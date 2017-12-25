Алтайский край может стать лидером в России по переработке натурального дикорастущего и культивируемого сырья и его крупнейшим экспортером в другие страны. Об этом 18 декабря в Москве на форуме по инвестиционному развитию в области традиционной китайской медицины стран-участниц ШОС заявил генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет" Сергей Мухортов.
"Этому поспособствует в первую очередь высокое биологическое разнообразие, — рассказал он. - В естественных условиях на нашей территории произрастает более 2000 видов растений, в том числе эндемики. Также в крае много лет работают крупнейшие переработчики и производители растительного сырья. Например, наша компания "Алтайский букет", которая в этом году отметила свой 20-летний юбилей. Мы производим около 200 наименований продукции для здоровья из натурального растительного и животного сырья Алтая и Сибири. И для собственных нужд мы ежегодно заготавливаем и выращиваем около 60 видов лекарственных растений, в том числе и эндемичных".
На форуме генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет" также поделился планами по расширению производственных возможностей своей компании. Строительство нового завода сейчас идет в Новоалтайске. Его первая очередь будет запущена уже через несколько недель.
Стоит отметить, что сегодня экопродукция из лекарственных растений Алтая широко используется в медицине, косметологии, парфюмерии и пищевой промышленности. Сергей Мухортов уверен в том, что алтайское предприятие сумеет обеспечить зарубежных коллег необходимым растительным сырьем. Перспективным видится сотрудничество с такими странами Юго-Восточной Азии, как Китай, Тайвань, Индия.
Напомним, что этим летом китайские и российские ученые провели эксперимент по выращиванию на алтайской земле лекарственных растений, традиционно используемых в китайской медицине. Семена были предоставлены Китаем. Осенью был получен первый урожай – практически все травы дали большой объем биомассы. Теперь обе стороны эксперимента надеются на долгосрочное сотрудничество.