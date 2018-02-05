6 марта на сцену ДК "Сибэнергомаш" выйдет легенда русского рока – группа "Калинов мост". Музыканты отпразднуют в краевой столице 20-летие альбома "Оружие". В 2018 году Дмитрий Ревякин и группа "Калинов мост" отправятся в большой гастрольный тур – в честь юбилея альбома музыканты выступят в десятках городов, подарят поклонникам ностальгические воспоминания и прекрасную музыку, рассказывают организаторы.

"Слушать "Калинов мост" — это надеяться, верить, любить родную землю, русский язык и, конечно, обязательно "пестовать сердечный костёр" — трудиться, молиться, читать книги, общаться с мудрыми людьми, думать и искать. Искать то самое золотое толокно", — говорит Дмитрий Ревякин.

Начало концерта в 19:00, все подробности о мероприятии в группе концерта или в сообществе "ТриГрупп".

Материал впервые опубликован 21 декабря 2017 года