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Какую технику Apple стоит дарить на Новый год

, ИА "Амител"
iPhone, MacBook, iPad и прочая техника придутся по вкусу даже самым продвинутым пользователям

Новый год — это не только праздник, но и головная боль от постоянного вопроса "что подарить?". Универсальных подарков, к сожалению, не существует. Но есть такие, которым будут рады независимо от пола и возраста.

Одним из таких подарков является продукция Apple, которую вы можете найти в отделах iShop. Конечно, новенький гаджет от самой успешной IT-корпорации современности можно получить и другими способами, не только в подарок. Вы можете купить продукцию с надкусанным яблоком самостоятельно. Но согласитесь, гораздо приятнее получать подарки. Дарить, кстати, тоже невероятно приятно. 

Зачем покупать тут?

"Идите в iShop" в ответ на вопрос "Где в Барнауле купить технику Apple":

  •  Идите в iShop, потому что это авторизованный магазин продукции Apple. 
  • Идите в iShop, ведь в наличии всегда последние модели айфонов, макбуков, айпэдов, аймаков, айподов. Ну, вы поняли, остальное не перечисляем. 
  • Идите в iShop, потому что это не федеральная сеть. А это значит, что каждый клиент — друг, товарищ и родитель, которому мы с радостью расскажем, чем отличается айфон предыдущей модели от новенького, зачем с клавиатуры макбук про убрали функциональные клавиши и заменили их сенсорным экраном. 
  • Идите в iShop, потому что там присутствует большой выбор качественных аксессуаров, которые защитят ваше устройство и придадут индивидуальность. 
  • Идите в iShop, потому что вам помогут в настройке оборудования. 
  • Идите в iShop, потому что сотрудники проходят регулярное обучение и хорошо знают продукцию Apple. 

А теперь немного конкретики о гаджетах, которые станут великолепным подарком

iPhone X — фантастический подарок к волшебному празднику

"Мы всегда мечтали сделать iPhone одним большим дисплеем. Настолько впечатляющим дисплеем, чтобы вы забывали о самом физическом устройстве. И настолько умным устройством, чтобы оно реагировало на прикосновение, слово и даже взгляд. iPhone X воплощает мечту в реальность. Это смартфон будущего". 

iPad Pro — подарок всем талантам 

Какая бы задача перед вами ни стояла, iPad Pro готов за неё взяться. Он мощнее многих ноутбуков и при этом гораздо удобнее. Дисплей Retina получил впечатляющие возможности и стал потрясающе быстро отзываться на касания. А ещё на устройстве установлена iOS — самая передовая мобильная операционная система в мире. У iPad Pro есть всё, что вам нужно от современного компьютера. И даже больше. 

MacBook Pro — мощный подарок для грандиозных идей 

Невероятно тонкий и лёгкий MacBook Pro стал ещё быстрее и мощнее. У него самый яркий экран и лучшая цветопередача среди всех ноутбуков Mac. В клавиатуру встроена выполненная из стекла сенсорная панель Touch Bar, которая поддерживает жесты Multi‑Touch и обеспечивает быстрый и удобный доступ к тем функциям, которые нужны вам именно сейчас. MacBook Pro создан на основе самых передовых идей. И у него есть всё для воплощения ваших идей. 

Apple Watch Series 3 — отличный подарок для энергичных людей 

Умные подсказки про физическую активность. Усовершенствованное приложение "Пульс". Любимые плейлисты прямо на запястье. Встроенный высотомер. И более мощный процессор, благодаря которому Siri на часах может говорить. Представляем Apple Watch Series 3.

У них как никогда много полезных функций, которые мотивируют на новые достижения, помогают быть активнее и позволяют оставаться на связи. Стильные, удобные и яркие Apple Watch Series 3 теперь оснащены встроенным модулем сотовой связи. Главным преимуществом третьей серии является поддержка сотовых сетей. Если вы отправитесь в спортзал с этим гаджетом, то можно не брать с собой iPhone и оставаться на связи. Общайтесь с друзьями, слушайте музыку, пользуйтесь любимыми приложениями, даже если ваш смартфон остался дома. Apple Watch Series 3 станут незаменимым помощником ценителей здорового образа жизни. 

Читайте также: Спецпроект Amic.ru: "Новый год — 2018"

iShop
Барнаул 
пр. Строителей, 117, ТРЦ "Галактика"
Павловский тракт, 251В, ТРЦ "Европа"
Телефон: +7 (3852) 60-74-49
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.12.2017 12:01
Истина

Айфон для лохов....

0  0
14.12.2017 12:50
истина 2

Андроид для нищебродов

0  0
26.12.2017 08:18
- гость -

Какую технику Apple стоит дарить на Новый год?
В какую страну поехать отдыхать?
В какую валюту перевести сбережения?
В какую биржу можно вложить лишние финансы и не прогореть?

Об этом и многом другом в моей новой книге:
"Никакую! Денег нет!"

0  0
26.12.2017 08:24
Истина

14.12.2017 12:50
истина 2
Андроид для нищебродов

У меня есть знакомые, далекооо не бедные люди, с доходами, которые 95% барнаульцев и не снились, которые до сих пор ходят с кнопочными телефонами...

Так что ваше измерение нищебродности по смартфону грубо говоря примитивное

0  0
26.12.2017 08:27
- гость -

ну началось

0  0
26.12.2017 08:38
- гость -

Повторюсь, дарить нужно только Ётафон.

0  0
26.12.2017 08:39
- гость -

Дарить нужно только российский Ётафон.

0  0
26.12.2017 08:42
Реальность

А реальность такова, что при помощи рекламы пытаются впихнуть многим ненужный дорогой товар. Притом многим в кредит. А потом эти люди ходють и ноють что денег мало, зарплаты нищенские, Путин плохой.......
А всего то надо соизмерить свои возможности со своими хотелками

0  0
26.12.2017 08:43
Реальность

Ётафон тоже многим ненужная дорогая фигня.
Смарт должен стоить столько денег, сколько не жалко потерять.

0  0
26.12.2017 08:50
Для Реальности

Ётафон хотя бы российский. Был.

0  0
26.12.2017 08:53
- гость -

дожились

0  0
26.12.2017 09:49
- гость -


26.12.2017 08:24
Истина

только это наверное Nokia 8800 или им подобные?
тоже есть такие знакомые

0  0
26.12.2017 11:00
Ётафон российский?

ничего там российского нет! на Тайване паяют, все детали импорт. процессор Qualcomm Snapdragon. даже модуль глонасс. даже Google Android в качестве операционной системы. идея очень похожа на чехол с экраном за 10млрд от наночубайса(распил).

0  0
26.12.2017 11:28
Истина

"только это наверное Nokia 8800 или им подобные?"

Ну у одного точно нокия, но какая не вспомню, в общем ему для поговорить/отматерить работников его хватает.

макбуков вообще ни у кого из бизнесменов не видел. на то они и бизнесмены, что деньги умеют считать и не берут технику за 100тр для задач, с которыми справится техника за 25тр.

0  0
26.12.2017 11:56
- гость -

по димону-айфончику сразу видно, что понты- удел не слишком умных людей

0  0
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