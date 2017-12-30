31 декабря, до Нового года остаются считанные часы, но до заветного боя курантов необходимо переделать десятки дел. Кому не знакома такая картина? Все-таки, пожалуй, самое сложное и ответственное мероприятие – это накрыть праздничный стол. Хозяйки составляют меню заранее, продукты начинают покупать минимум за неделю. А накануне Нового года многие почти весь день проводят на кухне.
Но кому бы не хотелось провести этот день совсем иначе? Например, выспаться, забыть про очереди в супермаркетах, а вместо этого отправиться в гости к друзьям и родным, чтобы вручить подарки. А еще можно записаться в салон красоты или покататься на лыжах — вариантов, как провести 31 декабря с удовольствием, можно придумать немало.
Потрясающий стол
Возможность не стоять весь день у плиты, но при этом накрыть потрясающий стол и порадовать себя и близких ресторанными блюдами, жителям Барнаула дарит сеть ресторанов "Ипонкин BROTHERS".
"Ипонкин BROTHERS" — это современный ресторан с традиционным лаконичным, современным и свежим дизайном интерьера. Здесь назначают свидания и дружеские встречи, сюда приходят на бизнес-ланч и заглядывают, чтобы заказать любимый десерт и просто приятно провести время.
Сочетание европейской, паназиатской и русской кухонь
Ресторан "Ипонкин BROTHERS" — это прекрасное сочетание европейской, паназиатской и русской кухонь, что дает возможность заказать разнообразные, всегда свежие и вкусные блюда для вашего новогоднего стола. Любители японской кухни могут заказать традиционные суши и роллы, наборы вкуснейших сетов. Тем, кому по душе мясо, придется по вкусу гриль-меню. Это может быть стейк из свиной шеи или стейк из сочной говядины.
Гурманам и приверженцам здорового образа жизни предлагается стейк из нежного лосося или маринованное куриное филе, обжаренное на гриле. А еще для заказов доступны пиццы, различные гарниры, салаты, закуски, десерты, напитки – на сайте ресторана есть практически все, что необходимо для встречи Нового года.
Качественные продукты и свежие угощения
Важно, что сеть ресторанов "Ипонкин BROTHERS" работает в Барнауле не первый год. Заведение зарекомендовало себя только с лучшей стороны: все блюда готовятся из качественных продуктов. Это значит, что на новогоднем столе у вас будут только вкусные и свежие угощения. А еще, заказывая готовые блюда, вы экономите не только время, но и деньги. Накрыть стол для большой компании – задача не из простых. Потребуется множество продуктов, тем более ни для кого не секрет, что в канун праздников магазины нередко накручивают стоимость товара. Да и во время прогулки по супермаркету сложно удержаться, чтобы не купить что-то очень привлекательное, но совсем ненужное.
Тем более блюда, которые вы заказываете по доставке в "Ипонкин BROTHERS", обойдутся значительно дешевле, чем в ресторане.
Сегодня под брендом "Ипонкин BROTHERS" в Барнауле открыто три заведения.
Морозные скидки -40%.
Сейчас на доставке от ресторана "Ипонкин brothers" можно заказать сеты со скидкой 40%.
Лайк-сет сейчас стоит всего 390 рублей, а Пати-сет – всего 690 рублей.
Условия акции уточняйте на сайте или у оператора.
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Рестораны "Ипонкин BROTHERS"
Барнаул,
ул. Павловский тракт, 251в, ТРЦ "Европа"
Телефон: +7 (3852) 271-005
Барнаул, пр. Ленина, 56
Телефон: +7 (3852) 666-773
Барнаул, ул. А. Петрова, 219б, ТРЦ "Огни"
Телефон: +7 (3852) 282-665
http://www.iponkin.com/menu/
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Комментарии
Если Ипонкин умеет делать вкусную еду, то почему не кормит ею гостей в своих "ресторанах".. вчера ставили на учет авто в ант, зашли в Европе пиццу попробовать. Это дикий ужас. Тесто, да и начинка, просто отвратительные. Даже собаке забирать не стали