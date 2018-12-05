Фото: pravmir.com
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II ушел из жизни деcять лет назад – 5 декабря 2008 года. Он на протяжении 18 лет возглавлял РПЦ и стал первым патриархом в истории современной России.
В годовщину смерти Алексия II портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов из его жизни:
- Мирское имя Алексия II — Алексей Михайлович Ридигер;
- Он являлся выходцем из старого дворянского рода фон Ридигеров, или Рюдигеров. Патриарх принадлежит к ветви немецкого рода, принявшей православие в XVIII веке;
- Желание стать священником у Алексия, как он сам признавался, появилось уже в раннем отрочестве;
- Алексий 18 марта 1989 года, еще в бытность митрополитом Ленинградским и Новгородским, был избран народным депутатом СССР от общественной организации "Фонд здоровья и милосердия". Он входил в Комиссию Совета Национальностей по вопросам развития культуры, языка, национальных и интернациональных традиций, охраны исторического наследия;
- Патриарх Алексий II неоднократно негативно высказывался о нетрадиционных отношениях между полами и называл гомосексуализм такой же болезнью, как клептомания. Он также заявлял, что цивилизации угрожает расхождение между христианской моралью и правами человека, отстаивание которых используется для оправдания морального упадка;
- Весьма популярной является точка зрения, что в советские годы Алексий активно сотрудничал с органами госбезопасности СССР;
- Алексий свободно владел русским и эстонским языками, хорошо знал немецкий язык и немного английский;
- В молодости Алексий получил спортивный разряд по гребле в эстонском спортивном обществе "Калев";
- Известно, что мобильным телефоном патриарх пользовался только за границей;
- Алексий ΙΙ был третьим предстоятелем Православной церкви, умершим в 2008 году — после греческого архиепископа Христодула и главы Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополита Лавра.
Комментарии
Да. Какие *великие* достижения, этого и ему подобные пустомели. Статья ни о чем. Интерес только вызывает то, что этот тип, сотрудничал с КГБ. Хвала КГБ. Сегодня все духовенства, подконтрольны новой власти. Ничего нового. Что бы было чем кусать, нужно власти потакать.
Сталинскому Соколу предпочтительнее было бы,чтобы будущий Патриарх при советской власти предпринимал что-нибудь против безопасности государства.)
Сокол забыл про обращение И.В. к народу. Кто - кому больше нужен - вопрос спорный.
Несколько вопросов:
1. Почему до сих пор нет медицинского заключения о смерти патрирха Алексия II?
2. Почему до сих пор не обнародованы плёнки камер наружного и внутреннего наблюдения покоев патрирха? Где они?
3. Где личный шофёр патриарха Алексия и его дежурная инокиня, которая неотлучно находилась при нём, днём и ночью?
4. Почему патриарх Алексий II был отпеваем с закрытым лицом?
5. Почему вид тела в гробу во время прощания в Переделкино и во время отпевания в ХХС резко разнился?
6. Почему так странно вёл себя и дико высказывался об усопшем владыка Кирилл в телеинтервью 6 декабря?
Ну вообще-то епископов и патриархов отпевают и хоронят с закрытым лицом.