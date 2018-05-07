Фото из открытых источников
Инаугурация Владимира Путина состоится в понедельник, 7 мая. Ранее Путин вступал в должность президента в 2000, 2004 и 2012 годах. Таким образом, для него это будет уже четвертая подобная церемония.
Полномочия Владимира Путина продлятся до 2024 года. За свою политическую карьеру он неоднократно бывал с официальными визитами на Алтае. Можно предполагать, что во время своего нового президентского срока Путин еще посетит наш регион.
В контексте инаугурации портал Amic.ru решил вспомнить официальные визиты главы государства на Алтай.
2003 год
Так, господин Путин посещал регион в 2003 году. Он встречался с тогдашним губернатором Александром Суриковым, посетил предгорные районы края. При этом визит Владимира Владимировича длился несколько дней.
В повестке дня тогда стоял вопрос развития дороги Бийск – Белокуриха, газификация региона и присвоение Бийску статуса наукограда.
2005 год
Затем президент прибыл в Алтайский край в августе 2005 года. Повод посетить наш регион тогда был трагический. Путин приехал на Алтай на церемонию прощания с погибшим в дорожной аварии Михаилом Евдокимовым.
Владимир Путин возложил цветы к гробу губернатора и выразил свои соболезнования родным и близким Михаила Евдокимова.
Президент также посетил в барнаульской городской клинической больнице вдову губернатора Галину Евдокимову, беседовал с ее лечащими врачами и общался с родственниками погибшего.
2009 год
Летом 2009 года в качестве премьер-министра Владимир Путин встретился с губернатором Александром Карлиным и провел заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития.
Тогда же Путин посетил краевую клиническую больницу и осмотрел строительную площадку Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
Кроме того, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны он возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле и пообщался с жителями краевой столицы.
2012 год
Затем Путин был на Алтае в 2012 году, опять же в статусе главы правительства. Тогда он посетил Барнаульский юридический институт и пообщался с силовиками.
В БЮИ он провел совещание по вопросам реформы МВД. Также глава государства встретился с бизнес-сообществом Алтайского края. В мероприятии приняли участие руководители ведущих предприятий региона.
2014 год
После этого в сентябре 2014 года с официальным визитом президент был в Горном Алтае и провел совещание, посвященное проблеме ликвидации последствий разрушительных паводков в Сибири и на Дальнем Востоке.
Также в режиме видеоконференции он принял участие в открытии Кош-Агачской солнечной электростанции.
2016 год
А крайняя на данный момент официальная поездка Путина на Алтай состоялась 26 августа позапрошлого года, когда глава государства провел в Белокурихе заседание президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса.
Это мероприятие стало важной вехой в развитии данной отрасли экономики. В частности, именно здесь детально обсуждался вопрос о введении курортного сбора в регионах страны, который в итоге и был узаконен в нескольких субъектах Федерации.
Напомним, что с 1 мая этого курортный сбор начали взимать в Белокурихе.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 7 декабря 2017 года.
Комментарии
Достоин.
А что он сделал для края, погубил сотни деревень, уничтожил большинство заводов и производств?
Журналистам, может, и хорошо от визитов - возможность воочию лицезреть. А остальным только гемор и головняк. В Белокурихе к визиту заварили все колодцы по пути следования. Перекрытые дороги, излишне внимательные спецслужбы и т.п.
В Белокурихе к визиту заварили все колодцы по пути следования.
И что? Тебе это как то помешало? Домой попасть не мог? )
А зачем, при такой Всенародной любви, заваривать колодцы?
7.12.2017 07:15
- гость -
Некоторые президенты своего народа так не боятся.
Жулики у Власти будут сидеть пока не передохнут! Всю промышленность уничтожили, в том числе и в Алт. крае... Одни торговые центры.
7.12.2017 08:06 По приколу, Меркель живет в обычном многоквартирном доме, лишь только у входа в подъезд чувак стоит. Премьер Франции также живет в доме с кучей соседей, давеча даже новость была, что к нему домой воры залезли, причем они даже не знали, что в хату премьера залезли. Членов королевской семьи Испании можно в супермаркете встретить с тележкой и сфотаться. Хотя... этож гадская Европа... ну ее нафиг, звери...
7.12.2017 08:06 фууу как бездуховно живут в Европе
Путина на них нету))) Про Европу это)))
Эти несколько сотен охранников просто друзья Путина.
Я простой работяга
Я думаю вам дай власть да и любому человеку
Все станут такими
К томуже после перестройки ни кто не смог поднять страну так как его команда
Да всем тяжело но подумайте где бы мы были с бухим президентом? Или как вариант со строителем блин постоянные перевороты были бы.
Подчеркну я никого не выделяю из них. Ведь без них никуда.
Просто задумайтесь
Да похерили пол страны но самое главное в стране это не заводы параходы а люди.
А мы все здесь.
И срали мы на америку и подстилку ее европпу с маркель и остальными шалавами.
Обидно за наших дедов прошло всего 70 лет а эти падлы западные все забыли.
Я просто думаю память у них короткая. Быстро забыли кто их дермо расчищал.
А нынешняя власть, да с косяками но зубы показала и правильно.
А если с нами начинают считаться значит боятся-боятся значит...
Мы РОССИЯ мы вместе всегда
Все переживем...........
И всех....
противно все это.
Опять бородатую статейку нашли))))