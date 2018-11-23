Фото: из сети Интернет
Лепка снеговиков – это всегда весело и задорно. Однако некоторые люди подходят к созданию снежных скульптур с особым пугающим креативом.
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018
Фото: из сети Интернет
Лепка снеговиков – это всегда весело и задорно. Однако некоторые люди подходят к созданию снежных скульптур с особым пугающим креативом.
|<
|ноябрь 2018
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.
Провайдер — «Интелби»
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.
Комментарии
хааа снеговик кошку сожрал вот прикол хаааааа молодцы фантазия бурная
Не соглашусь фантазия больная! От таких в перспективе всего можно ждать, маньяк начинается с малого!
Продам снег для лепки, недорого.