Николае Чаушеску: история одного диктатора

Лидеру Румынии Николае Чаушеску, которого теперь называют исключительно диктатором, 26 января исполнился бы 101 год.

Он был свергнут в декабре 1989 года, спустя неделю после начала антиправительственных волнений. Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где власть была сменена не в результате "бархатной революции", а путем вооруженного восстания, а бывший лидер страны казнен.

В далеком 1965 году Чаушеску занял высший государственный пост – был избран генсеком ЦК, а в 1974 году его должность стала называться президент Румынии.

Он объявил себя пожизненным президентом и стал, по сути, диктатором. В Румынии существовал культ личности Николае Чаушеску. Судя по многим свидетельствам, он и сам искренне верил в собственную популярность среди народа.

Правление Чаушеску характеризовалось активным внешнеполитическим курсом, который отличался от курса других восточноевропейских стран. Чаушеску выступал с осуждением вторжения в Чехословакию в 1968 году, а также ввода советских войск в Афганистан в 1979. Он не поддерживал советских обвинений в адрес Китая, сохранял хорошие отношения с Израилем, США и странами Западной Европы.

В 1980-х годах Румыния столкнулась с нарастающими экономическими трудностями. Истощение запасов нефти лишило ее статуса крупного экспортера этого ресурса. Потеря нефтяных доходов первоначально компенсировалась займами у западных стран. С 1975 по 1987 год Румынии было предоставлено около 22 млрд долларов западных кредитов и займов, в том числе 10 млрд долларов от США. Срок их погашения приходился на 1990-1996 годы.

В попытке исправить ситуацию в стране был проведён референдум о законодательном запрете на привлечение иностранных кредитов. В начале 1980-х Чаушеску приказал прекратить заимствование и любой ценой выплатить имеющийся внешний долг. Потребление подвергалось жесточайшим ограничениям и страна погрузилась в нищету, в то время как режим становился все более репрессивным. Ухудшение экономической ситуации наряду с притеснениями национальных меньшинств привели к отъезду из Румынии большей части немцев и значительного числа венгров. К трудной внутренней ситуации добавилось воздействие советской перестройки, а затем антикоммунистических революций в Восточной Европе.

17 декабря 1989 года Чаушеску отдал приказ Секуритате (органы госбезопасности) и вооруженным силам стрелять в демонстрантов в городе Тимишоаре, что послужило поводом для начала народного восстания. Спасаясь от многотысячной толпы митингующих у телецентра в Бухаресте, Николае Чаушеску бежал из столицы со своей женой Еленой на вертолёте, а затем на автомобиле. Однако вскоре в небольшом городке Тырговиште их задержали боевики армии пришедшего к власти оппозиционного Фронта национального спасения.

Там же был организован Чрезвычайный военный трибунал, который приговорил чету Чаушеску к расстрелу. Приговор был немедленно приведён в исполнение 25 декабря. Видеозапись их казни впоследствии демонстрировалась во многих странах мира. Добавим, за время революции в Румынии погибло в общей сложности 1040 человек.