Как накрыть "альтернативный" стол на Новый год

Накрыть стол на Новый год – задача хлопотная. Надо все и продумать, и составить список покупок, и обежать продуктовые магазины и, наконец, как следует "затариться", отстояв перед этим в километровых очередях. И это только первый этап. Потом – лихорадочное нарезание салатов и многочасовое стояние у плиты. Если в этом году вы не намерены тратить силы и нервы на новогодний
стол и устали от "Оливье", то вам на помощь спешит ресторан доставки японской кухни "Фарфор", который к Новому году подготовил ряд выгодных акций и предложений.
Оригинальное меню
Каждый год в новогоднем меню все одно и то же: все тот же "Оливье", все та же "Селедка под шубой" и какое-нибудь блюдо с мясом. Выход есть – японская кухня. Меню на Новый год в японском стиле точно вызовет удивление у домочадцев и гостей. Такой экзотичный ярко выраженный национальный колорит заставит заиграть новогоднюю ночь новыми яркими красками и порадует незабываемыми вкусовыми ощущениями.
Японская кухня у многих ассоциируется исключительно с суши из рыбы. Но в состав роллов входит не только рыба и морепродукты, здесь и курица, овощи, различные соусы... На самом деле есть огромное количество блюд, которые к суши не имеют никакого отношения. Это и салаты, и паста карбонара, и тяхан с лососем, и многое другое. Блюда восточной кухни как нельзя лучше подходят в качестве новогодних угощений. Японские блюда обладают изысканным и тонким вкусом, при этом они весьма легкие, свежие и не вызывают тяжести. Так что вы не только полакомитесь вдоволь, но и сможете танцевать всю ночь. К приближающемуся Новому году ресторан "Фарфор" предлагает различные вариации японских кушаний, которые станут прекрасным украшением вашего праздничного стола.
О ресторане "Фарфор"
Ресторан "Фарфор" – это федеральная сеть ресторанов доставки японской кухни, американской пиццы и китайской лапши Wok в 48 городах России. Концепция ресторана подразумевает доставку еды ресторанного качества по доступным ценам на дом и в офис.
"Фарфор" – это всегда только качественный сервис и свежие блюда, приготовленные из натуральных ингредиентов от проверенных поставщиков и производителей.
Ассортимент
"Фарфор" – ваш ответ "кухонному" рабству, которое каждый год плотной завесой ложится на семьи в преддверии Нового года. Теперь никаких войн с нарезкой, шинкованием и запеканием – достаточно позвонить в ресторан либо сделать заказ через сайт или приложение для смартфона. Для новогодней трапезы вы можете выбрать и скомбинировать любые блюда из обширного ассортимента заведения. Основу ассортимента составляют суши и роллы, но вы можете дополнить их салатом, горячим блюдом или десертом, которые также представлены в "Фарфоре".
Акции на Новый год
К Новому году "Фарфор" подготовил ряд крайне выгодных акций и предложений, узнать подробнее о которых вы можете по ссылке. Приоткроем завесу тайны и скажем, что вас ждут акционные огромные сеты от 599 рублей.
Почему стоит заказывать в "Фарфоре"
- В ресторане понимают, что каждый употребляет разное количество приправ. Поэтому, если вам не хватает стандартного количества приправ, вам бесплатно вложат в заказ столько, сколько попросите. Естественно, в рамках разумного.
- Собственная служба экспресс-доставки отвечает за доставку суши и роллов своим получателям в Барнауле, поэтому в ресторане гарантируют, что привезут ваш заказ максимально быстро до двери вашего дома и офиса. При заказе на сумму от 400 рублей доставка бесплатна.
- Заказать блюда для новогоднего стола можно каждый день с понедельника по воскресенье с 10.00 до 23.00 (в пятницу и субботу до 24-00).
- Минимальная сумма заказа – 200 рублей.
- Минимальная стоимость одной порции роллов составляет 149 рублей, максимальная – 249 рублей (это если не брать в расчет премиальные предложения).
- Китайская лапша в коробочках стоит от 180 рублей.
- Цена самого маленького сета равняется 390 рублям.
- В минимальную сумму, необходимую для бесплатной доставки, не входят напитки и соусы – только основные блюда.
- Безналичный и наличный расчет.
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Заказать суши и роллы на дом в Барнауле можно через сайт farfor.ru или позвонив по телефонам: 8 (3852) 57-02-07, 8 (903) 99-55-000 в единый колл-центр.farfor.ru
Барнаул, ул. Малахова, 79А
Телефон: +7 (3852) 57-02-07 ,+7 (903) 995-50-00
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