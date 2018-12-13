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Самые смешные и нелепые детские костюмы на Новый год

, ИА "Амител"
Родители этих детей умеют веселиться

Новый год — веселый праздник. Кроме того, это повод проявить свой креатив и фантазию.

Зачастую своеобразным полигоном для воплощения идей являются дети. Смотрим и умиляемся. 

 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

8.12.2017 08:38
- гость -

Нарядить свою маленькую дочку в унитаз нужно быть о--очень креативным

0  0
8.12.2017 08:58
- гость -

Помню в школе, в классе 2-3 у моей одноклассницы был костюм елки, с реальными веточками елки на платье-каркасе. Она заняла первое место и весь праздник простояла около настоящей елки, т.к. она не могла танцевать, бегать. Или ветки ей сильно руки кололи, или о них кололись другие дети

0  0
8.12.2017 09:57
Читатель

Поп и унитаз.

0  0
8.12.2017 11:09
Дядька

Кентавр прикольный)))

0  0
8.12.2017 13:31
- гость -

Над кентавром ржунемогу !!!

0  0
8.12.2017 13:46
- гость -

Это ж как надо не любить своих детей, что бы выставить их на показ в нелепых, унизительных костюмах

0  0
8.12.2017 13:52
- гость -

девочка-унитаз наверное из удочеренных американцами. слава богу у нас до такого не додумались

0  0
8.12.2017 14:05
- гость -

8.12.2017 13:52
- гость -
девочка-унитаз наверное из удочеренных американцами. слава богу у нас до такого не додумались

Нет дружище, все фото из скрепоносной России

0  0
8.12.2017 15:42
- гость -

Наказали детей что ли? или сами поржать хотели.

0  0
8.12.2017 16:48
- гость -

Нет, девочка-унитаз и розовый Дарт Вейдер - иностранцы. На заднем фоне видны надписи: у Вейдера в короне бейдж, а у второй - дорожный указатель.

По сабжу - некоторые космы явно по заказу детей делались, а вот мини-старушка и две упомянутые девочки однозначно плод больной родительской фантазии.

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