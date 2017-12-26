Фото: Александра Черданцева

Десять депутатов официально представляют Алтайский край в Государственной Думе. У каждого есть свой кабинет, несколько помощников и зарплата. Но чем именно они занимаются? Корреспондент портала Amic.ru отправился в ГД на разведку. За пару дней встретиться удалось и успелось с семью из десяти. В этом, первом эпизоде нашей мини-саги об алтайских думцах рассказываем о том, где они живут и в каких условиях работают.

Кого удалось встретить

От 20 минут до полутора часов получилось пообщаться с единороссами Николаем Герасименко, Виктором Зобневым, Иваном Лоором, Даниилом Бессарабовым, Натальей Кувшиновой, Валерием Елыкомовым и со справедливороссом Александром Терентьевым. Единороссов больше объективно. Из десяти депутатов восемь — от "ЕР". А не получилось встретиться с единороссами Александром Прокопьевым и новичком Олегом Быковым, а также с коммунистом Сергеем Шаргуновым.

Где живут

В Москве на ПМЖ только Герасименко и Терентьев — первый в ГД уже шестой созыв, второй — третий созыв. Оба живут в собственном жилье. Остальные в "корпоративном" доме — есть несколько таких недалеко от центра Москвы, на Варшавском шоссе. Говорят, обычное такое жилье.

Имеют ли служебные машины

Автомобили с собственными водителями в Госдуме имеют только депутаты при должностях (главы фракций, комитетов), инвалиды, Герои труда, Герои России и депутаты-женщины.

Остальные либо на своих авто, либо заказывают служебную машину. И с работы — на работу отвезет, и по рабочим делам. Многие до работы и обратно добираются на общем корпоративном автобусе, который в определенное время приезжает к компактному месту проживания народных избранников. Ниже на фото некоторая часть думского автопарка: черные Lexus, BMW.

Фото: Александра Черданцева

Какие кабинеты имеют

Госдума — это два здания. Главное, что по адресу Охотный ряд, 1 — объект культурного наследия (в прошлом это здание Совета Труда и Обороны). Здесь находятся главный зал для пленарных заседаний, помещения фракций, сидят самые статусные (и не только) депутаты. Из алтайских тут имеют кабинеты Терентьев, Елыкомов (причем друг напротив друга), Бессарабов и Герасименко.

Самые лучшие кабинеты у Терентьева и Герасименко.

Александр Терентьев видит из окна Кремль. У него большой и красивый стол, но уверяет, что за ним сидит не он, а помощница. Когда бывает в кабинете – работает за журнальным столиком.

Николай Герасименко, встречая алтайского гостя в своем кабинете, заверил, что себе его не просил, но, "вероятно, при их раздаче учитываются заслуги депутата".

У остальных – в новом здании, что сразу за старым, они соединены переходами. Иметь кабинет в старом здании престижнее, но сейчас депутатское размещение обусловлено скорее расположением комитетов. И если комитет, куда входит депутат, в новом здании, то и кабинет ему придется получать именно там.

Даниил Бессарабов называет старое здание более "намоленным" с точки зрения законотворческого процесса.

Некоторые депутаты (Елыкомов, Лоор, Бессарабов) сидят в одном кабинете со своими помощниками. Остальные работают отдельно.

"Я кабинет не выбирал. Такой предложили. Я непритязателен и доволен", — рассказал Виктор Зобнев. Кстати, в его угловом кабинете в новом здании два окна. Из окон видно отель "Риц".

О том, сколько зарабатывают депутаты, сколько имеют помощников и что они делают в Госдуме, читайте в следующих материалах.

Продолжение следует...