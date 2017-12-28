Где купить подарок ребенку на Новый год

"Мы, игрушки, все видим. Так что обращайтесь с нами хорошо". Известно, что каждой игрушке нужен свой хозяин, который будет играть с ней каждый день. Персонажи культового мультфильма студии Pixar "История игрушек" уверяли, что ребенок считает тебя лучшим не потому, что ты Космический рейнджер, а потому, что ты игрушка. Ты его игрушка.
Готовить сюрприз своему ребенку на Новый год — невероятно увлекательное дело. Ведь ты даришь ему самую заветную игрушку, делая самым счастливым человеком на свете. Особенным. Можно дать волю
фантазиям, окунуться в собственные детские воспоминания от зимнего праздника. Предложите ребенку написать письмо Деду Морозу, и вы узнаете, какой подарок для него наиболее интересен.
Огромный выбор
И тут возникнет вопрос — где приобрести игрушку мечты для вашего сына или дочки? В Барнауле есть такое место — сеть магазинов детских игрушек "Городок". В столице Алтайского края работает несколько розничных магазинов компании, где всегда огромный выбор игрушек, развивающих игр, детских книжек, пазлов, разнообразных товаров для малышей.
В магазинах "Городок" нет подделок, только настоящие бренды и самые популярные модели, там можно подобрать подарок ребенку любого возраста. На сегодняшний день вам могут предложить огромнейший ассортимент, насчитывающий более 10 000 наименований: игрушки, конструкторы, наборы для труда и творчества, познавательные настольные игры, персонажи для домашнего театра, мебель, посуда, раскраски и многое другое. Девочек порадуют куклы Барби, а мальчишек — мечи джедая, управляемые машинки, трансформеры, наборы для боулинга, автоматы со звуковыми и световыми сигналами. Ваш ребенок будет в восторге от подарков из "Городка".
Приятная новость для родителей и их детей: сеть магазинов "Городок" дарит скидку на любимые игрушки 30%, а также подарки всем покупателям.
Подарки для детей всех возрастов
Кроме того, в магазинах "Городок" можно приобрести подарки и для детей до одного года. Для того, чтобы правильно выбрать подарок, родители должны ориентироваться на возраст ребенка. Задача родителей — с помощью игрушек создать благоприятные условия для развития двигательной и умственной активности ребенка.
Продавцы-консультанты помогут вам с выбором. Еще одно преимущество магазинов "Городок" — низкая розничная цена и большая скидка по дисконтной карте. Сделать покупки можно и по оптовым ценам, посетив торгово-выставочный зал на Попова, 181е. Вы можете закупить здесь подарки для всего детского сада или школы. Не переживайте, все крупногабаритные товары по городу Барнаулу доставляются бесплатно.
Поход в магазины "Городок" — это возможность сделать вашего ребенка самым счастливым в мире. Тем более что перед Новым годом в магазинах будут проходить специальные акции с большими скидками и подарками.
Подписывайтесь на Instagram магазинов игрушек "Городок" и вы будете в курсе всех новостей и акций. Здесь можно задать любые вопросы об игрушках, о ценах, сделать заказ на необходимую именно вашему ребенку игрушку, если даже ее пока нет в продаже.
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Магазины "Городок"
ТРЦ "Арена", Павловский тракт, 188, 4 этаж, с 10 до 21:00 Телефон: +7 (3852) 72-01-08
ТД "Ультра", пр-т Ленина, 10, 3 этаж, с 10 до 20:00 Телефон: +7 (3852) 65-87-90
ТЦ "24-й Сезон", Павловский тракт, 134б, с 10 до 20:00 Телефон: +7 (3852) 20-01-10
Все розничные магазины работают без выходных.
Оптово-розничный магазин находится по адресу:
ул. Попова, 181е, 2 этаж, с 9 до 18:00, в субботу с 9 до 14:00, воскресенье — выходной.
Телефон: +7 (3852) 506-217, +7 (3852) 506-218
www.gorodoktoys.ru
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