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Сколько получают депутаты Госдумы и где они обедают: серия вторая

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Рассказываем о зарплатах думцев, их легендарной столовой и оплачиваемых помощниках

Фото: Александра Черданцева

Какую зарплату получает депутат Госдумы? Один из главных вопросов, который волнует россиян. Корреспондент портала Amic.ru посетил Госдуму и пообщался с депутатами, представляющими Алтайский край. Мы спросили их не только о зарплате, но и о других "печенюшках". Поинтересовались, как им живется в Москве и чем они занимаются в свободное время. А также посетили думскую столовую. Это будет вторая серия нашего мини-сериала.

В первой рассказали об их кабинетах, а также где живут и кому положен черный автомобиль с собственным водителем, и показали на фото. Читайте и смотрите в материале: Как и в каких условиях в Госдуме работают депутаты от Алтая: серия первая

Напомним, мы пообщались с депутатами-единороссами Николаем Герасименко, Виктором Зобневым, Иваном Лоором, Даниилом Бессарабовым, Натальей Кувшиновой, Валерием Елыкомовым и со справедливороссом Александром Терентьевым.

В следующей серии расскажем о том, чем же они занимаются в Госдуме.

Какая у депутатов зарплата?

С учетом всех вычетов и налогов – около 320-360 тысяч рублей в месяц.

Плюсом к этому компенсация транспортных расходов и командировок. А командировки случаются минимум раз в месяц. Каждый месяц депутат обязан посещать регион, от которого избран, во время региональной недели. Весь проезд — за счет Госдумы. Приносишь потом чек в кассу — оплачивают. Но только если это рабочая командировка.

В год имеют 10 дней отпуска в мае и четыре недели в августе.

Где обедают и правда ли там все за "три копейки"?

В Думе есть две большие столовые. Одна для всех, но депутатов пропускают вне очереди. Вторая только для депутатов и их гостей. На входе во вторую стоит охранник. Туда мы заглянули с Даниилом Бессарабовым. По виду точно такая же столовая с таким же меню и ценами.

Небольшие буфеты с точно таким же меню есть и на нескольких этажах нового здания.

Кормят тут довольно вкусно. И полезно, говорят депутаты — выходцы из медицины. Есть котлеты из тыквы, куриные котлеты, овощные супы. Икры и фуа-гра как-то не встретилось. Цены средние. Пюре картофельное — 32 рубля, куриное филе, запеченное с сыром моцарелла — 135 рублей, салат из квашеной капусты — 35 рублей, чай черный — 10 рублей. Хотя для центра Москвы, конечно, дешево.

"Обедаю, где придется, бывает, и в нашу столовую хожу. Я много не ем, могу и стаканом чая обойтись", — рассказал Терентьев.

Часто "чаем с баранками" обходится в обед и Николай Герасименко, и Иван Лоор.

Сколько имеют помощников?

Как правило, по два в Москве (два в Госдуме — это максимум) и по два-три в регионе (в округе можно до пяти). У Ивана Лоора и Виктора Зобнева в Москве один помощник. У Лоора два в Барнауле, один в Бурлинском районе. Три в Алтайском крае и у Даниила Бессарабова. У Александра Терентьева и Натальи Кувшиновой по два в Москве и на Алтае.

Платит за работу помощников Госдума, то есть бюджет. А еще могут быть неоплачиваемые помощники – до 40 человек.

Чем занимаются в свободное время?

Виктор Зобнев рассказал, что выходные старается проводить с семьей, по возможности. Как раз во время моего визита к нему в гости приезжала живущая на Алтае супруга. Муж выходного дня, шутя называет себя Зобнев. А еще по выходным он ходит в спортзал, бассейн.

Наталья Кувшинова все свободное время проводит со своей маленькой дочкой. В Instagram иногда можно увидеть фото их совместного кулинарного "рукоделия". Все свободное время с семьей проводит и Даниил Бессарабов. Супруга и трое детей-школьников после недолгой разлуки переехали за ним в Москву.

Иван Лоор любит заглянуть в музеи в выходные. Семья Ивана Ивановича живет на Алтае.

Что говорят о регионе после переезда в Москву?

"У нас в регионе прекрасная экология, неплохие дороги между городами и регионами. Прекрасные продукты, не сравнить с тем, что можно купить в Москве. У Алтая богатое культурное развитие, особая духовность, во многих регионах это умерло", — ностальгирует Валерий Елыкомов.

Наталья Кувшинова тоже отмечает, что первые два месяца не могла найти, где купить нормальные, натуральные продукты, и до сих пор "возит с Алтая соления".

Кувшинова говорит, что хоть в Москве у нее много родственников и теперь с ней живут самые близкие, ее настоящий дом — Алтайский край.

"Это моя родина, именно здесь мне по-настоящему хорошо и комфортно. Несмотря на перелеты и огромное количество работы на региональной неделе, я эмоционально восстанавливаюсь", — рассказала депутат.

Как оценивают свой первый год работы в седьмом созыве ГД?

Конечно, никто ничего плохого про себя не сказал.

Даниил Бессарабов пересел в кресло депутата Госдумы из кресла заместителя губернатора Алтайского края по социальным вопросам. С удовольствием подчеркнем, депутатство сделало его намного свободнее в общении с журналистами.

Он и сам признается: депутатом чувствует себя вполне уверенно и морально удовлетворен своей работой.

Тем, кто переехал сюда жить, да еще и в первый раз, было непросто.

"Мне было немного тяжело, режим работы стал другим. Когда я работал главврачом, у меня тоже не было свободного времени, но то были вопросы хозяйственные и медицинские. Здесь более стратегические вопросы, другое осмысление, другой ритм. Это как пересесть с моторной лодки на океанический лайнер", — рассказал Валерий Елыкомов.

То же и Иван Лоор.

"У меня в этой сфере колоссальный опыт, и все же признаю: здесь работа на порядок выше, совсем иной уровень. Мне потребовался год, чтобы разобраться в этой кухне", — рассказал Иван Иванович.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.12.2017 07:42
- гость -

ну подумаешь у меня на 300 т меньше!!)))капец

0  0
27.12.2017 07:51
- гость -

А кем на воле работали Бес арабов и Кумшотова? И работали ли ?

0  0
27.12.2017 07:54
- гость -

Цены средние. Пюре картофельное — 32 рубля, куриное филе, запеченное с сыром моцарелла — 135 рублей, салат из квашеной капусты — 35 рублей, чай черный — 10 рублей. Хотя для центра Москвы, конечно, дешево.

В любой студенческой "тошниловке" - дороже.

0  0
27.12.2017 08:09
- гость -

Это цены за 1 кг, а чай за литр? И почему вражеским сыром посыпают наших петухов и курочек?

0  0
27.12.2017 08:25
- гость -

Как же трудно избранникам народным. Нужно бы им еще цены снизить, денежное содержание повысить, отпуска увеличить и помошников платных добавить! А то, судя по принятым законам, уработались они так совсем!

0  0
27.12.2017 08:28
- гость -

тошно

0  0
27.12.2017 08:34
- гость -

Что говорят о регионе после переезда в Москву?

как бы не хвалили вслух Алтай, но скажи любому: -бросай на хрен эту госдуру, езжай домой на родину. и посмотрят они на сказавшего как на идиота. и никуда не поедут.

0  0
27.12.2017 08:39
многодетный

27.12.2017 08:25
- гость -
Как же трудно избранникам народным. Нужно бы им еще цены снизить, денежное содержание повысить, отпуска увеличить и помошников платных добавить! А то, судя по принятым законам, уработались они так совсем!
__________________________________________________________________________

Согласен с Вами ... тяжко нашим депутатам. Надо им во время заседаний давать часа три на сон , чтоб проснулись и с новыми мыслями выкинули какой-нибудь чудо-закон.

0  0
27.12.2017 08:45
- гость -

А кем на воле работали Бес арабов
----------------

Вы наверное американский шпион? У нас в России каждый знает, что сын депутата-работника прокуратуры работать не должен.

0  0
27.12.2017 08:57
- гость -

Какой хороший отпуск у них и питание и зарплата, все за счет народа. А они народу мрот к 19 году поднимут.

0  0
27.12.2017 09:06
- гость -

27.12.2017 08:45
- гость -

Он чё, ващпе не работал?

0  0
27.12.2017 09:23
- гость -

А почему зарплата депутата более чем в 10 раз выше, чем средняя по стране? Почему у них пенсия, сколько обычному пенсионеру нужно копить больше года? Почему даже в странах с развитой экономикой соотношения зарплат депутатов к средней зарплате ниже в разы? Финляндия -1,75 раза, Франция - 2.7 раза, Германия - 3.78 раза? Ну как же далеки от нас "слуги народа"!!!

0  0
27.12.2017 09:27
- гость -

В отличии от нас - они в другом мире живут!

0  0
27.12.2017 09:28
- гость -

ДАРМОЕДЫ!!! КОТОРЫХ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ!!!

0  0
27.12.2017 09:30
- гость -

Не бесили бы нищий народ

0  0
27.12.2017 09:30
- гость -

А еще у госдумы стоят автомобили враждебной европы - Мерседесы, БМВ, АУДИ. Зачем же вы их покупаете, введите санкции на них и катайтесь на желтой путинской Калине!

0  0
27.12.2017 09:31
- гость -

Я вообще не понимаю, за какиетакие заслуги у них такие зпл и блага?

0  0
27.12.2017 09:31
- гость -

Чтоб у них каша поперек горла встала

0  0
27.12.2017 09:33
- гость -

Лучше бы не читала...Могла бы накопить за год 3 600 тыс руб. (300тыс х 12 месяцев, 60 тыс. на проживание) и погасить свою ипотеку, хотя с такими накоплениями мне бы и ипотека не понадобилась!

0  0
27.12.2017 09:34
- гость -

А-елыкомов еще и в краевой больнице денег и сейчас как сыр в масле катается. Еще и в губернаторы мечтает попасть

0  0
27.12.2017 09:38
- гость -

А между тем ценник на бензин опять поднялся. 92 сегодня уже 36,90.

0  0
27.12.2017 09:43
- гость -

Какая у депутатов зарплата?

С учетом всех вычетов и налогов – около 320-360 тысяч рублей в месяц.

Ээээээ, а с чего вдруг так дочих уа? в чём их ценность и заслуга? Они вроде как слуги народа, а по факту народ у них в слугах.

0  0
27.12.2017 09:45
- гость -

Я вообще не понимаю, за какиетакие заслуги у них такие зпл и блага?
--------------

Они в праве назначать себе любую зп и блага. Они и есть закон! Выше только народ и все это делается с молчаливого согласия народа.

0  0
27.12.2017 09:46
- гость -

Хороший отпуск... А я вот последний раз в 2012 г. был в отпуске и то на 2 недели и за свой счет! И больничный у меня бесплатный)))) тоже за свой счет!

0  0
27.12.2017 09:47
Читатель

А как поймаете Якина - на кол его первым делом!

0  0
27.12.2017 09:49
- гость -


27.12.2017 09:43
- гость -

Интересно кто это их слугами назвал? Они законодательная власть и зарплату получают согласно штатного расписания.

0  0
27.12.2017 09:59
- гость -

Блин. Настроение испортили. Я на днях отечественный автохлам в кредит купила. На 3 года.

0  0
27.12.2017 10:07
- гость -

ну чего вопить-то, что они как сыр в масле, ну идите, избирайтесь в депутаты. и катайтесь

0  0
27.12.2017 10:08
- гость -


27.12.2017 09:23
- гость -
а вы бы попав в депутаты, отказались бы от такой зарплаты в пользу народа?

0  0
27.12.2017 10:11
В шоке

Да даже с учетом всех вычетов!!!!!А ПУСТЬ ИМ ЗАРПЛАТУ В 15000 ТЫСЯЧ СДЕЛАЮТ И МЫ ПОСМОТРИМ КАК ОНИ НА НЕЕ ПРОЖИТЬ СМОГУТ!ПОКУШАТЬ ВКУСНО, МАШИНКИ СВОИ МИЛЛИОННЫЕ ЗАПРАВИТЬ, ЛЕКАРСТВО КУПИТЬ И СПИНОГРЫЗОВ СВОИХ ВОСПИТАТЬ ПО НОВОМУ!

0  0
27.12.2017 10:38
singer

нечего ныть и обсуждать -ходить нужно на выборы А то оправдываетесь - я не выбирал\не ходил на выборы\ Терпите по обещанию правителей к 2025г жить будем хорошо если такие останутся

0  0
27.12.2017 10:47
Леня

27.12.2017 10:38
singer
____________________
Каждый год хожу....толку ноль

0  0
27.12.2017 11:02
гость

Одно непонятно, а чего это вы тут раскричались то? Они (депутаты) избранники народа, то есть вы их и избирали. Видели глазки, что покупали, ешьте теперь, хоть повылазьте.

0  0
27.12.2017 11:08
- гость -

27.12.2017 11:02
гость

Ну большая часть из них прошла по партийным спискам, остальные путем подтасовок на одномандатных выборах.

0  0
27.12.2017 12:04
- гость -

Какой все таки у нас злой народ, завистливый, невозможно поделиться обыденностью жизни. Вы там давайте держитесь. К чаю и солениям что нибудь прикупайте, не отказывайте себе ни в чем.

0  0
27.12.2017 12:10
Запрос

Господа депутаты – будьте добры к своему народу. Сделайте среднюю зарплату по стране сопоставимую с вашей. Вот 100 – 120 тыс. руб. на россиянина было бы справедливо)))

0  0
27.12.2017 12:47
- гость -

7.12.2017 10:07
- гость
Идите и избирайтесь?)). А вы знаете, какой откат надо привезти в чемодане в Москву,чтобы стать депутатом? Некоторые из этого списка довольно активно занимались коррупцией, чтобы "пересесть с моторной лодки на океанический лайнер")).

0  0
27.12.2017 12:48
- гость -

Кстати, не пойму,с чего это эти господа с зпл в 360 тр еще и бизнес-классом летают за счет бюджета ??

0  0
27.12.2017 12:50
гость

Бессарабов вообще нигде не работал. Воткнулся в ЛДПР, а потом перескочил в Единую. Ни дня на производстве. Карьерист чистой воды. Вообще по 2 срока и убирать. Некоторые всю жизнь в Думе сидят, а что толку? Что народ лучше жить стал? У народа только рестораны с европейскими ценами, а в Думе столовые за копейки. А раньше в "сотом" , да и много по городу было обыкновенных столовых. Вот эти "радетели" якобы за народ и всеми силами пытаются в Москву убежать. У Бессарабова там давно квартира, родители , он спал и видел туда перебраться, зачем мы ему нужны? Люди, смотрите Грудинина, толковые вещи говорит. А голосовать надо обязательно идти!

0  0
27.12.2017 12:50
Чемров

В статье так и не ответили чем они там в госдуме таким важным занимаются! Тем более за 350 тысяч.

0  0
27.12.2017 13:05
- гость -

Если господин Елыкомов на должности главного врача крупнейшей больницы края с зпл тысяч 250 и милионными бонусами от фирм-дистрибьюторов был , по его словам, как моторной лодке, а сейчас на океаническом лайнере,то жители края с доходом 5000- 30000 рублей как где себя ощущают???

0  0
27.12.2017 13:11
врач

Один депутат обходится 20 млн в год умножить на 400 8 млрд фигня

0  0
27.12.2017 13:12
врач

Один депутат обходится 20 млн в год умножить на 400 8 млрд это же копейки

0  0
27.12.2017 13:14
врач

дома у некоторых для себя больше

0  0
27.12.2017 13:18
- гость -

Чемрову, чем, чем, плачут что работают много и получают мало.

0  0
27.12.2017 13:30
Евгения

Уважаемый амик, а можно в третьей серии рассказать, кто из этих небожителей и какими трудами улучшил жизнь народа? Только конкретно. А то пока мы только видим, как хорошо они живут на океаническом лайнере вдали от Земли Такие счастливые, сытые и лощеные. А какую пользу они нам приносят?

0  0
27.12.2017 13:53
гость

жизнь давно доказала, что депутато -чиновничий корпус -это гнойный нарыв на трудовом сообществе. Пользы -ноль. Зато эта кучка сама обогатилась и деток своих поустроили будь здоров. Законы принимают под себя, надо -конституцию поменяем. А кладбища все разрастаются, потому что петля на шее народа затянута, не продохнуть. И все новые пункты в квитанцию жкх, новые налоги и проч. Вы думаете новогодние каникулы для людей? Они все сейчас рванут заграницу, в свои домики в Испанию, Италию, Майями и т.д

0  0
27.12.2017 14:03
Массаж мозга

Зарплата народных избранников должна быть привязана к средней по стране и не превышать её более, сем в 2-3 раза. Этих депутатов не народ выбрал, их купила кремлевская братва, чтобы контролировать законодательную власть и таким образом проводить через параламент все нужные жулью назначения и законы.

0  0
27.12.2017 14:42
- гость -

Зачем депутату работать над повышением зпл, пенсий, если у самих депутатов все прекрасно? 360 это только зарплата. Есть еще премии. в В итого 500! Плюс, оплачиваемая квартира в Москве, а это еще 100 тыс.руб. Плюс, перелеты бизнес-классом, автомобили премиум-класса, бесплатный отдых в любых санаториях страны. А также перелеты для членов семьи в Москвы и обратно-тоже оплачивает государственный бюджет. Чем не жизнь. На океаническом лайнере-правильно сказал Елыкомов. Далеко от Земли обетованной.

0  0
27.12.2017 15:40
- гость -

Пока депутат плаваем на лайнере государственном но нужно успеть и свою яхту построить вот и за долю малую пишут законы выгодные корпорациям

0  0
27.12.2017 16:28
дЕН

Сколько сейчас стоит должность депутата?

0  0
27.12.2017 16:53
- гость -

Блин, давайте предоставим возможность каждому жителю России отработать депутатом госдумы по одному году. Сразу кучу зайцев убьем: не надо проводить выборы, депутаты будут регулярно сменяться, а не врастать в кресла. Ну и денег за год можно поднакопить.
Всё равно же там никакого особого образования не нужно. Установить возрастной коридор: от 30 до 65 лет и каждый год по списку народонаселения.

0  0
27.12.2017 17:02
- гость -

Надо сделать зпл 65 тр и посмотрим, кто пойдет работать.

0  0
27.12.2017 18:18
- гость -

А фармацевт-депутат где? Который сотни миллионов получает в год сверх своей депутской зарплаты из которых десятитысячные подачки ежемесячно по школам распределяет?

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