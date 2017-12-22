Компания "Медиалогия" составила рейтинг открытий британских ученых в российских СМИ по итогам 2017 года.
Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения — показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
1. Футбол вреден для мозга, т.к. игра головой может привести к слабоумию — 42,1 (заметность события)
2. Женщины виноваты в мужском облысении (материнские гены) — 40,2
3. Решение кроссвордов способствует улучшению здоровья мозга — 35,6
4. Instagram — самая опасная для здоровья соцсеть — 30,1
5. Объяснили, какие женщины склонны к изменам — 25,1
6. Яйцо появилось позже курицы — 24,9
7. Выяснили, какой высоты мог быть каблук у хрустальных туфель Золушки — 22,1
8. Научились по фото различать боль и грусть на мордах овец — 20,5
9. Дверца холодильника — худшее место для хранения яиц — 19,8
10. "Правило пяти секунд" для упавшей еды работает — 18,6
11. Прогулки в городе вредны для здоровья — 12,3
12. Стеклянная посуда с цветными узорами опасна для здоровья — 11,9
13. Работа ночью ведет к ожирению — 11,8
14. Жареная и жирная пища способна оказывать воздействие на погоду — 10,2
15. Навязчивая забота бабушек и дедушек о внуках может грозить детям различными заболеваниями — 10,0
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 12.12.2017. Период исследования: январь — декабрь 2017 года.
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Любопытные открытия.