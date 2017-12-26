Какую технику Apple стоит дарить на Новый год?

Новый год — это не только праздник, но и головная боль от постоянного вопроса "что подарить?". Универсальных подарков, к сожалению, не существует. Но есть такие, которым будут рады независимо от пола и возраста.
Одним из таких подарков является продукция Apple, которую вы можете найти в отделах iShop. Конечно, новенький гаджет от самой успешной IT-корпорации современности можно получить и другими способами, не только в подарок. Вы можете купить продукцию с надкусанным яблоком самостоятельно. Но согласитесь, гораздо приятнее получать подарки. Дарить, кстати, тоже невероятно приятно.
Зачем покупать тут?
"Идите в iShop" в ответ на вопрос "Где в Барнауле купить технику Apple":
- Идите в iShop, потому что это авторизованный магазин продукции Apple.
- Идите в iShop, ведь в наличии всегда последние модели айфонов, макбуков, айпэдов, аймаков, айподов. Ну, вы поняли, остальное не перечисляем.
- Идите в iShop, потому что это не федеральная сеть. А это значит, что каждый клиент — друг, товарищ и родитель, которому мы с радостью расскажем, чем отличается айфон предыдущей модели от новенького, зачем с клавиатуры макбук про убрали функциональные клавиши и заменили их сенсорным экраном.
- Идите в iShop, потому что там присутствует большой выбор качественных аксессуаров, которые защитят ваше устройство и придадут индивидуальность.
- Идите в iShop, потому что вам помогут в настройке оборудования.
- Идите в iShop, потому что сотрудники проходят регулярное обучение и хорошо знают продукцию Apple.
А теперь немного конкретики о гаджетах, которые станут великолепным подарком
iPhone X — фантастический подарок к волшебному празднику
"Мы всегда мечтали сделать iPhone одним большим дисплеем. Настолько впечатляющим дисплеем, чтобы вы забывали о самом физическом устройстве. И настолько умным устройством, чтобы оно реагировало на прикосновение, слово и даже взгляд. iPhone X воплощает мечту в реальность. Это смартфон будущего".
iPad Pro — подарок всем талантам
Какая бы задача перед вами ни стояла, iPad Pro готов за неё взяться. Он мощнее многих ноутбуков и при этом гораздо удобнее. Дисплей Retina получил впечатляющие возможности и стал потрясающе быстро отзываться на касания. А ещё на устройстве установлена iOS — самая передовая мобильная операционная система в мире. У iPad Pro есть всё, что вам нужно от современного компьютера. И даже больше.
MacBook Pro — мощный подарок для грандиозных идей
Невероятно тонкий и лёгкий MacBook Pro стал ещё быстрее и мощнее. У него самый яркий экран и лучшая цветопередача среди всех ноутбуков Mac. В клавиатуру встроена выполненная из стекла сенсорная панель Touch Bar, которая поддерживает жесты Multi‑Touch и обеспечивает быстрый и удобный доступ к тем функциям, которые нужны вам именно сейчас. MacBook Pro создан на основе самых передовых идей. И у него есть всё для воплощения ваших идей.
Apple Watch Series 3 — отличный подарок для энергичных людей
Умные подсказки про физическую активность. Усовершенствованное приложение "Пульс". Любимые плейлисты прямо на запястье. Встроенный высотомер. И более мощный процессор, благодаря которому Siri на часах может говорить. Представляем Apple Watch Series 3.
У них как никогда много полезных функций, которые мотивируют на новые достижения, помогают быть активнее и позволяют оставаться на связи. Стильные, удобные и яркие Apple Watch Series 3 теперь оснащены встроенным модулем сотовой связи. Главным преимуществом третьей серии является поддержка сотовых сетей. Если вы отправитесь в спортзал с этим гаджетом, то можно не брать с собой iPhone и оставаться на связи. Общайтесь с друзьями, слушайте музыку, пользуйтесь любимыми приложениями, даже если ваш смартфон остался дома. Apple Watch Series 3 станут незаменимым помощником ценителей здорового образа жизни.
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Комментарии
Айфон для лохов....
Андроид для нищебродов
Какую технику Apple стоит дарить на Новый год?
В какую страну поехать отдыхать?
В какую валюту перевести сбережения?
В какую биржу можно вложить лишние финансы и не прогореть?
Об этом и многом другом в моей новой книге:
"Никакую! Денег нет!"
14.12.2017 12:50
истина 2
Андроид для нищебродов
У меня есть знакомые, далекооо не бедные люди, с доходами, которые 95% барнаульцев и не снились, которые до сих пор ходят с кнопочными телефонами...
Так что ваше измерение нищебродности по смартфону грубо говоря примитивное
ну началось
Повторюсь, дарить нужно только Ётафон.
Дарить нужно только российский Ётафон.
А реальность такова, что при помощи рекламы пытаются впихнуть многим ненужный дорогой товар. Притом многим в кредит. А потом эти люди ходють и ноють что денег мало, зарплаты нищенские, Путин плохой.......
А всего то надо соизмерить свои возможности со своими хотелками
Ётафон тоже многим ненужная дорогая фигня.
Смарт должен стоить столько денег, сколько не жалко потерять.
Ётафон хотя бы российский. Был.
дожились
26.12.2017 08:24
Истина
только это наверное Nokia 8800 или им подобные?
тоже есть такие знакомые
ничего там российского нет! на Тайване паяют, все детали импорт. процессор Qualcomm Snapdragon. даже модуль глонасс. даже Google Android в качестве операционной системы. идея очень похожа на чехол с экраном за 10млрд от наночубайса(распил).
"только это наверное Nokia 8800 или им подобные?"
Ну у одного точно нокия, но какая не вспомню, в общем ему для поговорить/отматерить работников его хватает.
макбуков вообще ни у кого из бизнесменов не видел. на то они и бизнесмены, что деньги умеют считать и не берут технику за 100тр для задач, с которыми справится техника за 25тр.
по димону-айфончику сразу видно, что понты- удел не слишком умных людей