Где купить красивое нижнее белье и пижамы к Новому году

Нижнее белье – особый тип подарка. Его не подаришь всем подряд, его вряд ли оценят ваши коллеги и всякие знакомые и приятели, с которыми вы не слишком близко общаетесь. Однако какие-нибудь кружевные трусики или прикольные боксеры с замысловатым рисунком могут стать просто находкой для вашей второй половинки. Само собой, выбирать такой подарок стоит лишь человеку, с которым вас связывают близкие отношения, так как в других случаях он может быть неправильно воспринят и истолкован.
Почему нижнее белье – это хороший подарок на Новый год?
- Это практично. Нижнее белье – это ходовой товар, который мы носим каждый день. Дополнительный набор белья или уютная пижама никогда не бывают лишними.
- Это приятно. Белье из красивой ткани, которое ласково прилегает к телу и которое как будто повторяет его каждый изгиб, – что может быть приятнее.
- Это интимно. Такой подарок показывает, что вы хорошо знаете человека, о его вкусах, привычках и потребностях. Правильно выбранное белье только сблизит вас и заставит взглянуть на вашего партнера другими глазами.
- Это незабываемо. Подарки, при которых были учтены индивидуальные особенности человека, запоминаются надолго. Еще бы, ведь получатель чувствует, что при выборе презента вы думали только о нем. Такое трудно забыть.
Что стоит учитывать при выборе нижнего белья?
Выбор нижнего белья в качестве подарка – дело тонкое. Во всех смыслах. И буквально, и фигурально.
Потому что если вы хотите подарить его кому-нибудь на Новый год, то стоит учесть ряд важных нюансов:
- Размер
- Цвет
- Материал
- Фасон
- Характер
Что подарить по версии магазина "Блис"
"Блис" – сеть магазинов нижнего белья, колгот и домашней одежды, способная удовлетворить даже самый взыскательный вкус – модные коллекции, широкий ассортимент от эконома до премиума, а также высокое качество товара. Здесь вы сможете подобрать прекрасные подарки как для женщин и мужчин, так и для детей различного возраста.
Подарочный сертификат
Иногда предугадать мысли даже самого любимого человека непросто, поэтому подарочный сертификат "Блис" – это отличный вариант сделать своим любимым приятный сюрприз.
Подарок для женщины
Нижнее белье
Ассортимент товаров подобран таким образом, чтобы вы смогли найти белье, которое подходит на все случаи жизни: от удобных гладких комплектов на каждый день до уникальных кружевных. К Новому году здесь представляют новинку – кружевные трусики в яркой праздничной новогодней упаковке! Такую коробочку будет приятно подарить не только кому-то из близких (например, подруге), но и самой почувствовать себя прекрасно, будучи в таком неотразимом образе.
Теплые классические и фэшн колготы
Покажите вашу заботу и внимание в холодное время года. В магазине вы найдете широкий ассортимент коллекций классических теплых колгот и колгот фэшн, которые согреют в зиму, не скрывая красоту ног. Кроме этого, фэшн колготки – это отличный выбор для особенных случаев, например, как финальный аксессуар к наряду на Новый год.
Пижамы
В наличии всегда имеются хлопковые сорочки, пижамы, халаты и красивые шелковые изделия.Такой подарок создаст комфорт во время сна, а также принесет хорошее ночное настроение. Помните, предпостельное белье и белье для сна должно быть не только красивым и стильным, но и в первую очередь удобным.
Что подарить мужчине
Нижнее белье – пусть и не очень заметная, но очень важная составляющая в гардеробе каждого мужчины. Если вы ищете подарок на Новый год мужчине – вы попадете точно в цель, выбрав ему стильное мужское белье, а майка или футболка, которые сидят как влитые, станут приятным дополнением к этому подарку.
Что подарить ребенку
Комплекты белья, пижамы для девочек и мальчиков
В подарок на Новый год лучше выбрать комплект из штанишек и футболки с длинными рукавами или рубашки. Пижама для детей не должна плотно облегать тело – покупайте просторную домашнюю одежду, которая не будет ограничивать движения и сдавливать тело. И, конечно, важный критерий – материал. Детская пижама обязательно должна быть изготовлена из натуральных тканей.
Колготки и носки для девочек и мальчиков
В наличии большой ассортимент детских колгот и носков:
- Однотонные и с принтом
- Ажурные, гладкие и махровые
- Капроновые, хлопковые и с добавлением шерсти (носочки).
- Для девочек и мальчиков.
*Размеры колготок: от 80 до 158 сантиметров. Размеры носков: от 7 до 38 сантиметров.
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О "Блис"
Вот уже более 17 лет магазин работает на рынке Алтайского края. За это время он заслужил доверие наших постоянных покупателей не только качеством предлагаемых товаров, но и внимательным отношением к ним и их пожеланиям. Многолетний опыт "Блис" позволяет утверждать, что в огромном ассортименте товаров в магазине вы найдете то, что будет соответствовать вашему вкусу, предпочтениям, настроению. А внимательные продавцы помогут вам определиться с выбором и сделать образ неповторимым.
*Подарки с новогодним оформлением Вы можете приобрести до 31.12.2017 года
"Блис"
Барнаул, ул. Гоголя, 55
ул. Белинского, 12, 2 этаж
ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а, 1 этаж
Телефон: +7 (3852) 63-85-14
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