Соблюдение прав человека — проблемная тема в каждой стране. Но при этом в каждой стране есть права, кажущиеся жителям других государств ужасными, странными или смешными. Например, где-то официально можно убивать, а где-то врываться в чужой туалет. Почему мы говорим об этом сегодня? А сегодня, 10 декабря, Международный день прав человека.
Итак, в других странах жители имеют право:
Убивать
Безнаказанно можно убить любого шотландца, если у того при себе будет лук и стрелы. Такой закон действует в британском графстве Йорк. В китайском Гонконге женщина может убить мужа-изменника, но только если она сделает это голыми руками и без посторонней помощи.
Продавать свои органы
Такое официальное право имеют жители Ирана, Индии, Пакистана, Таиланда. Торговля органами — официально разрешенная процедура. В Иране много специализированных медцентров, есть "фабрики доноров". Чаще всего продают почки. А вот в Китае органы могут изымать принудительно.
Отдавать долги женой
В некоторых частях Индии мужчина имеет право отдавать за долги свою жену. В залог, что называется, пока долг не будет погашен.
Срывать нижнее белье с женщин
Это право вытекает из запрета. Женщины южноафриканской страны Свазиленд не имеют права носить нижнее белье. Причем такой закон принят совсем недавно. А стражи порядка имеют право срывать с них нижнее белье и даже рвать его на кусочки. Только как они его увидят под юбкой, которая опять же по закону не может быть выше колен?
Ездить в транспорте бесплатно
Нет, не всем, а только пенсионерам. Такое право имеют жители Бразилии старше 65 лет.
Ходить в туалет в домах незнакомых людей
Да, житель Шотландии имеет право заходить в чужие дома и пользоваться туалетом, если ему срочно надо. За отказ пустить в дом незнакомца можно схлопотать штраф.
Приготовить на ужин сбитое на дороге животное
Такое право есть у жителей американского штата Виргиния. Там, если вы сбили на дороге любое животное, вы можете совершенно безнаказанно забрать его домой и приготовить на ужин. Или обед.
Считаться трезвым, пока стоишь на ногах
Право не считаться пьяным, пока стоишь на ногах, имеют жители американского штата Кентукки.
Иметь льготы, если не пьешь и не куришь
В Дании некурящий студент имеет официальное право спать во время лекции, в Аргентине некурящая девушка может раз в неделю посещать салон красоты бесплатно. А в Италии непьющие женщины получают дополнительный выходной
Сбежать из тюрьмы
В Дании заключенные тюрем имеют право на побег. Если побег удался, таких преступников не наказывают.
Комментарии
А как
американском штате Вергиния ---- Виргиния, также используется вариант Вирджиния (англ. Virginia
А-ха-ха! Вообще слов нет, видимо, не только в России дураков полно! Но от некоторых правил просто мороз по коже!
А-ха-ха! Вообще слов нет, видимо, не только в России дураков полно! Но от некоторых правил просто мороз по коже!
Не все законы перечислили. Но молодцы всё равно. Мне к своим 90 годам удалось много увидеть в мире. И это тот момент, когда можно сказать Богу что хорошо что случилось родится и проживать в странах иных, чем перечисленные в статье Индия, Китай, Иран, Пакистан, Великобритания, США, Аргентина, Вся Африка... Хотя работать пришлось и в этих странах и регионах близко лежащих там к ним.
Россия не моя страна. Но она не самая худшая. И уж подавно лучше для проживания перечисленных.
А ещё такая страшно грустная тема. Но Россия уже хороша тем, что в России не узаконена эвтаназия людей. И это вызывает уважение.
Опыт давать выходной некурящим и непьющим заслуживает внимания.
Такой опыт надо перенимать, а не только повышение налогов.