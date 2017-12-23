Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Синоптики не обещают осадков в Алтайском крае в субботу, 23 декабря — в этот день в регионе ожидается ощутимый, но несильный мороз.
В утренние часы местами местами изморозь, на дорогах гололедица. В светлое время суток в крае -6...-11 градусов, местами в северо-восточных районах до -16 градусов.
Прогноз по ветру: юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.
В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -8...-10 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
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