция.Оборона Царицина так же. Ну были ошибки с кем не бывает.
"Нас бросала молодость на Крандшдатский лед" отличная войсковая операция.
Это когда восставших бедных голодных, в принципе своих, матросов расстреляли?
да уж отличная операция. Еще вспомни как Тухачевский газом восставших крестьян травил в Тамбовской губернии. Одним словом, народная власть.
Вообще не справедливо. Все были упыри. Но одних обвинили и испачкали, а другие в шоколаде. Если бы Берия стал генеральным вместо Хрущева, может сейчас действительно бы при коммунизме жили. И не надо про тиранию, Берия выполнял желания Сталина, чтобы остаться в живых, став главным в репрессиях нужды бы не было. Лаврентий был очень умным человеком и перегибов бы не допустил.
3.12.2017 11:31 шарашками он очень грамотно руководил, без жестокости, учёные там выше среднего снабжались. любое желание в оборудовании и материалах исполнялось. атомная бомба 50% и носитель ту-16 его заслуга. школьниц он не насиловал- эти показания выбили из его шофёра. всех собак с себя сняли и на него навесили хрущ и маленков с бандой.
Ангажированность анонимного автора зашкаливает. Вспоминается Остап Бендер с его автостатейником. Курочка у автора пованивает.
Спустя время, глядя со стороны, жуткое прошлое время выглядит - сочно и красочно.
С точки зрения либерастов в России всегда были неправильные власти.Жуткие при Сталине,застойные при Брежневе,вороватые при Путине.Запад для них икона.Там не было ни жути ни воровства,ни развязывания мировых войн.Воспринимать собственную историю как соответствующие данному времени действия людей и властей они не в силах.
где познакомился и близко работал с Иосифом Сталиным.
Вот оно, ключевое слово в его карьере, так же как в карьере сечина млечина, миллера хиллера. ролдугина дугина.
С точки зрения либерастов в России всегда были неправильные власти.
Запад для них икона.
С чего ты взял убогий, что запад икона для нас? И либерастом своего сына запишешь в загсе в графу имя.
Просто мы мыслящие люди (интеллигенты), не навешивающие ярлыки на других и воспринимающие ОБЪЕКТИВНО настоящее и прошлое, запад и америку, Россию и украину, Сирию и Грузию и т.д.
Чтобы критиковать Ворошилова надо было жить в тот период и соответствовать его уровню ,а так все это сплетни уровня ОБС.
Нет ничего хорошего, что в военном искусстве человек ничего не понимал. Классовая борьба не подразумевает ум. Только убийства и захваты, смерть и интриги с предательством. Хорошо, что в современной России все по другому.
3.12.2017 19:16
- гость - Атомную бомбу УКРАЛИ и это факт общеизвестный и это на 50% заслуга советской разведки и ее волонтеров (агентов,добровольных помощников ) которые искренне!!! верили в торжество коммунизма на земле и понимали, что СССР единственная страна , которая в состоянии обеспечить противовес США. А Берия да...организатор великий именно он организовал переброску оборонки за Урал и наладил выпуск продукции фронту , можно еще перечислять но...за спиной Берии было НКВД, Сталин, Вышинский и по одному его предыханию ослушавшихся или не исполнивших приказ, людей ставили к стенке или отправляли на этап.
Вы свою жизнь не можете организовать , сидите тут сутками , диванные стратеги , но человека хаете .Он жил согласно своему времени , не вам его судить, ничтожества . Он в истории остался , а у вас даже ников нет .