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Чем именно в Госдуме занимаются депутаты от Алтая: серия третья

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутат Госдумы: "Только легковесный человек может говорить, что депутаты ГД ничего не делают"

Фото: Александра Черданцева

Портал Amic.ru продолжает рассказывать о буднях депутатов Госдумы от Алтайского края. Мы уже показали их рабочие кабинеты, поведали сумму зарплаты, описали, какие цены в думской столовой. В последней, третьей серии нашего мини-сериала расскажем о самом главном с точки зрения депутатов — об их работе в Госдуме.

Первая серия: Как и в каких условиях в Госдуме работают депутаты от Алтая

Вторая серия: Сколько получают депутаты Госдумы и где они обедают

Кто пишет законы

"Законотворческий процесс – серьезная и сложная работа. Только легковесный человек может говорить, что депутаты Госдумы ничего не делают. Это действительно тяжёлый и ответственный труд", — так ответил на вопрос корреспондента Amic.ru справедливоросс Александр Терентьев.

По словам Николая Герасименко, тех, кто пишет законы в ГД, человек 50. Он вспоминает: в 90-е годы больше законов было от депутатов, а теперь больше от правительства РФ.

Разрабатывают законопроекты, действительно, немногие. Сегодня самый главный алтайский законодатель – Николай Герасименко. Один, кстати, из десяти действующих депутатов, который работает в ГД уже более 20 лет.

Герасименко является автором более 120 принятых законопроектов, 400 научных работ, 26 книг, сборников, научных монографий, сейчас в работе около 10 проектов новых законов, занимается научной, преподавательской деятельностью по направлению медицинского законодательства.

Единоросс добавляет: в ГД есть депутаты, которые реально хотят что-то изменить, но много и тех, кто "приходит просто так".

"Можно не напрягаться, ходить на планерки, голосовать, приезжать в регион, встречаться. А есть группа депутатов, которые действительно отрабатывают возлагаемые на них обязанности", — сказал Герасименко.

Даниил Бессарабов отмечает другой аспект работы: надо не только придумать, но и убедить в необходимости этого закона других.

"Любой закон — это баланс интересов. В чем проблема законопроектов оппозиции? Они не просчитывают финансовое обоснование, последствия, не идут в профильное министерство, не пытаются договориться так, чтобы это устроило все стороны", — сказал Бессарабов.

Себя он называет "лоббистом интересов региона в хорошем смысле этого слова".

Как депутаты описывают свой рабочий день

Рабочий день у многих начинается с 9 утра. Заканчивается в шесть, когда день относительно свободный, и в девять, когда затягивается пленарное заседание.

"Меня уже не исправить, часто я на работе уже в семь утра", — заявляет Иван Лоор.

Валерий Елыкомов говорит, что его рабочий день начинается по барнаульскому времени, то есть на четыре часа раньше московского. В недавнем прошлом он — главный врач краевой клинической больницы. До сих пор звонят с вопросами по этому, врачебному направлению его работы.

Все депутаты рассказали, что исправно ходят на заседания, совещания, участвуют в обсуждении, многие самостоятельно или в группе депутатов предлагают поправки к законам.

Виктор Зобнев отметил, что каждое заседание, даже не пленарное, требует серьезной подготовки: нужно ознакомиться с документами, сутью вопроса. А потому на такую подготовку может уйти больше часа. А Наталья Кувшинова добавляет, что народные избранники получают много обращений, писем, на которые обязательно надо ответить. Каждый день по два-три круглых стола и депутатские слушания.

Все собеседники заверили, что регулярно приезжают в Алтайский край. Редакция Amic.ru не заметила систематического нарушения этого порядка кем-то из них.

По словам Зобнева, его коллеги по партии стараются в каждый такой приезд посещать минимум один район или город своего округа. И там, и в Барнауле проводят прием граждан, участвуют в торжественных мероприятиях, ходят на сессии АКЗС.

Над какими темами работают депутаты от Алтая

На этот вопрос каждый депутат отвечал дольше, чем на все остальные вопросы.

Николай Герасименко

Николай Герасименко. Фото Александры Черданцевой

Николай Герасименко, повторимся, депутат из сферы медицины. В беседе с корреспондентом портала он отметил наиболее важные: приведение в порядок процесса реорганизации и ликвидации медучреждений, разработка закона об ответственности за непропуск машин скорой помощи и введении уголовной ответственности за нападение на врачей, закон об ограничении использования электронных сигарет, вейпов и кальянов.

Валерий Елыкомов. Фото Александры Черданцевой

Медицинскими вопросами занимается и Валерий Елыкомов, а именно участвует в обсуждении и зачастую в разработке: программы "Сельский фельдшер", строительства туберкулезного диспансера в Новоалтайске, закона о телемедицине. А также работает над обсуждением проектов программы мужского здоровья (сеть кабинетов мужского здоровья).

Александр Терентьев. Фото Александры Черданцевой

Александр Терентьев сейчас совместно с коллегами занимается идеей о расширении закона о реновации на всю страну.

Иван Лоор

Фото  Александры Черданцевой

Иван Лоор занимается аграрными вопросами. Он отстаивает возвращение субсидий и поддержки для аграриев, сохранение программы по устойчивому развитию сельских территорий.

Наталья Кувшинова

Наталья Кувшинова. Фото Александры Черданцевой

Наталья Кувшинова принимает участие в разработке программы ремонта сельских спортзалов, программы развития внутреннего туризма, привлечения молодых специалистов, внесла инициативу о государственной поддержке детских молодежных общественных объединений.

Виктор Зобнев

Виктор Зобнев. Фото Александры ЧерданцевойДаниил Бессарабов

Даниил Бессарабов. Фото Александры Черданцевой

Даниил Бессарабов и Виктор Зобнев во время встречи с корреспондентом портала Amic.ru активно участвовали в обсуждении бюджета на 2018 год. Первый, кроме того, занимается социальными темами, второй — промышленными.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

28.12.2017 07:49
- гость -

ой , да ну делайте там себе что хотите, только не мешайте нам спокойно жить, придумывая кучу нелепых и дурацких законов

0  0
28.12.2017 07:53
Сталинский Сокол

В инете прочел такую байку: Чем отличается Курица от Депутата. Курица несет золотые яйца, а депутаты просто сидят на яйцах.

0  0
28.12.2017 08:08
Пионер

Занимается аграрными вопросами. Участвует в обсуждении. Занимаются социальными темами.
Амик, а что они делают? Вот конкретно. Провёл встречу там то, это дало такой результат. Из вашей статьи они занимаются всем и ничем одновременно.

0  0
28.12.2017 08:15
- гость -


28.12.2017 08:08
Пионер


да ниче не делают. только болтологией занимаются...

0  0
28.12.2017 08:19
- гость -

"Любой закон — это баланс интересов. В чем проблема законопроектов оппозиции? Они не просчитывают финансовое обоснование, последствия, не идут в профильное министерство, не пытаются договориться так, чтобы это устроило все стороны", — сказал Бессарабов.

молодой человек видимо о законе Яровой ничего не слышал, вот где всё просчитано до копейки

0  0
28.12.2017 08:38
- гость -

Это благодаря работе это их депутатов крестьяне нашего региона зерно не могут продать, а в селах закрыли роддомы? Молодцы, хорошо работают.

0  0
28.12.2017 08:40
- гость -

Елыкомов все поближе к деньгам, программам разным)). Знакомо....

0  0
28.12.2017 08:47
Е

Судя по акцентам основной заслугой считается тот факт, что они посещают Алтайский край. Как бы вопреки желаниям. Пусть Не посещают. Бизнес-класс в самолете дорого обходится нищему бюджету Алтайского края. Пусть дальше сидят в океаническом лайнере подальше от бренной Земли.

0  0
28.12.2017 08:47
- гость -

Участвовать и работать - это совершенно разные вещи.
Вспоминается басня про муху и быка.

НАРОД то работает, а вот дальше ...

Кстати, зарплаты министров по 1-2 млн. руб. в месяц!!! А народ в стране нищий.

0  0
28.12.2017 08:52
iOne

Слёзы радости наворачиваются , от гордости за наших избранников!!!

0  0
28.12.2017 09:11
- гость -

"Тереньтев сказал "Только легковесный человек может сказать, что мы ничего не делаем". Как такое может себе позволить депутат? Это типа "тупое быдло мешает нам наслаждаться жизнью на океаническрм лайнере". Раздражаем, г-н Тереньтев?

0  0
28.12.2017 09:34
- гость -

Ну мы поняли, что баре о народе все думают, обсуждают, готовятся, читают, в Барнаул летают бизнес классом, на письма отвечают. Заметьте, не проблемы решают, а просто отвечают. Причем отвечают то помощники!!.. А за что 400 тысяч в месяц-получают за-что?? За что конкретно?? Расскажите, что вот, например, пробил вот такой то закон, благодаря которому стало меньше наркоманов или роженицам стало удобнее добираться до Роддома... А то, что будет строиться новый тубдиспансер и на этом можно много заработать. Мы и так знаем.

0  0
28.12.2017 09:47
- гость -

Гн тереньтев, может народ у нас не легковесный, а нищий, голодный и злой?

0  0
28.12.2017 10:34
djusha67

Кто все эти люди? Кто их выбирал? Кому интересно их мнение?

0  0
28.12.2017 10:42
Из народа

28.12.2017 09:47
- гость -
Гн тереньтев, может народ у нас не легковесный, а нищий, голодный и злой?


А что это вы за нас?, я вот не нищий и не голодный.

0  0
28.12.2017 10:43
- гость -

Почему не все депутаты в сериале задействованы? Кто то продюссирует?

0  0
28.12.2017 10:47
Плацебо

Заказуха

0  0
28.12.2017 11:06
Инга

Интересно а премии у них есть? А лишение премий за невыполнение? ...только не знаю чего правда

0  0
28.12.2017 11:22
- гость -

28.12.2017 11:06
Инга
Конечно и не слабые. С десяток прожиточных минимумов

0  0
28.12.2017 12:03
Истина

Надо Зобневу позвонить чтоб мне такую чашечку привез...

0  0
28.12.2017 12:09
- гость -

Валерий Елыкомов говорит, что его рабочий день начинается по барнаульскому времени, то есть на четыре часа раньше московского. В недавнем прошлом он — главный врач краевой клинической больницы. До сих пор звонят с вопросами по этому, врачебному направлению его работы.

ой не смешите мои тапки...
елыкомов 3 недели в месяц проводит в своем кабинете в краевой больнице, где был главным врачом. даже секретаршу не поменял. нынешняя главная врач, его родная племянница, по каждому пустяку бегает к нему советоваться

0  0
28.12.2017 12:11
- гость -

тех, кто пишет законы в ГД, человек 50.

а оставшиеся 400 человек мебелью работают, штаны просиживают и на наши налоги жируют

0  0
28.12.2017 12:15
гость

Хорошо расказывают про себя А люди все хуже живут-высокая смертность детей некогда делать-нужно работать жилья нет з\плата мизер За садик плати школу тоже образование медицина и все это за прожит минимум ФАПов в селах нет больницы объединяют для какой то оптимизации Что вы еще не развалили депутаты Вы только делите бюджет по приезду в округ Чем хвалитесь

0  0
28.12.2017 12:27
Евгения

Ха!! С такими доходами народ у нас действительно ооочень легковесный! В отличие от депутатов. Им есть с чего вес нагуливать! В точку Тереньтев сказал

0  0
28.12.2017 12:29
- гость -

А почему на такие должности как главный врач ккб назначают родственников? Чтобы надежнее тырить?

0  0
28.12.2017 14:46
- гость -

состав думы: юристы, военные, врачи, спортсмены, люди культуры.
экономисты то там есть? кто нибудь составил диаграмму думцев по профильным отраслям?
и как таким составом можно законы для развития бизнеса и экономики писать?

0  0
28.12.2017 14:57
- гость -

Если депутаты работают для народа, то и оценку их работе должен народ давать.

Медицина- ....., экономика - ....., спорт - ну сами знаете, образование средне,
культура хох,сфера услуг -хорошо, машиностроение ....., с/х - хорошо, ну и банковский сектор - "ростовщики рулят" !

Легковесный народец говорите, тогда расскажите какие именно Ваши законы дали плюсы в развитии Алтайского края.

0  0
28.12.2017 16:45
- гость -

Мда. Чувствуется презрение к народу бояр с океанического лайнера. "Легковесный "...выбрал выражение. А ты расскажи, какую ты пользу принес для увеличения веса народа. Дороги лучше стали? Медицина доступнее? Еда качественнее ? Зато Вас, проглотов, кормим. Такие бабки в месяц за приятное времяпровождение. получать! Никто так и не написал ничего конкретного , кроме того, как дела они делают важные, тупому народу не понять. Дармоеды. Охреневшие

0  0
28.12.2017 16:47
- гость -

Один раз вскарабкался на кресло депутата и все, жизнь обеспечена и себе и жене и детям. И-пенсия не как у народа. А особенная. И-все поближе к программкам всяким.. чтобы домик в Испании или хотя бы Черногории прикупить

0  0
28.12.2017 17:25
- гость -

Судя по тексту, работает только Лоор. Субсидии нужны. Работайте усиленнее Иван Иванович!

0  0
28.12.2017 17:28
- гость -

Никто не говорит, что депутаты ничего не делают. Мы говорим, что вы не заслуживаете таких зарплат.

0  0
28.12.2017 17:34
- гость -

Все вышеперечисленные чем то более или меннее конкретным занимаются, а Бессарабов и Зобнев ничем? Формулировка "социальными вопросами" и "промышленными темами" звучит более, чем расплывчато

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