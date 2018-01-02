Зима в Алтайском крае в самом разгаре, уже наступили долгожданные новогодние каникулы. Портал Amic.ru составил свой список катков и лыжных баз, которые уже работают или откроют свои двери в ближайшие дни. Для удобства читателей мы указали их адреса, цены на прокат, режим работы и номера телефонов.
По мере появления информации о других спортивных объектах инфографика будет актуализироваться. Если мы не включили ваш любимый каток или лыжную базу в этот список, пишите в комментариях. Для увеличения картинки нажмите на нее.
Впервые данная инфографика была опубликована на Amic.ru 16 декабря 2017 года
Комментарии
В эдельвейсе с каждым годом все хуже и хуже, лёд плохой цена большая
16.12.2017 14:29
гость
ходите на другой каток
А снег где? Лыжни накатали?)))
Лыжня-то есть?