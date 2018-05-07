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Инаугурация Владимира Путина состоится в понедельник, 7 мая. Ранее Путин вступал в должность президента в 2000, 2004 и 2012 годах. Таким образом, для него это будет уже четвертая подобная церемония.

Полномочия Владимира Путина продлятся до 2024 года. За свою политическую карьеру он неоднократно бывал с официальными визитами на Алтае. Можно предполагать, что во время своего нового президентского срока Путин еще посетит наш регион.

В контексте инаугурации портал Amic.ru решил вспомнить официальные визиты главы государства на Алтай.

2003 год

Так, господин Путин посещал регион в 2003 году. Он встречался с тогдашним губернатором Александром Суриковым, посетил предгорные районы края. При этом визит Владимира Владимировича длился несколько дней.

В повестке дня тогда стоял вопрос развития дороги Бийск – Белокуриха, газификация региона и присвоение Бийску статуса наукограда.

2005 год

Затем президент прибыл в Алтайский край в августе 2005 года. Повод посетить наш регион тогда был трагический. Путин приехал на Алтай на церемонию прощания с погибшим в дорожной аварии Михаилом Евдокимовым.

Владимир Путин возложил цветы к гробу губернатора и выразил свои соболезнования родным и близким Михаила Евдокимова.

Президент также посетил в барнаульской городской клинической больнице вдову губернатора Галину Евдокимову, беседовал с ее лечащими врачами и общался с родственниками погибшего.

2009 год

Летом 2009 года в качестве премьер-министра Владимир Путин встретился с губернатором Александром Карлиным и провел заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития.

Тогда же Путин посетил краевую клиническую больницу и осмотрел строительную площадку Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Кроме того, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны он возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле и пообщался с жителями краевой столицы.

2012 год

Затем Путин был на Алтае в 2012 году, опять же в статусе главы правительства. Тогда он посетил Барнаульский юридический институт и пообщался с силовиками.

В БЮИ он провел совещание по вопросам реформы МВД. Также глава государства встретился с бизнес-сообществом Алтайского края. В мероприятии приняли участие руководители ведущих предприятий региона.

2014 год

После этого в сентябре 2014 года с официальным визитом президент был в Горном Алтае и провел совещание, посвященное проблеме ликвидации последствий разрушительных паводков в Сибири и на Дальнем Востоке.

Также в режиме видеоконференции он принял участие в открытии Кош-Агачской солнечной электростанции.

2016 год

А крайняя на данный момент официальная поездка Путина на Алтай состоялась 26 августа позапрошлого года, когда глава государства провел в Белокурихе заседание президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса.

Это мероприятие стало важной вехой в развитии данной отрасли экономики. В частности, именно здесь детально обсуждался вопрос о введении курортного сбора в регионах страны, который в итоге и был узаконен в нескольких субъектах Федерации.

Напомним, что с 1 мая этого курортный сбор начали взимать в Белокурихе.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 7 декабря 2017 года.