Испытания боевого робота "Нерехта" в зимних условиях прошли на полигоне во Владимирской области, сообщает РИА Новости.
Соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда". Роботы использовались в ходе испытаний в качестве мишеней. Машины, чья грузоподъемность составляет 250 килограммов, предназначены для закладки взрывных устройств и доставки боеприпасов.
В сюжете показаны два боевых роботизированных комплекса "Нерехта", которые ведут огонь по статичным и подвижным мишеням. Первая машина оборудована крупнокалиберным пулеметов "Корд", на другой установлен танковый пулемет Калашникова и гранатомет АГ-30. Управление осуществляют операторы дистанционно.
Роботизированный комплекс "Нерехта" оснащается легким гусеничным шасси, бронекорпусом и креплениями для специального оборудования. Длина платформы — 2,5 метра, ширина — 1,6 метра, высота без учета оборудования — 90 сантиметров, весит машина около тонны.
У робота есть три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки. В перспективе планируется оснастить комплекс тяжелым вооружением, в частности противотанковыми ракетами.
После успешных испытаний "Нерехта" должна поступить в сухопутные войска.
Комментарии
почитайте, кто такие камикадзе для начала
хотя.... это риа новости первые прокосячились
22.12.2017 12:43. Это солдаты, которые сознательно и добровольно шли на смерть. В данном случае роботы выполняют задачи, находясь под вражеским огнем - это их задача. Фактически они будут бросаться для выполнения определенной цели любой ценой, даже если будут уничтожены. Еще вопросы?
Здорово! Молодцы конструкторы.
Что здесь здорово ?! Очередная машина для убийства людей... Нужно изобретать полезное и нужное, а не эту железяку...
22.12.2017 14:00
Дмитрий
Димо, вы больное существо?
22.12.2017 12:53
guest365
Камикадзе - ценой своей жизни выполняет цель. Основное оружие - это он сам, а не доступное ему вооружение.
В данном случае, робот просто выполняет цель, при выполнении которой он может быть уничтожен. Солдата погибшего при выполнении задания - не называют камикадзе.
Вот если бы он взрывался при приближении к цели - тогда его можно назвать "камикадзе".
Мне одному эти изобретения российского сумрачного гения напоминают германские телеуправляемые танкетки (например, Sd.Кfz.301) времен Второй Мировой?