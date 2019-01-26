Николае Чаушеску: история одного диктатора

Лидеру Румынии Николае Чаушеску, которого теперь называют исключительно диктатором, 26 января исполнился бы 101 год.
Он был свергнут в декабре 1989 года, спустя неделю после начала антиправительственных волнений. Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где власть была сменена не в результате "бархатной революции", а путем вооруженного восстания, а бывший лидер страны казнен.
В далеком 1965 году Чаушеску занял высший государственный пост – был избран генсеком ЦК, а в 1974 году его должность стала называться президент Румынии.
Он объявил себя пожизненным президентом и стал, по сути, диктатором. В Румынии существовал культ личности Николае Чаушеску. Судя по многим свидетельствам, он и сам искренне верил в собственную популярность среди народа.
Правление Чаушеску характеризовалось активным внешнеполитическим курсом, который отличался от курса других восточноевропейских стран. Чаушеску выступал с осуждением вторжения в Чехословакию в 1968 году, а также ввода советских войск в Афганистан в 1979. Он не поддерживал советских обвинений в адрес Китая, сохранял хорошие отношения с Израилем, США и странами Западной Европы.
В 1980-х годах Румыния столкнулась с нарастающими экономическими трудностями. Истощение запасов нефти лишило ее статуса крупного экспортера этого ресурса. Потеря нефтяных доходов первоначально компенсировалась займами у западных стран. С 1975 по 1987 год Румынии было предоставлено около 22 млрд долларов западных кредитов и займов, в том числе 10 млрд долларов от США. Срок их погашения приходился на 1990-1996 годы.
В попытке исправить ситуацию в стране был проведён референдум о законодательном запрете на привлечение иностранных кредитов. В начале 1980-х Чаушеску приказал прекратить заимствование и любой ценой выплатить имеющийся внешний долг. Потребление подвергалось жесточайшим ограничениям и страна погрузилась в нищету, в то время как режим становился все более репрессивным. Ухудшение экономической ситуации наряду с притеснениями национальных меньшинств привели к отъезду из Румынии большей части немцев и значительного числа венгров. К трудной внутренней ситуации добавилось воздействие советской перестройки, а затем антикоммунистических революций в Восточной Европе.
17 декабря 1989 года Чаушеску отдал приказ Секуритате (органы госбезопасности) и вооруженным силам стрелять в демонстрантов в городе Тимишоаре, что послужило поводом для начала народного восстания. Спасаясь от многотысячной толпы митингующих у телецентра в Бухаресте, Николае Чаушеску бежал из столицы со своей женой Еленой на вертолёте, а затем на автомобиле. Однако вскоре в небольшом городке Тырговиште их задержали боевики армии пришедшего к власти оппозиционного Фронта национального спасения.
Там же был организован Чрезвычайный военный трибунал, который приговорил чету Чаушеску к расстрелу. Приговор был немедленно приведён в исполнение 25 декабря. Видеозапись их казни впоследствии демонстрировалась во многих странах мира. Добавим, за время революции в Румынии погибло в общей сложности 1040 человек.
Комментарии
Прям наш сценарий: и искренне верит, и крах нефтяной иглы, и возраст к за 70 подходит... Вот только с бабой беда!
Как можно быть коммунистическим диктатором и надеяться на поддержку США? Его расстрел логичен. Только супругу то за что?
Все, кто верят США, будут расстреляны. Есть у нас такие Саакашвили
Задержали одних- расстреляли других ( на фото)?
У нас тоже диктатура, расстрельщики диктатора сидят в интернете и готовятся к его расстрелу. А он их жестоко геноцидит, повышая им тарифы за интернет. Страшная диктатура
Надо повысить денежные выплаты работникам силовых структур и пенсионерам от ведомств.
А ведь буквально за пару месяцев до расстрела у Чаушеску были свои "86%" поддержки среди населения.
Так будет с каждым, кто избавится от кредитов!!!
Там не тут! Мы все умрем, а он будет править...
А Чаушеску был диктатором для запада видимо, своему народу блага желал.
С нынешним уровнем информации давно пора перестать путать понятия "народ" и пару-тройку сотен тысяч белоленточников или майданутых. А румынам можно поделиться опытом как при помощи "народной революции" стать из просто нищей страны самой нищей. Впрочем их сейчас по этим показателям догоняют прибалты и бывшие братья.
22.12.2017 09:32
- гость -
Ну да, погружая народ в нищету в результате не продуманной экономической политике.
Там не тут! Там он расстреливал. И с США дружил. Вот итог...
Абориген, экономика дело очень сложное. Особенно когда вмешивается западный капитал.
22.12.2017 08:31
гость
Та ещё фифа была, министр химической вроде промышленности. Туфли с изумрудами и прочие прелести роскошной жизни; активно вмешивалась в управление государством. Что касается скорой расправы (именно так, а не суд), то здесь совокупность факторов, в камменте не распишешь. По приходу к власти на апрельском Пленуме 1965 года (послде смерти Георгиу-Дежа) был и экономический подъём и реальная популярность в народе.
по заголовку было примерно понятно содержание комментов здесь.
это еще не вся либерастня проснулась и заступила на службу в диванных войсках.
пока здесь резвится только некто "абориген", человек своровавший ник у другого комментатора, чьи взгляды противоположны этому вору. такая попытка компрометации комментатора.
вот и вся оппо-аудитория примерно такая.
Никакой народ Чаушеску несвергал. Это был государственный переворот, устроенный ЦРУ за то, что Чаушеску выплатил все долги МВФ и проводил независимую политику. В стране его до сих пор большинство вспоминает добрым словом. Предатель, который устроил бессудную расправу над четой Чаушеску, вскоре покончил жизнь самоубийством, по-видимому, не выдержав угрызений совести. Сейчас закономерно Румыния - нищая полуколония, как и было задумано интервентами.
Это был государственный переворот, устроенный ЦРУ за то, что Чаушеску выплатил все долги МВФ и проводил независимую политику
Он же с ними дружил?
путя и димон отдыхают! Дворец Чаушеску в Бухаресте: крупнейшее здание Европы и второе по величине в мире Величина здания 240 x 270 метров, высота 86 метров, 12 этажей (плюс 6 этажей под землей), 1100 комнат. Кроме того, при строительстве использовано: 3500 тонн хрусталя для люстр, 700 тысяч тонн стали, 900 тысяч кубометров древесины, 200 тысяч квадратных метров ковровых покрытий. Впечатляет? Загибавшаяся от нищеты Румыния работала на этот дворец для своего любимого вождя, которого не моргнув глазом расстреляли в декабре 1989 года после скоротечного военного трибунала. Скажу больше. При возведении Дворца и сопутствующего ему проспекта Онири, было снесено: 22 церкви, 6 синагог и 30 тысяч зданий 18-19 веков постройки, являвшихся жемчужиной Бухареста. Не случайно этот город в свое время называли "Парижем Восточной Европы".
22.12.2017 10:21
гость
"дружба" с американцами подразумевает полное им подчинение. Чаушеску был вынужден маневрировать, он не поддерживал политику СССР и не мог себе позволить поссориться со всеми и превратиться в КНДР, но и подчиняться врагам-капиталистам, естественно, не собирался. После выплаты всех долгов Чаушеску стал слишком независим и неуправляем, за это его и убрали.
не спал ночами- о благе народа думал!
22.12.2017 10:23
- гость -
Это не "дворец Чаушеску". Это было здание для государственных учреждений. Не нужно так уж явно врать, гражданин либероид.
22.12.2017 10:26 ну может гэбня егоная для охраны сидела там. всё равно маразм впечатляет!
22.12.2017 10:30
- гость -
В интернете всё есть, не нужно позориться. Почитайте хотя бы википедию для общего развития.
как же так!? он ведь столько сделал для румынского народа! прям как наш сейчас для нас!
22.12.2017 10:32
гость
При Чаушеску не было никаких олигархов, и у самого него также не было ничего наворованного. Так что не надо сравнивать несравнимое. За это его ЦРУ и убрало. Зато сейчас можно спокойно грабить румын, что и происходит.
Как же так!? он ведь столько пострелял народа! А у нас никого не стреляют?
гэбня чаушеску что-то напоминает? - Ещё до прихода Чаушеску к власти в стране, при поддержке специальных служб СССР была создана политическая полиция безопасности, «Секуритате», которая охраняла как самого лидера Румынии, так и её государственный строй. С этим государственным органом были связаны судьбы миллионов людей социалистической эпохи. Пришедший позднее Николае очень боялся заговоров и был очень подозрителен Её сотрудники вели слежку не только за всеми гражданами страны[52], но и за всеми членами ЦК РКП, их семьями, окружением. Инакомыслящих стали сажать в тюрьмы или под домашний арест, либо ставить за ними повседневное наблюдение. В народе служба заработала авторитет беспощадной и всемогущей, перед которой люди находились в постоянном страхе. К середине 1980-х годов больше чем каждый третий человек в стране считался её осведомителем
Для охраны главы государства, по слухам, было выделено почти сорок тысяч сотрудников этой службы. Охрана также полагалась жене и другим членам клана Чаушеску. Когда передвигался, например, кортеж главы государства, то в зданиях, которые располагались вдоль обычных маршрутов передвижения кортежа, имелись спецпомещения, где в засаде находились сотрудники спецслужб. А в центре Бухареста спецслужбы создали многочисленные подземные лабиринты со складами оружия
вот и дедушка морос на нашего Чаушеску запережевал...
Вот урок, не дружи с США
скоро уже наш несменяемый, как чушеска, поедет в кортеже по зачищенным улицам Москвы инаугурироваться
22.12.2017 10:37
- гость -
Как видишь, совершенно не зря он за свою жизнь опасался. Ну зато сейчас в Румынии "свобода". С голой жопой, ага, как хохлы)
я вот смотрю на местную вшивоту...
вы омерзение вызываете..
одни и те-же затупанские шуточки...
22.12.2017 10:49 кому такая жизнь нужна? лучше быть официантом в макдональдс в штатах, чем красно-коричневым диктатором.
А если у нас начнут русофобов расстреливать, они взбунтуются?
22.12.2017 10:57
- гость -
Это кому как. Рождённый ползать летать не сможет, это точно. Ползайте дальше.
22.12.2017 10:49 Румыния — индустриально-аграрная страна с относительно высоким уровнем развития экономики, с очень высоким уровнем ИРЧП, высококвалифицированной рабочей силой. Румынская экономика является 11-й по размеру ВВП среди стран ЕС, однако уровень ВВП на душу населения составляет примерно 55 % от среднеевропейского. Румыния - 13-я страна ЕС по покупательской способности в начале 2000-х началось интенсивное восстановление экономики[5]. За стремительные темпы развития в 2005-2007 годах экономика получила звание "Балканского тигра"[6]. Как и многие постсоциалистические страны, Румыния вступила в ЕС (2006г). На сегодняшний день уровень бедности стремительно падает, доходы населения растут. Румыния играет стратегическую роль в регионе. Так, Румыния - крупнейший производитель электроники и автомобилей в Восточной Европе, одна из самых привлекательных стран Европы для инвестиций[7], крупнейший в регионе производитель и покупатель IT-технологий. Бухарест - крупнейший город северной части Балканского п-ова, крупнейший экономический и промышленный центр региона. На 2016-2017 гг. - румынская экономика самая быстрорастущая в Европейском союзе
22.12.2017 10:49 в Румынии "свобода". С голой жопой, ага, как хохлы 2016-2017 гг. - румынская экономика самая быстрорастущая в Европейском союзе
Нигде так яростно не топят за коммуняк, как в Алтайском крае.
22.12.2017 10:54
дэд марос
я вот смотрю на местную вшивоту...
вы омерзение вызываете..
спасибо, дедушка! твои слова для меня как награда! это все равно что слышать ругательства от гитлера из ада!
22.12.2017 11:02
- гость -
Возможно вы будете смеяться,но к власти в Румынии недавно пришла бывшая компартия (сейчас по-другому называется). С чего бы это?)
22.12.2017 11:07
- гость -
а я и не ругаюсь.
просто настроением поделился.
А ещё можете погуглить динамику численности населения Румынии.
Там весьма наглядно видно, как "плохо" жили при Чаушеску, и как "замечательно" после)
22.12.2017 11:17
- гость -
И какие выводы сделал ты?
22.12.2017 11:22
АБОРИГЕН
Такие же, как и ты)
Очевидно же, что от слишком плохой жизни население неуклонно росло вплоть до свержения Чаушеску, и очевидно же, что от слишком хорошей жизни с тех пор неуклонно уменьшается?
22.12.2017 11:17 кролики на звероферме тоже плодятся больше, чем на свободе.
22.12.2017 11:30
- гость -
если сейчас путина не выберут, то ты сразу же женишься и начнешь каждый год по ребенку делать ?
22.12.2017 11:11 это и есть демократия! как пришли- так и ушли через 4 года! в Молдове коалиция коммунистов и либералов, в Австрии коалиция правых и умеренных. в Венгрии правые. во Франции наша любимая фашистка лепениха второе место заняла. нигде это не означает, что пришли красные или коричневые до морковкина заговенья!
Он объявил себя пожизненным президентом и стал, по сути, диктатором. В Румынии существовал культ личности Николае Чаушеску. Судя по многим свидетельствам, Чаушеску и сам искренне верил в собственную популярность среди народа
До боли знакомо )) Был в 1990 там, реально нищета, даже по сравнению с нашим 1990-м.
22.12.2017 11:38 пока сдесь бухие за рулём давят детей, нет медицины и социалки, везде блат и кумовство, кавказцы и менты рекетируют бизнесы, нет работы - о детях и речи быть не может!
22.12.2017 11:38
- гость -
Так может проще и вернее строить какое-то одно общество, а не метаться, как бараны, каждые 4 года из огня да в полымя, не?
22.12.2017 11:45
- гость -
у меня для тебя плохие новости. если у тебя брата нет с детьми, то твой род прервется. но для человечества это хорошая новость.
пока сдесь бухие за рулём давят детей, нет медицины и социалки, везде блат и кумовство, кавказцы и менты рекетируют бизнесы, нет работы - о детях и речи быть не может!
Так в Румынии же этого ничего нет. Почему у них спад рождаемости?
"народ"? амик, на кого работаете?
22.12.2017 11:48
- гость -
Ты наверное надеешься "жить в своих потомках"?) Ты чувствуешь живущих в тебе многочисленных прабабушек и прадедушек? Если да, то у меня для тебя не самые лучшие новости, это называется шизофрения)
Ну прервётся, и что?
25 декабря Чаушеску был осуждён специальным военным трибуналом и приговорён к смертной казни. Несмотря на то, что обвиняемым было предоставлено 10 дней для подачи апелляции, в тот же день Николае Чаушеску был расстрелян вместе с женой Еленой
---
выходит, Януковощ успел смотаться
Ну прервётся, и что?
На Земле станет чище.
22.12.2017 11:58
- гость -
Ну так радуйся, что не так-то?) Почему новости плохие-то?)
я же сказал, для человечества новость хорошая.)
22.12.2017 12:02
- гость -
Ну и отлично) и ты не ответил на первые два вопроса, судя по отсутствию ответа, так оно всё и есть)
на оба вопроса: нет)
не надеюсь, и во мне не живут. но память о предках хуже никого не сделала.
22.12.2017 11:52 Низкая рождаемость - эгоизм жителей. Более свободные люди больше думают о сегодняшнем дне, чем о будущем. Во всех европейских странах рождаемость снижается, потому что люди больше думают о качестве жизни. В Африке рождаемость выше, чем в Европе – если в Европе коэффициент составляет 1,58 ребенка на женщину, а в Африке – 6 детей на женщину»
22.12.2017 12:02 ну рожай пушечное мясо для войн и рабов для вротимбергов! я не дурак.
=== проще и вернее строить какое-то одно общество, а не метаться, как бараны, каждые 4 года из огня да в полымя=== не! именно сменяемость власти гарантирует ответственность правителей перед судом и народом.
22.12.2017 12:12
- гость -
Угу, только какие-то странные "совпадения" наблюдаются. У нас в 90-х, в Румынии, да и везде лучше жить, мягко говоря не стали, и рождаемость падала и падает сейчас (а до 90-х росла). С чего бы это? Ни на какие мысли не наводит? Ну там нет уверенности в завтрашнем дне, жизнь беспросветна, смысла в такой жизни нет никакого?
22.12.2017 12:20
- гость -
Здорово, и многих осудили? Ну парочку осудили, базару нет, а остальные спокойно живут и здравствуют. К тому же выборы ничего не решают ни у нас, ни за границей, т.к. при капитализме всё решают те, у кого капитал, а вот их-то как раз никто не выбирает)
Вас более 7 миллиардов уже. Дыру в озоновом слое пропердели. Может хватит рождаемость наращивать?
По сабжу, "вот и вся любовь"(с)
Хороший материал, сочный. Наводит на мысли. Спасибо редакции этого сайта.
Так я не понял, если у нас начнут русофобов расстреливать, они взбунтуются?
Чтобы сразу всем ответить, про румынскую нищету, типа вот этого:
22.12.2017 09:37
- гость -
румынам можно поделиться опытом как при помощи "народной революции" стать из просто нищей страны самой нищей.
---
Самая нищая румынская автомобильная компания Dacia произвела в 2016 584,139 автомобилей. Сотни тысяч их Logan бегают по России. Самый богатый АвтоВАЗ в том же году произвел 408,000 автомобилей.
Впрочем их сейчас по этим показателям догоняют прибалты и бывшие братья.
---
Прибалты живут бедно. По сравнению с Люксембургом. ВВП Эстонии на душу населения в 2016 всего 17,786$, с 2010 вырос на 3224$ (было 14,652). В богатой РФ ВВП на душу в 2016 целых 8,946$, с 2010 вырос на -2499$ (было 11,445$).
22.12.2017 13:23 русофобы это кто против русских - банда питерских? они будут зайками на охоте
22.12.2017 13:34
- гость -
Автомобильный завод, вы смеяться будете, при Чаушеску и построен. Прибалты живут так хорошо, что аж массово эмигрируют на запад.
22.12.2017 13:37
- гость -
Думаю русофобы это те, кого первыми начнут расстреливать, если в России будет диктатура. Но сейчас ведь демократия, русофобы чувствуют себя свободно. Где же ты российский диктатор? Так думает Сталинский Сокол
Наш диктатор нас сейчас сильно зажимает, надо вернуть время больших возможностей, плохих собственников убрать, их предприятия отжать. Графята, колокоши, кубики, мутаи, поборы на дорогах и на рынках, все может вернуться, стоит нам захотеть
22.12.2017 13:48
гость
Плохих убрать, а где хороших взять, с Марса завезти?)
22.12.2017 13:43
- гость -
Автомобильный завод, вы смеяться будете, при Чаушеску и построен.
---
При Чаушеску он выпускал порядка 150,000 авто в хороший год. И это "авто" было полный отстой, гораздо хуже тогдашних "Жигулей".
Прибалты живут так хорошо, что аж массово эмигрируют на запад.
---
Но почему-то на Запад, а не в РФ.
22.12.2017 13:48
гость
Графята, колокоши, кубики, мутаи, поборы на дорогах и на рынках, все может вернуться, стоит нам захотеть
---
Зачем им возвращаться, если они никогда никуда и не уходили? Покопайся в биографиях тех, что сейчас наверху в российском "бизнесе" и власти.
22.12.2017 13:52
- гость -
Почему-то так получается, что во всех без исключения постсоветских странах ничего своего так и не построили, а прожирают весьма богатое советское наследие. Как-то это странно, не находите? Скоро 30 лет уж пройдёт, а толку ноль. Сталину понадобилось 10 лет, чтобы из отсталой, уничтоженной войнами и интервентами страны создать мировую сверхдержаву. Почему так получается, не подскажете? Я подскажу. Наверное, потому, что благоденствие капиталистов достигается только путём разграбления и эксплуатации угнетённых неоколоний и собственных подданных, а постсоветские "демократии" как раз в роли разграбляемых и выступают.
"Автомобильный завод, вы смеяться будете, при Чаушеску и построен."
-------
Но качественный и количественный скачок происходит как раз после устранения Чаушеску.
"Объемы производства автомобилей в Питешти после прихода французов резко увеличились: сначала они превысили 100 000 экземпляров в год, а затем ежегодно увеличивались примерно на 50 000 штук, превысив полумиллионную отметку (!) еще в 2014 году. Сегодня Dacia является главным румынским автопроизводителем, экспортируя при этом более 90% своей продукции."(с)
22.12.2017 14:00
- гость -
Вот представь, что у тебя, к примеру, завод, ты его построил. Тут приходит какой-то совершенно левый дядя, завод у тебя забирает и да, чего-то там выпускает. Но ведь этот дядя ничего не построил, ничего не создал, он наживается и грабит тебя.
22.12.2017 13:58
- гость
Ваша агитка не прокатывает. Польша, Чехия, Хорватия, Эстония, Литва - уже сейчас живут лучше, чем при совке.
Что касается РФ, Туркмении, Узбекистана - это уже скорее национальные особенности. То, что в этих странах построено, "демократией" назвать язык не поворачивается.
Да, еще расскажите как США разграбили Южную Корею.
22.12.2017 14:04
- гость -
Вот представь, что у тебя, к примеру, завод, ты его построил. Тут приходит какой-то совершенно левый дядя, завод у тебя забирает и да, чего-то там выпускает. Но ведь этот дядя ничего не построил, ничего не создал, он наживается и грабит тебя.
---
Дядя этот завод купил, расширил производство минимум втрое, обновил модельный ряд до того, что теперь продукцию экспортировать не стыдно. Платит зарплату работникам и налоги в бюджет страны.
22.12.2017 14:05
- гость -
Что нового своего построили Польша, Чехия, Хорватия, Эстония, Литва? Что у них было до советской власти и что у них есть своего сейчас?
Южная Корея - колония США. Во время Корейской войны американские оккупанты уничтожили всю страну. С тех пор, как их вышибли с Севера, оккупанты остались на юге, и этих оккупантов содержит за свои деньги (точнее за деньги оккупированного народа) марионеточное "правительство" Южной Кореи. В случае очередной агрессии оккупантов против Севера КНДР будет вынуждена ответить, ответным ударом южная колония будет уничтожена. Американцы не станут гибнуть сами, гибнуть будет оккупированное пушечное мясо. Ну и стоят ли Самсунги-Хундаи этого?
22.12.2017 14:07
- гость -
Ты бы хотел, чтоб к тебе домой пришёл такой дядя? Ну он платить даже тебе будет (а ты ему), даст джинсы и жувачку, не стыдно будет перед соседями. Драть твою супругу правда тоже он будет, и детей твоих учить, но это же ерунда, джинсы и жувачка куда важнее.
22.12.2017 14:07
- гость -
Совсем забыл. Ещё этот дядя тебе расскажет, что ты рукожоп и ничего сам не можешь, а ещё ты должен себя осудить - к супруге там плохо относился, детей обижал. И поэтому завод он у тебя забирает, и жену с детьми, и квартиру. Он лучше знает, чего и как. И денег больше заработает, и тебе даже пару копеек кинет.
22.12.2017 14:05
- гость -
давайте откровенно: страны экс-Югославии, Польша, Венгрия, Чехия, Болгария и раньше жили лучше, чем в СССР.
можно вспомнить дефицитные югославские гарнитуры или болгарские кроссовки Ромика)
и сейчас у них в целом нормально. хотя на фоне всего ЕС они выглядят как бедные родственники с деревни.
разница чувствуется, когда из Германии въезжаешь в Польшу, например. не как небо и земля, но как с нашей Горы попал в поселок Ильича.
22.12.2017 14:10
- гость -
Что нового своего построили Польша, Чехия, Хорватия, Эстония, Литва? Что у них было до советской власти и что у них есть своего сейчас?
---
Гугл в помощь. Я не нанимался тут проводить лекции по политэкономике.
Южная Корея - колония США. Во время Корейской войны американские оккупанты уничтожили всю страну. С тех пор, как их вышибли с Севера, оккупанты остались на юге, и этих оккупантов содержит за свои деньги (точнее за деньги оккупированного народа) марионеточное "правительство" Южной Кореи. В случае очередной агрессии оккупантов против Севера КНДР будет вынуждена ответить, ответным ударом южная колония будет уничтожена. Американцы не станут гибнуть сами, гибнуть будет оккупированное пушечное мясо.
---
Хорошо промытые мозги, даже не ожидал встретить такое сегодня. Ничего, что это Северная Корея напала на Южную? И американцы были в той войне не "оккупанты", а "американский контингент в составе войск ООН". Вам бы на ПМЖ в Северную Корею с таким мировоззрением, там подтвердят, что пайка 800 грамм кукурузы значит больше, чем Самсунги и Хундаи.
22.12.2017 14:10 что вы как маленький, ей богу! польское экономическое чудо наберите и почитайте.
22.12.2017 14:15
- гость -
Ну, если ты на самом деле рукожоп - то причем тут какой-то дядя? Или он плох тем, что правду тебе сказал?
22.12.2017 14:10 зато в КНДР у ыни размножаются как кошки! с глистами, тубиком и лишаём вчера еще солдатик перебежал из самой большой армии мира: 5млн солдат .из 24м населения.
22.12.2017 14:19
- гость -
По первому вопросу слился, предсказуемо. Если что-то утверждаешь, умей это доказать. Не умеешь - нечего и рот раскрывать.
По второму вопросу. КНДР не "напала" на Южную Корею (как можно напасть на самого себя, абсурд), а освобождала Корею от оккупантов, сначала от японских, потом от американских.
22.12.2017 14:12
- гость -
Можно поподробней развернуть - про насилие французских капиталистов над женами румынских рабочих? Это что-то новенькое.
22.12.2017 13:55
- гость -
Зачем им возвращаться, если они никогда никуда и не уходили? Покопайся в биографиях тех, что сейчас наверху в российском "бизнесе" и власти
И чего копаться, если можно, как в 90-х, скинуть плохих, а их собственность отжать. А то долго у кормушки сидят, надо пустить молодых, голодных. Вернуть веселое время передела собственности и больших возможностей. Да, кто-то умрет, но кто-то и взлетит.
"Польское экономическое чудо": содержание, предпосылки и сравнительный анализ 2017 На примере Польши обобщается опыт разных стран Европы и Юго-Восточной Азии по разработке и осуществлению политики ускоренной модернизации своих социально-экономических и технико-технологических систем. На основе использования совокупности общетеоретических и экономико-математических методов раскрывается совокупность качественных характеристик категории "польское экономическое чудо": обосновывается ее дефиниция, выделяются сущностные черты явлений и процессов, отражаемых в данной категории и уясняются их институциональные предпосылки
22.12.2017 14:21
- гость -
Ну т.е. ты не против, чтобы к тебе пришёл такой дядя?)
22.12.2017 14:24
- гость -
Тебе лучше не об этом думать, а о более актуальном - о том, как твои тебя имеют)
22.12.2017 14:23
- гость -
"Один дурак может задать столько вопросов что и 100 мудрецов не ответят" ...
Почему никто не может ответить на главный вопрос, будет у нас диктатура, будут несогласных с властью расстреливать?
22.12.2017 14:23
- гость -
По первому вопросу слился, предсказуемо. Если что-то утверждаешь, умей это доказать. Не умеешь - нечего и рот раскрывать.
---
Цифры ВВП на душу населения говорят сами за себя. Берешь и сравниваешь, по любой стране - что было, что стало.
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO) database, October 2016 edition, gross domestic product (nominal) per capita, current prices, (millions of) U.S. dollars
По второму вопросу. КНДР не "напала" на Южную Корею
---
Еще как напала. Резолюция Совбеза ООН 82 от 25 июня 1950 года.
а освобождала Корею от оккупантов, сначала от японских, потом от американских.
---
Но вот почему-то южане не пошли освобождать Северную Корею от советских оккупантов.
22.12.2017 14:27
- гость -
Ну т.е. ты не против, чтобы к тебе пришёл такой дядя?)
---
Я - за то, чтобы этот дядя пришел к тебе.
====КНДР будет вынуждена ответить, ответным ударом южная колония будет уничтожена. === будет как в Ираке-1991, когда он хапанул Кувейт. тогда янки уничтожили миллионную хорошо вооруженную СССР армию саддама, потеряв 180 солдат
22.12.2017 14:33
- гость -
Если этот дядя придёт ко мне, то судьба его будет крайне печальна. Поэтому ко мне он не пойдёт, а пойдёт к тебе, ведь ты уже и двери открыл, и портки стянул, и наклонился.
22.12.2017 14:38
- гость -
Если этот дядя придёт ко мне, то судьба его будет крайне печальна
---
Какой ты храабрый! Когда дядя в прошлый раз приходил, ты вроде так не пыжился - жрал окорочка с дядиной руки.
22.12.2017 14:35
- гость -
У Ирака ядерного оружия не было. И КНДР ничего ни у кого не "хапанула", в отличие от.
Сколько войн развязала КНДР и сколько США? Давайте подсчитаем, а потом сразу и поймём, кто агрессор и "ось зла".
22.12.2017 14:38 ну давай расскажи нам про кортик и часы што там у ольгинских в методичке?
22.12.2017 14:40
- гость -
У Ирака ядерного оружия не было.
---
Да. На его счастье. А то бы на месте Ирака была радиоактивная пустошь. Очень неудобно для нефтедобычи региона.
22.12.2017 14:31
- гость -
Цифры ВВП не говорят ни о чём вообще, это средняя температура по больнице. Да и тут вопрос-то принципиальный - если ты хочешь жить в колонии и продаться за жвачку и джинсы, то пожалуйста. А я категорически против.
"Еще как напала. Резолюция Совбеза ООН 82 от 25 июня 1950 года."
Видимо потому, что на данное заседание совбеза не позвали СССР? Поэтому оккупантам и удалось протащить резолюцию. Ты сам-то её читал? Да и про ООН вообще говорить нечего, это тухлая подпиндосная конторка типа Лиги Наций, которую давно пора распустить за ненадобностью.
"Но вот почему-то южане не пошли освобождать Северную Корею от советских оккупантов"
Очевидно, потому, что их там не было? Очевидно, потому, что мы освободили их от японского ига? Очевидно, поэтому в КНДР за могилами советских солдат ухаживают лучше, чем у нас в России?
22.12.2017 14:40
- гость -
вы меня с кем-то путаете, гражданин дядя)
Каким надо быть долболобом, чтобы с пеной у рта отрицать очевидное - Южная Корея и КНДР это даже не Гора и посёлок Ильича. Это крупнейшая экономика мира, завалившая мировой рынок своей высокотехнологичной продукцией, города будущего с одной стороны, и полуголодная зона с вертухаями по периметру - с другой.
22.12.2017 14:47
- гость -
Да, сейчас очень удобно грабить арабов. Нефтяные вышки специально не трогали, ведь именно из-за них и война. Ну так что, будем считать, сколько войн развязала КНДР и сколько США? Сколько стран грабит КНДР и сколько США? В скольких странах совершила государственные перевороты КНДР и сколько США? Сколько марионеточных диктаторов в колониях посадили КНДР и сколько США?
22.12.2017 14:48
- гость -
Цифры ВВП не говорят ни о чём вообще, это средняя температура по больнице
---
Цифры ВВП - основной показатель развития экономики. Общепринятая точка зрения.
А я категорически против.
---
Чемодан-вокзал-Пхеньян. Вас там давно и с нетерпением ждут.
Да и про ООН вообще говорить нечего, это тухлая подпиндосная конторка типа Лиги Наций, которую давно пора распустить за ненадобностью.
---
Вот с этим я совершенно согласен. Сейчас ООН - пустая говорильня, которая жрет с руки США, и еще при этом принимает антиамериканские резолюции.
Очевидно, потому, что их там не было?
---
Так и американцев там в 1950 не было.
"При этом к 1949 году, как советские, так и американские войска были выведены с территории Кореи."
Они появились после вторжения северокорейской армии.
22.12.2017 14:54
Массаж мозга
Ну конечно очевидно, особенно тебе, ведь ты великий специалист по Корее, что и видно по твоим мудрым высказываниям)
22.12.2017 14:58
- гость -
Вы так умильно отвечаете на что вам удобно, вырывая фразы из контекста и переворачивая смысл вопроса, и так умильно "не замечаете" всего остального) Где вас учили, в ЦРУ?
22.12.2017 14:49
- гость -
вы меня с кем-то путаете, гражданин дядя)
---
Бедненький! Тебе в 90-е даже "ножек Буша" не досталось!
22.12.2017 15:01
- гость -
Я ещё и за ельцемедвепутов никогда не голосовал. Это удивительно? А я уверен, что таких немало.
22.12.2017 14:57
- гость -
Да, сейчас очень удобно грабить арабов.
---
Прикольно. Ограбленные саудовские и бахрейнские арабы на "Бентли" негодуют.
Нефтяные вышки специально не трогали, ведь именно из-за них и война.
---
Да, чтобы они нетронутые достались "Лукойлу".
Ну так что, будем считать, сколько войн развязала КНДР и сколько США?
---
Если бы у КНДР были силы, как у США - страшно представить. Но, к счастью, это не так.
22.12.2017 15:00
- гость -
Где вас учили, в ЦРУ?
---
Чем вам не нравится эта достойная организация, берегущая спокойный сон мирных американцев?
22.12.2017 15:05
- гость -
Сауды и бахрейны не сопротивлялись и у них всё хорошо. Саддам и Муамар сопротивлялись, у них отняли силой. Про вышки - у меня там знакомые работали и тогда, и сейчас. Оккупанты первым делом занимали нефтяные вышки и сразу ставили военную охрану, потому что именно за них и воевали, и это вообще ни для кого не секрет.
Про КНДР. Сил у них вполне хватает, крупнейшая армия мира с ядерным оружием. Но что-то они ни на кого не нападают, в отличие от.
P.S. Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой (это я про уровень аргументации, детсад - ясельная группа).
одни тролли рубятся с другими...
просто именины сердца
почему то в последнее время наблюдается только углубление раскола общества.
никто не слышит аргументов, каждый надрывается про свою правду...
а все эти споры не направлены на выявление истины, ибо сторонам плевать на аргументы друг друга.
тут скорее самовыражение, мягко говоря.
одни тролли рубятся с другими...
просто именины сердца
почему то в последнее время наблюдается только углубление раскола общества.
никто не слышит аргументов, каждый надрывается про свою правду...
а все эти споры не направлены на выявление истины, ибо сторонам плевать на аргументы друг друга.
тут скорее самовыражение, мягко говоря.
ну вот как назвать тело в 15:08, которое про ЦРУ наваяло: эта достойная организация, берегущая спокойный сон мирных американцев...
реально, у людей какой то слом добра и зла произошёл...
грустно всё это.
22.12.2017 15:08
- гость -
Я просто вижу характерную топорную работу, всё их враньё и фальшивки всегда были крайне корявыми. Меня кстати это удивляет, всё-таки это ж не разведка Бурунди, а целой США. Для себя считаю, что видимо они думают, что пипл настолько зомбирован амерской пропагандой, что и так схавает. И что характерно именно так и происходит)
22.12.2017 15:13
- гость -
Сауды и бахрейны не сопротивлялись и у них всё хорошо. Саддам и Муамар сопротивлялись, у них отняли силой.
---
Ну так зачем было Саддаму с Мухомором рыпаться? Жили бы сейчас как саудиты. Но вот не захотелось им быть вольными царицами, а захотелось быть владычицами морскими. И чтоб рыбка (США) была у них на посылках. Результат немного предсказуем.
Оккупанты первым делом занимали нефтяные вышки и сразу ставили военную охрану, потому что именно за них и воевали, и это вообще ни для кого не секрет.
---
И чьи сейчас эти вышки, не подскажете?
Про КНДР. Сил у них вполне хватает, крупнейшая армия мира с ядерным оружием.
---
Ой. Даже слов нет. С МиГ-17 и Ил-28 в ВВС, танками эпохи 60-х. ЯО - это круто, но применение ЯО сразу же означает и твой собственный конец. Без вариантов.
22.12.2017 15:17
дэд марос
На самом деле нет, тут работает марксистский закон единства и борьбы противоположностей. Так что все пропиндосские тролли, сами того не осознавая, работают на гибель империализма)
22.12.2017 15:19
- гость -
Я просто вижу характерную топорную работу, всё их враньё и фальшивки всегда были крайне корявыми.
---
Это больше характеризует работу МОРФа. Про CIA - примеры в студию!
=== Сколько стран грабит КНДР === кого может грабить безумный бомж с гранатой? а вот Россия за 70 лет развязала или косвенно учавствовала в 50 войнах. чтобы понять, где Свет и Тьма, достаточно глянуть фото Корейского п-ва со спутника ночью в статье вики про КНДР...
Диктаторы всегда несогласных с властью расстреливают
22.12.2017 15:30
- гость -
Я про Россию не спрашивал. Я понимаю, что это у вас в ЦРУ очень больная тема, но передай начальству - перевод стрелок не прокатил) Я толкую про США и жду ответов на вопросы)
P.S. КНДР много лет находится в империалистической блокаде, это маленькая страна практически без ресурсов. Естественно, она экономит электроэнергию. Независимость дорого стоит, да. Куда проще снять портки, наклониться и получать удовольствие.
22.12.2017 15:22
- гость -
К сожалению, ссылки здесь не вставляются. В годы холодной войны таких корявых и позорных фальшивок было великое множество - то у них в "настоящем документе" НКВД в 1953 году, то у них ОГПУ в 1937, то печать не там стоит, то вообще такой должности или военного звания в принципе не было, то этот человек к тому времени давно уж помер, в общем море таких случаев.
22.12.2017 15:44
- гость -
Я про Россию не спрашивал
---
И правда. Что про нее спрашивать, с ней все давно понятно.
но передай начальству - перевод стрелок не прокатил
---
Передам при следующей связи. OK.
Я толкую про США и жду ответов на вопросы)
---
Wow! Надо же, САМ гость задал вопрос! И ждет ответа!
Подождет.
это маленькая страна практически без ресурсов.
---
Так куда она тогда лезет? Нет сил - сиди, пускай пузырики.
22.12.2017 15:46
- гость -
Не вставляются ссылки? Ну можно же и цитаты для поиска привести.
Например:
"Фейк с «неоспоримым подтверждением помощи США ИГИЛ» от Минобороны РФ заставил людей орнуть в голосину"
И все легко можно будет отыскать.
22.12.2017 16:11
- гость -
1) слив защитан;
2) слив защитан;
3) а куда КНДР лезет, расскажите? Я-то думал это на неё лезут постоянно.
22.12.2017 16:17
- гость -
Я понимаю опять же, что Россия - очень больная тема для ЦРУ и вы на любой вопрос начинаете про неё, но попробуйте расслабиться, попить кофе, успокоиться и понять, что мы сейчас не про Россию)
22.12.2017 16:17
- гость -
1) слив защитан;
2) слив защитан;
---
Это где ж там слив? Ты б хоть один вопрос задал.
а куда КНДР лезет, расскажите? Я-то думал это на неё лезут постоянно.
---
Постоянно обстреливает Южную Корею. Устраивает провокации на линии разделения. Запускает ракеты в сторону союзников США, и угрожает самим США ядерной войной.
Это так, навскидку.
22.12.2017 16:23
- гость -
Ну кто виноват, ежели по запросу "фейк ЦРУ" первыми находятся записи типа:
"В США высмеяли путинский фейк о причастности ЦРУ к крушению Boeing"
22.12.2017 16:33
- гость -
Вопрос про что?
"Wow! Надо же, САМ гость задал вопрос! И ждет ответа!
Подождет." - это классический слив. Что у тебя спросить?
"Постоянно обстреливает Южную Корею. Устраивает провокации на линии разделения. Запускает ракеты в сторону союзников США, и угрожает самим США ядерной войной."
Ууууу... как всё запущено-то... Т.е. ты действительно религиозно веруешь в эту чушь? Что маленькая страна специально угрожает всем, очевидно чтобы её уничтожили поскорее? А может США просто оставить их в покое, и всё? А может быть они немножко обиделись, что Япония и США - гнусные оккупанты, первых вышвырнула Красная Армия, вторые же закрепились на юге, оккупировав его и уходить даже и не думают. А не США ли уничтожила всю Корею? А знаешь ли ты, что в Пхеньяне, древнейшем городе, нет ни одного дома старше 1945 года? Это США уничтожили их все ковровыми бомбардировками. А за что? Просто за то, что они хотят жить независимо. А знаешь ли ты, какие зверства вытворяли американцы в Корее? Такие же, как во Вьетнаме, и как и везде, куда эти гнусные подонки суют свои омерзительные загребущие лапы. Везде, где американская военщина - там трупы, геноцид, разграбление ресурсов. Индейцы где? А их было не менее ста миллионов. Корейцы просто не хотят повторить их судьбу. Имеют ли они на это право? Я думаю, да.
22.12.2017 16:43
- гость -
Вот на что тебе ответить? Набор штампов времен СССР. Хорошо, что Советский Союз сдох, жаль, что в мозгах людей, вроде тебя, он еще жив.
Что маленькая страна специально угрожает всем
---
Именно.
очевидно чтобы её уничтожили поскорее?
---
Нет, они надеются, что дядюшка Си их в обиду не даст. Китайские проститутки.
А может быть они немножко обиделись, что Япония и США - гнусные оккупанты, первых вышвырнула Красная Армия, вторые же закрепились на юге, оккупировав его и уходить даже и не думают.
---
Южные корейцы американцев оккупантами не считают.
А не США ли уничтожила всю Корею? А знаешь ли ты, что в Пхеньяне, древнейшем городе, нет ни одного дома старше 1945 года? Это США уничтожили их все ковровыми бомбардировками. А за что? Просто за то, что они хотят жить независимо.
---
Нет, не за то, что хотят жить независимо. А за то, что хотят сделать рабами китайского болванчика Кима всех корейцев - и северных, и южных.
А знаешь ли ты, какие зверства вытворяли американцы в Корее? Такие же, как во Вьетнаме, и как и везде, куда эти гнусные подонки суют свои омерзительные загребущие лапы. Везде, где американская военщина - там трупы, геноцид, разграбление ресурсов.
---
Хуже, чем северокорейцы вытворяли в оккупированном Сеуле?
Индейцы где? А их было не менее ста миллионов.
---
Я знал! Что ты про индейцев вспомнишь. Только не было их сто миллионов - не могло столько прокормиться охотой и собирательством на тех территориях. Да, преступления против индейцев велики - ну так США за них извинились. И компенсируют потомкам индейцев ущерб.
22.12.2017 16:57
- гость -
"Южные корейцы американцев оккупантами не считают." - ты их спрашивал? конечно нет. Считают, да ещё как, и демонстрации устраивают, и забастовки, только оккупантам это малоинтересно.
"А за то, что хотят сделать рабами китайского болванчика Кима всех корейцев - и северных, и южных."
А почему ты думаешь, что лучше быть рабами американского болванчика Трампа? Может, оккупантам уйти оттуда и корейцы сами разберутся, что для них лучше?
"Хуже, чем северокорейцы вытворяли в оккупированном Сеуле?"
И что же они там вытворяли? Неужели геноцидили свою же собственную нацию? Расскажи-ка, мне интересно, неужели црушные методички уже даже до такого докатились.
"Да, преступления против индейцев велики - ну так США за них извинились. И компенсируют потомкам индейцев ущерб."
Аааааааааааахахахахахахаахаха.... это просто гипер-финиш) ну теперь я на 100% уверен, что ты црушную методичку цитируешь) Делов-то, действительно, ну подумаешь уничтожили всех на материке, ну мы же извинились (перед кем?) и даже построили им уютные тюрь... ой, простите... концла... тьфу, извините... резервации!
Средняя зарплата в КНДР, если верить перебежчикам — 1500-6000 вон, или от 1 до 4 долларов, северные корейцы как ели до кризиса траву из городских парков, так и продолжают спокойно это делать Голод с 1995 и по сей день. Только до 1999 года успел унести до 3 000 000 жизней На севере страны существует настоящий мини-ГУЛАГ для «политических», где, по статистике находятся двести килокорейцев (1% населения страны) заключённые, работающие по 12 часов (+исправляющие политзанятия), вынуждены улучшать рацион самостоятельно. На эти цели идут червяки, лягушки Радиоприёмник должен быть опломбирован, чтобы принимать только свои передачи, за хранение радиоприёмника без пломб — раньше было 5 лет лагерей, теперь — пожизненная ссылка в сельскую местность В северокорейских магазинах с 1970-х и по сей день не продаётся ничего — от слова «вообще». Товар можно получить только по карточкам, введённым в порядке эксперимента в 1957 и ставшим всеобъемлющей системой в 1960-х.
Жёсткая распределительная система всего и вся. Человек, занятый на тяжёлом производстве, получает 900 гр. зерна в день, младенец и/или ребёнок до 1 года — 100 грамм. Средняя норма — 700 гр. зерна на взрослого рабочего и 350 — на иждивенца. Дважды в месяц выдаётся 1 (одно) яйцо, четырежды в год — по полкило мяса. Это нормы на хороший, урожайный год
22.12.2017 17:08
- гость -
Ужас, ужас... и как они умудрились выжить-то вообще, да и не просто выжить, а население растёт, грамотность 100%, образование и наука на высоте, в космос вышли, ядерное оружие создали. Удивительное рядом) Может хватит уже религиозно веровать в црушную пропаганду, которая давно уже взяла на вооружение лозунг Геббельса "чем гнуснее ложь, тем больше в неё поверят"?.
А ещё можно зайти хотя бы на ютуб и там есть целые многочасовые фильмы про КНДР, где люди проезжают всю страну и ничего такого не видят. Да, живут небогато, страна маленькая, ресурсов мало, империалистическая блокада, но живут, и честь им и хвала, что не прогнулись под империалистов. Это великие герои, нация героев.
22.12.2017 17:08
- гость -
дык там сплошные дистрофики живут?
хотя после если верить перебежчикам все сомнения, в неадекватности постящего такую хрень, улетучиваются.
Российский документалист Виталий Манский снял фильм о КНДР — проект подавался как первый совместный российско-северокорейский документальный фильм. Картина называется «В лучах солнца». Снимать его пришлось по заранее написанному сценарию, как рассказал Манский — полностью фальшивому Манский рассказывает, что остановил свой выбор на восьмилетней Зин Ми, потому что ее папа работал журналистом, а мама — в заводской столовой.
«Когда мы приехали снимать, папа чудесным образом превратился в инженера на образцово-показательной швейной фабрике, мама — в сотрудницу образцово-показательной фабрики по изготовлению соевого молока», — рассказал режиссер. По его словам, на время съемок из однокомнатной квартиры семью переселили в шикарный дом в центре Пхеньяна — причем по дому было видно, что в нем никто никогда не жил.
По наблюдениям Виталия Манского, фальшивой оказалась и вся жизнь в Пхеньяне — к примеру, магазины играют роль выставочных залов, где ничего нельзя купить, в городе стоят дома без дверей, в которых по вечерам зажигается свет. «Там все — фейк»
22.12.2017 17:29
- гость -
Вообще всё фейк, и мы тоже, ничего не существует, а люди как-то живут. Парадокс)
Манский, Виталий Всеволодович
родился в Львове
его родной племянник борется с "российской военной агрессией"
В 1996—1998 годах — генеральный продюсер телеканала «REN-TV»
Вопросов больше не имею)
Историк-кореевед и профессор Университета Корё Татьяна Габрусенко раскритиковала выводы режиссёра и обвинила его в искажении фактов о жизни в КНДР, вызванных его неподготовленностью и слабым знанием корейской культуры: «В страну, не слишком расположенную откровенничать с иностранцами, ненадолго впархивает человек без знаний языка и культуры, зато с твердыми идеологическими установками. Он тут же получает подтверждение своим установкам и упархивает обратно, довольный своей проницательностью»
Считают, да ещё как, и демонстрации устраивают, и забастовки, только оккупантам это малоинтересно.
---
Что-то не особо массово протестуют. Немного маргиналов находится, желающих коммунистического рая.
А почему ты думаешь, что лучше быть рабами американского болванчика Трампа?
---
Ответ как бы подсказывает фото двух Корей из космоса.
И что же они там вытворяли? Неужели геноцидили свою же собственную нацию?
---
Ищи, например, Seoul National University Hospital massacre. Геноцидить свою нацию - любимое занятие коммунистов, от Камбоджи до СССР.
ну подумаешь уничтожили всех на материке, ну мы же извинились (перед кем?)
---
Кого не уничтожили - перед теми и извинились.
Вы своим чукчам хотя бы такие же резервации постройте. С такими же преференциями.
22.12.2017 17:40 ты бы еще Марьяны Наумовой мнение привел. Фильм показали на нескольких кинофестивалях, его положительно восприняли кинокритики. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 93 % на основе 28 рецензий
22.12.2017 17:53
- гость -
Миллионы мух не могут ошибаться?) И все посмотревшие конечно же были в КНДР и знают ПРАВДУ)
22.12.2017 17:07 Динамика численности индейцев США
1950 год — 357,4 тыс.[11]
1960 год — 573,5 тыс.[11]
1970 год — 763,5 тыс.[11]
1980 год — 1,42 млн[12]
Положение индейцев США в настоящее время
Художник Шонто Бегай, индеец навахо из штата Аризона
В США в настоящее время проживают около пяти миллионов индейцев
Право создавать казино в резервациях индейцы получили в 1990-х годах и это значительно повысило их благосостояние. Общий доход индейских казино в 2003 году составил 14.5 млрд долларов. Значительные доходы резервациям приносит безакцизная торговля алкоголем и табачными изделиями, а также туризм Они имеют право на формирование своего правительства, на принятие законов (законы штатов в них не действуют), на установление налогов, на присвоение статуса соплеменника, на лицензирование и регулирование практически всех видов деятельности на своей территории. В большинстве резерваций активно действуют племенные суды и правоохранительные органы. Юридически индейские резервации имеют почти те же права, что и штаты США
22.12.2017 17:19
- гость -
население растёт, грамотность 100%, образование и наука на высоте, в космос вышли, ядерное оружие создали.
---
Странно, что из такой замечательной страны люди бегут десятками тысяч. В них стреляют пограничники, они подрываются на минных полях, их семьи отправляют в "исправительные лагеря", а они все равно бегут.
22.12.2017 18:07
- гость -
Я же говорю, это страна великих героев. Но не все могут быть героями.
22.12.2017 17:59
- гость -
Когда-нибудь с твоим народом случится то же самое, и для немногочисленных выживших твоих потомков добрые американцы устроят уютную резервацию. Ты даже будешь иметь почти такие же права, как и белые люди. Моежт быть тебе даже разрешат какать сидя и мочиться стоя.
22.12.2017 19:01 посмотри фильм Познера Одноэтажная Америка - 6 серия. Жизнь американских индейцев. а потом квакай. среди них много миллионеров и даже миллиардеров. образование и медицина для них бесплатны. у них больше прав, чем у белых. в России есть чукча-миллионер? Россия извинилась перед черкесами, немцами поволжья, татарами, калмыками? только чеченцам от страха платит контрибуцию.
Россия извинилась перед украинцами и казахами за голодомор? И самое главное- перед русским народом, треть которого уничтожена в концлагерях, революциях и войнах.
22.12.2017 14:35
- гость -
Чувак, СССР Хуссейна не вооружал. Это делали США. Просто армию в Ираке надо было создать срочно, а советское быстрей в освоении и заметно дешевле. Если ты жил в ту пору, то должен помнить затяжную войну Ирака и Ирана.
22.12.2017 14:31
- гость -
Ну в принципе южане собирались напасть на северян. Но первым может быть только кто-то один.
Нифига себе, какой тут упоротый поклонник чучхе это ж сколько гамна с дрожжами надо в голову сложить, шоб там всё так забродило и лезло наружу!