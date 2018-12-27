Фото: AdMe
Уходящий 2018 год — год Собаки. Эти лучшие друзья человека всегда найдут чем вас удивить.
Например, в нашей подборке представлены фотографии нереально огромных и милых собак.
И кстати, самой большой собакой считается немецкий дог Зевс из США. В 2013 году он попал в книгу рекордов Гиннеса с высотой в холке 111,8 см и весом более 70 кг. А если собака встанет на задние лапы, ее рост составит 2,24 метра.
Комментарии
Большая собака меньше живет, больше жрет, не всегда умнее маленькой.
нафига таких дома держать?
Прелесть!!!!!)))) Обожаю собак!
нафига таких дома держать? ++++++ просто собаки намного лучше двуногих, судя по криминальной хронике.
просто собаки намного лучше двуногих - welocme в будку к собакам
На первой фотке Оззи Осборн!