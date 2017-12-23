Фото: avito.ru
Четырехкомнатную двухуровневую квартиру площадью 184 квадратных метра продают в центре Барнаула за 12,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Как отмечает автор объявления, жилье расположено на третьем и четвертом этажах кирпичного дома на улице Партизанской.
Высота потолков в квартире составляет 3,3 метра. На каждом уровне оборудован санузел. Имеется удобная лестница, лоджии застеклены. Есть камин.
"Дом огорожен, своя территория, игровая площадка, бассейн, подземная парковка/машиноместа. Круглосуточная охрана, шлагбаум", — также уточняет продавец.
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