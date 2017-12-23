Соскучились по убойным текстам и музыке: 17 апреля в краевой столице выступит российская панк-группа "Операция Пластилин". Музыканты презентуют свой новый альбом в ROCK PUB (Союза Республик 44а), начало в 19:00.
Напомним, что команда появилась в 2000 году в городе Тамбов. Она находится в регулярной ротации радиостанций, таких как Наше Радио, где в январе 2014 года "Операция Пластилин" впервые прозвучала в эфире программы "Живые". В конце 2016 года их альбом "Волна" вошёл в топ 20 лучших по версии журнала Союз Музыка и получил хорошие отзывы критиков.
Все подробности о мероприятии в группе концерта.
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