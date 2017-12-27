Какую зарплату получает депутат Госдумы? Один из главных вопросов, который волнует россиян. Корреспондент портала Amic.ru посетил Госдуму и пообщался с депутатами, представляющими Алтайский край. Мы спросили их не только о зарплате, но и о других "печенюшках". Поинтересовались, как им живется в Москве и чем они занимаются в свободное время. А также посетили думскую столовую. Это будет вторая серия нашего мини-сериала.

В первой рассказали об их кабинетах, а также где живут и кому положен черный автомобиль с собственным водителем, и показали на фото. Читайте и смотрите в материале: Как и в каких условиях в Госдуме работают депутаты от Алтая: серия первая

Напомним, мы пообщались с депутатами-единороссами Николаем Герасименко, Виктором Зобневым, Иваном Лоором, Даниилом Бессарабовым, Натальей Кувшиновой, Валерием Елыкомовым и со справедливороссом Александром Терентьевым.

В следующей серии расскажем о том, чем же они занимаются в Госдуме.

Какая у депутатов зарплата?

С учетом всех вычетов и налогов – около 320-360 тысяч рублей в месяц.

Плюсом к этому компенсация транспортных расходов и командировок. А командировки случаются минимум раз в месяц. Каждый месяц депутат обязан посещать регион, от которого избран, во время региональной недели. Весь проезд — за счет Госдумы. Приносишь потом чек в кассу — оплачивают. Но только если это рабочая командировка.

В год имеют 10 дней отпуска в мае и четыре недели в августе.

Где обедают и правда ли там все за "три копейки"?

В Думе есть две большие столовые. Одна для всех, но депутатов пропускают вне очереди. Вторая только для депутатов и их гостей. На входе во вторую стоит охранник. Туда мы заглянули с Даниилом Бессарабовым. По виду точно такая же столовая с таким же меню и ценами.

Небольшие буфеты с точно таким же меню есть и на нескольких этажах нового здания.

Кормят тут довольно вкусно. И полезно, говорят депутаты — выходцы из медицины. Есть котлеты из тыквы, куриные котлеты, овощные супы. Икры и фуа-гра как-то не встретилось. Цены средние. Пюре картофельное — 32 рубля, куриное филе, запеченное с сыром моцарелла — 135 рублей, салат из квашеной капусты — 35 рублей, чай черный — 10 рублей. Хотя для центра Москвы, конечно, дешево.

"Обедаю, где придется, бывает, и в нашу столовую хожу. Я много не ем, могу и стаканом чая обойтись", — рассказал Терентьев.

Часто "чаем с баранками" обходится в обед и Николай Герасименко, и Иван Лоор.

Сколько имеют помощников?

Как правило, по два в Москве (два в Госдуме — это максимум) и по два-три в регионе (в округе можно до пяти). У Ивана Лоора и Виктора Зобнева в Москве один помощник. У Лоора два в Барнауле, один в Бурлинском районе. Три в Алтайском крае и у Даниила Бессарабова. У Александра Терентьева и Натальи Кувшиновой по два в Москве и на Алтае.

Платит за работу помощников Госдума, то есть бюджет. А еще могут быть неоплачиваемые помощники – до 40 человек.

Чем занимаются в свободное время?

Виктор Зобнев рассказал, что выходные старается проводить с семьей, по возможности. Как раз во время моего визита к нему в гости приезжала живущая на Алтае супруга. Муж выходного дня, шутя называет себя Зобнев. А еще по выходным он ходит в спортзал, бассейн.

Наталья Кувшинова все свободное время проводит со своей маленькой дочкой. В Instagram иногда можно увидеть фото их совместного кулинарного "рукоделия". Все свободное время с семьей проводит и Даниил Бессарабов. Супруга и трое детей-школьников после недолгой разлуки переехали за ним в Москву.

Иван Лоор любит заглянуть в музеи в выходные. Семья Ивана Ивановича живет на Алтае.

Что говорят о регионе после переезда в Москву?

"У нас в регионе прекрасная экология, неплохие дороги между городами и регионами. Прекрасные продукты, не сравнить с тем, что можно купить в Москве. У Алтая богатое культурное развитие, особая духовность, во многих регионах это умерло", — ностальгирует Валерий Елыкомов.

Наталья Кувшинова тоже отмечает, что первые два месяца не могла найти, где купить нормальные, натуральные продукты, и до сих пор "возит с Алтая соления".

Кувшинова говорит, что хоть в Москве у нее много родственников и теперь с ней живут самые близкие, ее настоящий дом — Алтайский край.

"Это моя родина, именно здесь мне по-настоящему хорошо и комфортно. Несмотря на перелеты и огромное количество работы на региональной неделе, я эмоционально восстанавливаюсь", — рассказала депутат.

Как оценивают свой первый год работы в седьмом созыве ГД?

Конечно, никто ничего плохого про себя не сказал.

Даниил Бессарабов пересел в кресло депутата Госдумы из кресла заместителя губернатора Алтайского края по социальным вопросам. С удовольствием подчеркнем, депутатство сделало его намного свободнее в общении с журналистами.

Он и сам признается: депутатом чувствует себя вполне уверенно и морально удовлетворен своей работой.

Тем, кто переехал сюда жить, да еще и в первый раз, было непросто.

"Мне было немного тяжело, режим работы стал другим. Когда я работал главврачом, у меня тоже не было свободного времени, но то были вопросы хозяйственные и медицинские. Здесь более стратегические вопросы, другое осмысление, другой ритм. Это как пересесть с моторной лодки на океанический лайнер", — рассказал Валерий Елыкомов.

То же и Иван Лоор.

"У меня в этой сфере колоссальный опыт, и все же признаю: здесь работа на порядок выше, совсем иной уровень. Мне потребовался год, чтобы разобраться в этой кухне", — рассказал Иван Иванович.