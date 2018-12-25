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Ростбиф, индейка и пироги: что католики подают на стол в Рождество?

, ИА "Амител"
Готовим рождественские блюда по рецептам разных стран

Рождество Христово – главный праздник христиан всего мира. Католики, протестанты, лютеране и православные многих стран отмечают его 25 декабря. В этот день семья наряжает елку и поздним вечером собирается за рождественским столом. А какие блюда за ним подают — смотрите в подборке от Amic.ru. 

Рождественский английский ростбиф с овощами и соусом из хрена

Что потребуется?

  • Говядина (вырезка) — 3 кг
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Картофель — 6 шт.
  • Чеснок — 1 головка
  • Смалец — 2 ст. л.
  • Тимьян, розмарин, петрушка — по 1 пучку
  • Соль, перец — по вкусу
  • Соус: свежий хрен — 200 г, сливки 20% — 400 мл, соль, перец — по вкусу

Как готовить?

Мясо помыть, хорошо натереть солью, перцем, обсыпать порезанными листочками тимьяна, обвязать шпагатом, чтобы не распадалось. Положить на противень и поставить его в предварительно разогретую до 250 градусов духовку на 15 минут. Затем снизить температуру до 175 градусов и запекать еще 35-40 минут. Когда мясо испечется, подержать его в остывающей духовке 25-30 минут. Овощи порезать крупными кусками, посыпать солью, перцем и розмарином. Выложить на противень, полить смальцем и поставить запекаться в предварительно разогретую до 220 градусов духовку, через 5 минут температуру снизить до 175 градусов и печь до готовности. Для соуса очистить свежий хрен и натереть на мелкой терке. Сливки хорошо взбить, добавить соль, перец. Все перемешать. Достать мясо, снять шпагат, порезать на порции и подать с овощами, обильно полив соусом и посыпав петрушкой.
 

Итальянская фаршированная индейка с панчеттой, шалфеем и луком

Что потребуется?

  • Индейка (без шеи) – 1 шт. (4,5-5 кг)
  • Начинка: масло сливочное – 40 г, масло подсолнечное – 2 ст. л., панчетта – 150 г, лук коричневый – 2 шт., чеснок – 3 зубка, листья шалфея – 2 ст. л., кедровые орехи жареные – 3 ч. л., цедра 1 лимона, зелень петрушки нарезанная – 0,5 ст., хлебные крошки (свежие) – 2 ст., яйца – 2 шт.

Как готовить?

Обжарить панчетту в масле на среднем огне в течение 2 минут, помешивая. Уменьшить огонь, добавить лук и давленый чеснок. Помешивая, готовить 5 минут до мягкости лука. Всыпать шалфей, снять с огня и остудить. Добавить орешки, цедру, нашинкованную петрушку, хлебные крошки и взбитые яйца. Посолить, поперчить и тщательно перемешать. Разогреть духовку до 200 градусов. Промыть индейку под холодной водой, обсушить бумажным полотенцем и заполнить начинкой. Связать ножки кухонной нитью, заправить крылья назад, смазать индейку частью топленого масла, посолить и поперчить. Поместить тушку на слегка смазанную решетку, которую необходимо установить в большую сковороду с водой (2-3 стакана). Смазать маслом два куска фольги и плотно накрыть ими сковороду. Запекать индейку около 2,5 часов. После снять фольгу, смазать мясо оставшимся маслом и жарить птицу еще 35-45 минут до золотистого цвета. Убрать блюдо из духовки, снова завернуть в фольгу и оставить на 15-20 минут.
 

Немецкий рождественский пирог

Что потребуется?

  • Мука пшеничная — 500 г
  • Разрыхлитель — 2 ч.л.
  • Пудра сахарная — 2 ст.л.
  • Сахар ванильный — 1 ст.л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Ром — 2 ст.л.
  • Кардамон — 1 ч.л.
  • Эссенция лимонная — 1/2 ч.л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Жир — 100 г
  • Сыр плавленый — 500 г
  • Изюм белый — 250 г
  • Пудра сахарная — 100 г
  • Сливы — 120 г

Как готовить?

Отделить половину муки. Смешать ее с разрыхлителем, специями, солью, эссенцией, ванильным сахаром и половиной сахарной пудры. Отдельно смешать нарезанные сливы, плавленый сыр, изюм, масло и жир. Добавить миндаль. Полученную смесь соединить с мукой. В процессе вымешивания добавить оставшуюся муку. Тесто раскатать в форме полена. Выложить на противень, покрытый фольгой. Готовить в предварительно разогретой до 240 градусов духовке при температуре 180 градусов в течение 1 часа. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
 

Чешский рождественский хлеб

Что потребуется?

  • Дрожжи – 45 г
  • Вода – 50 мл
  • Сахар – 120 г
  • Сливочное масло – 70 г
  • Соль – по вкусу
  • Мука – 4,5 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 250 мл
  • Лимонная цедра – по вкусу
  • Орехи, изюм – по 150 г
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Мак для посыпки.

Как готовить?

Растворить дрожжи в тёплой воде. Растереть сахар, сливочное масло, соль. Добавить яйца и всё тщательно взбить. Далее добавить один стакан муки, молоко, лимонную цедру и дрожжи с водой, а также изюм и орехи. В последнюю очередь всыпать всю оставшуюся муку и очень тщательно вымесить тесто ложкой. Из полученного теста сформировать шар, смазать его поверхность растительным маслом и положить в смазанную растительным маслом миску. Накрыть и оставить в тёплом месте до увеличения объёма теста в два раза минимум. Затем сделать из теста 3 жгута, которые выложить на смазанный растительным маслом противень и переплести между собой в виде "косички". Дать расстояться хлебу на столе до увеличения его в размере примерно в 1,5-2 раза. Смазать поверхность хлеба желтком, посыпать маком и дроблеными орешками. Выпекать до готовности при 180 градусах.

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