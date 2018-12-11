Фото: kinopoisk.ru
Международный день танго отмечается 11 декабря. Философия этого танца – желание, страсть и противоборство.
Танго можно назвать настоящим отражением человеческой жизни. Впрочем, лучше наслаждаться этим танцем. Портал Amic.ru предлагает своим читателям видеоподборку из кино, где великолепно отражена суть танго.
"Запах женщины" – 1992
"Фрида" – 2002
Мистер и миссис Смит" – 2005
"Мулен Руж" — 2001
"Правдивая ложь" – 1994
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 11 декабря 2017 года
Комментарии
В фильме "Легкое поведение" потрясающая сцена с танцем!