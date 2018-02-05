25 марта в клубе "Фараон" выступит группа "Эпидемия". Музыканты представят публике свою новую метал-оперу "Легенда Ксентарона". Это будет продолжение классических произведений "Эльфийская Рукопись" и "Сокровище Энии", а также фанаты услышат хит-блок лучших песен команды за всю историю ее существования.

Напомним, что российская пауэр-метал-группа "Эпидемия" появилась в 1993 году, и наиболее известна она своими метал-операми. Музыканты выступают на крупнейших рок-фестивалях страны, а их творчество связано с такими коллективами, как Blind Guardian, Helloween, Gamma Ray и Iron Maiden.

Материал впервые опубликован 22 декабря 2017 года