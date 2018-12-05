Среда, 5 Декабрь, 10:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,45
€ 75,66
277142
Обь
89см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Первый патриарх современной России: интересные факты об Алексии II

, ИА "Амител"
Десять лет назад не стало предстоятеля РПЦ Алексия II

Фото: pravmir.com

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II ушел из жизни деcять лет назад – 5 декабря 2008 года.  Он на протяжении 18 лет возглавлял РПЦ и стал первым патриархом в истории современной России.

В годовщину смерти Алексия II портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов из его жизни:

  • Мирское имя Алексия II — Алексей Михайлович Ридигер;
  • Он являлся выходцем из старого дворянского рода фон Ридигеров, или Рюдигеров. Патриарх принадлежит к ветви немецкого рода, принявшей православие в XVIII веке;
  • Желание стать священником у Алексия, как он сам признавался, появилось уже в раннем отрочестве;
  • Алексий 18 марта 1989 года, еще в бытность митрополитом Ленинградским и Новгородским, был избран народным депутатом СССР от общественной организации "Фонд здоровья и милосердия". Он входил в Комиссию Совета Национальностей по вопросам развития культуры, языка, национальных и интернациональных традиций, охраны исторического наследия;
  • Патриарх Алексий II неоднократно негативно высказывался о нетрадиционных отношениях между полами и называл гомосексуализм такой же болезнью, как клептомания. Он также заявлял, что цивилизации угрожает расхождение между христианской моралью и правами человека, отстаивание которых используется для оправдания морального упадка;
  • Весьма популярной является точка зрения, что в советские годы Алексий активно сотрудничал с органами госбезопасности СССР;
  • Алексий свободно владел русским и эстонским языками, хорошо знал немецкий язык и немного английский;
  • В молодости Алексий получил спортивный разряд по гребле в эстонском спортивном обществе "Калев";
  • Известно, что мобильным телефоном патриарх пользовался только за границей;
  • Алексий ΙΙ был третьим предстоятелем Православной церкви, умершим в 2008 году — после греческого архиепископа Христодула и главы Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополита Лавра.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

5.12.2017 07:18
Сталинский Сокол

Да. Какие *великие* достижения, этого и ему подобные пустомели. Статья ни о чем. Интерес только вызывает то, что этот тип, сотрудничал с КГБ. Хвала КГБ. Сегодня все духовенства, подконтрольны новой власти. Ничего нового. Что бы было чем кусать, нужно власти потакать.

1  0
5.12.2017 07:31
- гость -

Сталинскому Соколу предпочтительнее было бы,чтобы будущий Патриарх при советской власти предпринимал что-нибудь против безопасности государства.)

0  0
5.12.2017 08:09
Элвис

Сокол забыл про обращение И.В. к народу. Кто - кому больше нужен - вопрос спорный.

0  0
5.12.2017 08:52
- гость -

Несколько вопросов:

1. Почему до сих пор нет медицинского заключения о смерти патрирха Алексия II?
2. Почему до сих пор не обнародованы плёнки камер наружного и внутреннего наблюдения покоев патрирха? Где они?
3. Где личный шофёр патриарха Алексия и его дежурная инокиня, которая неотлучно находилась при нём, днём и ночью?
4. Почему патриарх Алексий II был отпеваем с закрытым лицом?
5. Почему вид тела в гробу во время прощания в Переделкино и во время отпевания в ХХС резко разнился?
6. Почему так странно вёл себя и дико высказывался об усопшем владыка Кирилл в телеинтервью 6 декабря?

1  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:21
Результаты голосования за имя аэропорта Горно-Алтайска хотят отменить 2
10:13
Скрудж Макдак, русалочка и Аладдин: вспоминаем лучших диснеевских героев 15
10:04
Правительство выделит 326 млрд рублей на развитие малого и среднего бизнеса 0
09:50
Первый патриарх современной России: интересные факты об Алексии II 4
09:45
Знаковое для социальных предпринимателей края событие пройдет в Барнауле 0
09:33
Депутаты предложили индексировать выплаты по уходу за детьми-инвалидами 0
09:30
Без удара по кошельку: АО "Алтайэнергосбыт" создает новогоднее настроение 1
09:21
Девятилетний ребенок пропал в Барнауле в лютый мороз 0
09:14
Заморозку накопительной части пенсии до 2021 года поддержали в Совфеде 5
09:02
Правительство с 2019 года приступит к увеличению здоровой жизни до 67 лет 8
08:51
Милонов потребовал закрыть "Битву экстрасенсов" 3
08:44
Госсекретарь США дал России два месяца 3
08:38
Просто о сложном: как Роман Тарасенко учил барнаульский бизнес маркетингу 0
08:32
Стало известно, где в 2019 году построят новый бассейн в Барнауле 3
08:16
"Конкурсы красоты сами приходили в мою жизнь": рубцовчанка о победе 0
08:02
Огонь, кокс и медные трубы: экскурсия по алтайскому заводу-гиганту 0
07:50
Уникальные фотографии русских красавиц в национальных костюмах 0
07:34
Депутатское содружество: Романенко об успехах и неудачах парламента Алтая 2
07:22
Должен ли платить за свет на парковке возле дома тот, у кого нет автомобиля 20
07:15
Здание детского сада "с историей" разбирают в Барнауле 8
07:03
Двухуровневую квартиру со спортзалом продают в центре Барнаула за 7,79 млн 1
06:48
Лес, котята и перевод стрелок: за что жители Алтая боролись в интернете 1
06:32
"Сталинская конституция": как вождь народов хотел ограничить власть партии 80
06:23
Сергей Писарев опасается, что зоопарк заполонят свиньи после Нового года 9
06:17
Катастрофы, теракты и землетрясения: чем запомнились предыдущие годы Свиньи 2
06:01
Аномальный мороз продолжается: Алтайский край пережил "дно" холода 2
05:09
В Думе предложили разрешить музыкантам ругаться матом на концертах 0
04:09
СМИ: умер актер из сериалов "Универ" и "Следаки" 4
03:07
ЦБ разрешил россиянам временно не выплачивать ипотеку 0
02:11
Киев объявил в розыск восьмерых россиян из-за ЧП в Керченском проливе 0
01:06
Ведущий "России 1" объяснил, почему выгнал украинского политолога 6
00:13
Опубликован список самых популярных у туристов городов мира 0
23:53
Панин отреагировал на сообщения о пьяном дебоше 0
23:41
Названа предварительная причина смерти молодого футболиста в Москве 0
23:22
"Черкизово" приобрело "Алтайский бройлер" за 4,6 млрд рублей 0
22:57
Володин поручил упростить принятие украинцев в гражданство России 1
22:39
Французские власти заморозили повышение налогов на топливо на полгода 4
22:22
Forbes назвал самых влиятельных женщин 2018 года 1
21:57
Ушаков раскрыл подробности разговора Трампа и Путина на саммите G20 0
21:38
СМИ: Порошенко появился на публике пьяным 1
21:18
В Новосибирске приставы заставили Деда Мороза оплатить долги 1
20:57
В Германии установили "елку" из золотых монет 0
20:36
В Думе приняли закон о борьбе с "колумбайн-сообществами" 0
20:17
Актера Алексея Панина сняли с рейса за пьяный дебош 6
19:47
Первые амфибии-автобусы запустят в Москве в 2020 году 0
19:21
Опубликовано видео столкновения самолета с детским медцентром в США 0
19:08
Коротко о главном: аномальный мороз, день в АКЗС и потери Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 декабря
18:57
Читателям Amic.ru для счастья нужна зарплата в 100-150 тыс рублей 0
18:44
Вам в ЗАГС: бывшему вице-премьеру Щукину "пророчат" новый пост 3
18:37
Роструд напомнил россиянам о трудной рабочей неделе перед Новым годом 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.